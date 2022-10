Gintarė Petronytė apie „Kibirkšties“ tikslus Europos taurės varžybose: „Labai svarbu išlipti iš savo daržo“

Milžinišką patirtį sukaupusi puolėja per du mačus vidutiniškai rinkdavo po 17,5 taško, atkovodavo po 10,5 kamuolio, išdalindavo 3,5 rezultatyvaus perdavimo, varžovėms per rungtynes išrašydavo po 2,5 bloko ir vidutiniškai per dvejas rungtynes rinkdavo net po 36,5 naudingumo balo.

Visgi sostinės klubas jau ketvirtadienį pasitinka nauja iššūkį – Europos taurės rungtynes.

Į šį turnyrą „Kibirkštis“ grįžta po ilgokos pertraukos, tačiau sugrįžimas į vieną stipriausių senojo žemyno turnyrų atveria ypač daug durų „Kibirkšties“ krepšininkėms.

„Šis turnyras yra išskirtinis tuo, kad tai bet kokiu atveju yra Lietuvos vardo atstovavimas Europoje. Taip – tai nėra pats aukščiausias lygis kaip Eurolyga, bet tokiai komandai kaip mes, kurioje daugumai komandos narių bus debiutas Europos taurėje, tai yra labai svarbus dalykas – parodyti save Europai ir išlipti iš savo daržo. Lietuvoje yra viena, bet Europos turnyrai yra visai kitas lygis“, – pasakojo „Kibirkšties“ puolėja G. Petronytė.

Patyrusi puolėja ne kartą yra žaidusi tiek moterų Eurolygoje, tiek moterų Europos taurėje bei kartu Europos taurės finaluose, tačiau šįkart žingsnis į Europinę sceną yra truputį kitoks ir malonus.

„Jaučiuosi labai gerai – žaisti užsienyje yra viena, Lietuvoje yra visai kita. Tai visada buvo mano svajonė. Labai džiaugiuosi ir su nekantrumu aš ir visa komanda laukiame starto Europos taurėje“, – trumpai aiškino „Kibirkšties“ komandos lyderė.

Pirmoji komanda, kuri pastos „Kibirkšties“ kelią Europos taurės fronte yra Ankaros „Botaš“ ekipa, žaidusi moterų Eurolygos atrankoje ir savo grupėje užėmusi trečiąją vietą, kas reiškė, jog turkės pateko į pogrupį su „Kibirkšties“ ekipa.

„Botaš“ Eurolygos atrankoje neiškovojo nė vienos pergalės, tačiau Turkijos čempionate būsimos „Kibirkšties“ varžovės pateikė staigmenų.

Lietuvišką prieskonį turinti „Botaš“ ekipa 71:65 įveikė praėjusių metų Turkijos lygos čempiones ir Eurolygos vicečempiones Stambulo „Fenerbahče“

„Visų pirma, varžovių komanda bus labiau patyrusi nei mes, turi daugiau užsieniečių, patyrusių žaidėjų, taip pat „Botaš“ ekipoje yra patyrusių Turkijos rinktinės žaidėjų. Kartu ir pats Turkijos čempionatas yra labai stiprus, kas lemia tai, kad kiekvienos rungtynės „Botaš“ komandai yra svarbios.

Varžovas tikrai nebus lengvas. Žiūrėjome ne vienerias jų rungtynes – jos su kiekvienomis rungtynėmis gerina savo žaidimą. Praėjusiame Turkijos lygos mače „Botaš“ įveikė Turkijos lygos čempiones ir Eurolygos vicečempiones Stambulo „Fenerbahče“.

Nežinau, ar tas laimėjimas nustebino, ar ne, bet žinau, kad Turkijos čempionatas yra aukšto lygio ir gali atsitikti bet kas. Jeigu komanda nugali tokį sunkų varžovą („Fenerbahče“ – aut. past.), tai parodo daug apie patį varžovą“, – plačiai ir vaizdingai aiškino G. Petronytė.

Nepaisant to, kad turkių ekipa turi ne vieną solidžią žaidėją, kuri gali vesti komandą į priekį, G. Petronytė akcentavo, kad „Botaš“ yra ta ekipa, kurioje kiekviena žaidėja gali iššauti bet kurią dieną.

„Labai sunku išvardinti, bet legionierės kaip visada yra pagrindinės žaidėjos, tačiau „Botaš“ yra labai subalansuota komanda ir turi ypač stiprų žaidėjų penketą. Nepaisant to, didžiausią dėmesį skirsime legionierėms. „Botaš“ ekipa yra labai stipri ir stebint rungtynių vaizdo analizę matėsi, kad šioje komandoje gali iššauti vis kita žaidėja“, – tęsė pasakojimą apie varžovių komandą G. Petronytė.

Nepaisant to, kad „Kibirkšties“ varžovės yra grėsmingos ir ypač pavojingos, „Kibirkštis“ varžovėms nekels baltos vėliavos ir kovos iš visų jėgų.

„Kovingumas ir širdies palikimas aikštelėje turėtų būti mūsų vizitinė kortelė. Mes daug ko pasiūlyti amžiaus, patirties prasme. Savo varžovėms tikriausiai nusileisime daugelyje aspektų, bet mes turime viską įrodyti savo noru, savo energija, kovingumu ir komandiškumu. Mes turime labai gerą atmosferą už aikštelės ribų, tad į rungtynes reikia atsinešti gerą emociją ir būti tikru kumščiu“, – optimistiškai kalbėjo „Kibirkšties“ lyderė.

Pirmosiose rungtynėse su Rygos TTT ekipa „Jeep“ arenoje sugužėjo nemenkas būrys sirgalių, o šįkart žiūrovams teks rungtynes stebėti nuotoliniu būdu, tačiau tiek arenoje, tiek prie televizijos ar kompiuterių ekranų – sirgalių palaikymas yra ypač svarbus.

„Palaikymas mums yra labai reikalingas. Labai gera žinoti, kad yra žmonių, kurie žiūri, stebi ir palaiko, nes žaidžiame ne dėl savęs, o dėl žiūrovų. Norisi palinkėti tiek mums, tiek varžovams įdomaus sezono starto“, – sirgalių svarbą nusakė G. Petronytė.

Vilniaus klubas labai laukia sirgalių palaikymo Europos taurės namų rungtynėse, kurios startuos lapkričio 3 dieną prieš „Maccabi Bnot“ ekipą. Lapkričio 10 dieną „Kibirkštis“ susitiks su „Uni“ Gyor komanda, o lapkričio 16 dieną su „Botaš“ krepšininkėmis. Visos rungtynės vyks „Jeep“ arenoje.