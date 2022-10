„Pelicans“ su J. Valančiūnu sieks brautis tarp NBA Vakarų konferencijos lyderių

Naujojo Orleano komanda sekmadienį Lietuvos žiūrovams ypač patogiu laiku – 21.00 val. svečiuose išbandys jėgas su „Los Angeles Clippers“ krepšininkais. Šie laimėjo du susitikimus iš keturių – Vakaruose rikiuojasi dešimti.

„Pelicans“ šventė dvi užtikrintas pergales – 130:108 pranoko „Brooklyn Nets“, 124:112 – „Atlanta Hawks“. Be to, Naujojo Orleano krepšininkai 113:111 palaužė „Dallas Mavericks“ klubą ir per pratęsimą dramatiškame trileryje 121:122 nusileido „Utah Jazz“ ekipai.

Sezono pradžioje efektyviai žaidžia J.Valančiūnas. Lietuvis per keturias dvikovas vidutiniškai pelnė po 16 taškų, atkovojo 11,5 kamuolio. Rezultatyviausiai „Clippers“ klube žaidžia Paulas George‘as – 23,7 taško.

Spalio 30 d. 1.00 val. „Sacramento Kings“ ekipa, kurios aprangą vilki Domantas Sabonis, susitiks su „Miami Heat“.

Abi ekipos pirmenybėse startavo nesėkmingai. „Kings“ suklupo visuose trijuose susitikimuose, o Majamio krepšininkai pralaimėjo tris akistatas iš keturių. Sakramento komanda šiuo metu Vakaruose yra priešpaskutinė, 14-ta, o „Heat“ Rytuose – 13-ta. D. Sabonis vidutiniškai įmeta 14,3 taško, sugriebia 9,3 kamuolio, atlieka 5,3 rezultatyvaus perdavimo.

Spalio 28-ąją 2.30 val. į dvikovą „Brooklyn Nets“ ir „Dallas Mavericks“ su Luka Dončičiumi priešakyje rungtynės. Pastarojo klubo garbę gina ir latvis Davis Bertans. Jis dėl traumos praleido sezono startą, tačiau artimiausiu metu ketina sugrįžti į aikštę.

„Mavericks“ per tris rungtynes iškovojo tik vieną pergalę. „Nets“ taip pat kartą per trejas rungtynes. Dalaso krepšininkai Vakarų konferencijoje rikiuojasi 11-oje pozicijoje. „Nets“ Rytuose žengia 10-ti.