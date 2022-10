Eurolygos lietuviai: M. Kalniečio sekundės, mažas rezultatyvumas ir baudos metimų užkeikimas

Tarp nugalėtojų šią savaitę buvo tik Rokas Jokubaitis iš „Barcelona“ ir Donatas Motiejūnas iš „Monaco“.

Rokas Giedraitis

„Baskonia“ starto penketo puolėjas rungtynių pradžioje naudojosi kiekviena galimybe žaisti agresyviai: arba veržtis, arba atlikti pavojingą perdavimą. Jis taip pat agresyviai pasitikdavo prie Vitorijos komandos krepšio artėjusius varžovus. Tačiau komandos žaidimui išsiderinus, išsiderino ir R.Giedraitis. Antrojo kėlinio pirmoje pusėje jis kelis kartus suklydo gindamasis, greitoje atakoje nepataikė iš po krepšio, verždamasis pametė kamuolį. Po pertraukos R.Giedraitis žaidė labai nestabiliai: tai atlikdavo puikų perdavimą ar pataikydavo sudėtingą metimą, tai pamesdavo dengiamą varžovą

Jis žaidė 23 min., pelnė 14 taškų (2/5 dvitaškių, 3/5 tritaškių, 1/1 baudos), atkovojo 3 kamuolius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.

„Baskonia“ (3–2) išvykoje beviltiškai pralaimėjo ASVEL (2–3) ekipai 61:87. Vitorijos komanda jau pirmajame kėlinyje atsiliko dviženkliu skirtumu, antrojo kėlinio pradžioje atsilikimas padidėjo iki 20 taškų (10:30) ir „Baskonia“ nieko pakeisti nesugebėjo.

Rokas Jokubaitis

„Barcelona“ įžaidėjas trenerio nurodymo eiti į aikštę sulaukė paskutinę pirmojo kėlinio minutę. R.Jokubaitis užtikrintai rikiavo komandos draugus puolant, gerai dengė K.Pangosą, bet pats atakavo retai. To ir nereikėjo, nes „Barça“ nuosekliai tolo nuo varžovų. Tiesa, ketvirtajame kėlinyje, kai skirtumas buvo labai didelis, R.Jokubaitis pernelyg atsipalaidavo ir dovanojo taškus varžovams.

Jis žaidė beveik 14 min., pelnė 3 taškus (1/3 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 1/2 baudų) ir prasižengė 3 kartus.

„Barcelona“ (3–2) savo aikštėje sutriuškino Milano „Olimpia“ (3–2) komandą 74:56. „Barça“ tik rungtynių pradžioje trumpai atsiliko, bet greitai persvėrė rezultatą, antrajame kėlinyje įgijo dviženklę persvarą ir svečių dainelė buvo sudainuota.

Edgaras Ulanovas

„Žalgirio“ starto penketo puolėjas nepataikė pirmojoje rungtynių atakoje ir visą pirmąją mačo pusę žaidė žemiau galimybių. Jis nepakankamai tiksliai užsiimdavo padėtį, o pralaimėjus dvikovą dėl pozicijos būdavo sudėtinga perimti iniciatyvą, teko mėtyti iš sunkių padėčių. Trečiajame kėlinyje E.Ulanovas ištaisė pagrindinius savo žaidimo trūkumus, bet naudingų veiksmų buvo ne tiek, kiek tikimasi iš Kauno komandos kapitono.

E.Ulanovas žaidė 29 min., pelnė 7 taškus (1/2 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 2/4 baudų), atliko 5 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 5 pražangas ir prasižengė 4 kartus.

„Žalgiris“ (2–3) išvykoje pralaimėjo „Partizan“ (2–3) komandai 76:87. Kauniečiai rezultatą vienintelį kartą persvėrė pirmojo kėlinio pabaigoje, o paskui beveik visą laiką vijosi varžovus. Trečiajame kėlinyje „Žalgiris“ panaikino dviženklį atsilikimą ir išlygino rezultatą, bet paskutinėje mačo dalyje vėl geriau žaidė Belgrado krepšininkai.

Marius Grigonis

„Panathinaikos“ starto penketo gynėjas tris kėlinius retai žiūrėdavo į krepšį ir pirmuosius taškus pelnė tik antrojo kėlinio pabaigoje, pataikęs sudėtingą metimą aidint atakai skirto laiko sirenai. Šie taškai buvo vieninteliai M.Grigonio taškai iki ketvirtojo kėlinio. Paskutiniame ketvirtyje jis žaidė aktyviau ir ryžtingiau, bet ne tiek, kad „žalieji“ priartėtų prie varžovų ir atkurtų intrigą. Gynyboje M.Grigonis gavo sunkią užduotį gainiotis L.Browną ir dažnai likdavo už staigaus amerikiečio nugaros.

M.Grigonis žaidė 20,5 min., pelnė 9 taškus (3/5 dvitaškių, 1/3 tritaškių), atkovojo 3 kamuolius ir išprovokavo 3 pražangas.

„Panathinaikos“ (1–4) išvykoje pralaimėjo „Makabi“ (4–1) komandai 74:85. Pirmoje rungtynių pusėje vyko lygi kova, bet iškart po pertraukos Tel Avivo krepšininkai nutolo ir nuo tada visą laiką pirmavo apie 10 taškų skirtumu.

Artūras Gudaitis

„Panathinaikos“ starto penketo vidurio puolėjas dėjimu pelnė pirmuosius rungtynių taškus, bet po to varžovai jam nė karto neleido mesti į krepšį be pasipriešinimo. Geriausiu atveju A.Gudaitis turėdavo stoti prie baudos metimų linijos, prie kurios šį sezoną jaučiasi itin prastai. A.Gudaitis tvirtai grūmėsi dėl atšokusių kamuolių, tačiau gindamasis nespėdavo pribėgti prie staigesnio J.Nebo, kuris ne kartą pasinaudojo greičio pranašumu.

A.Gudaitis žaidė 17 min., pelnė 4 taškus (1/1 dvitaškio, 2/6 baudų), atkovojo 9 kamuolius ir išprovokavo 3 pražangas.

Ignas Brazdeikis

„Žalgirio“ starto penketo puolėjas parodė dvi versijas. Jis antroje komandos atakoje nepataikė tritaškio, po to keliskart suklydo ir puldamas, ir gindamasis. I.Brazdeikis pirmuosius taškus pelnė tik 26-ąją min., bet nuo tada jo prasiveržimai varžovams tapo viena iš didžiausių paslapčių.

I.Brazdeikis žaidė 22 min., pelnė 10 taškų (3/5 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 1/2 baudų), 3 kartus prasižengė ir 4 kartus suklydo.

Donatas Motiejūnas

Nors vidurio puolėjui praėjusi savaitė buvo labai nesėkminga (vos 4 taškai ir 5 pražangos per dvejas rungtynes), jis neprarado vietos „Monaco“ starto penkete. D.Motiejūnas degė ryžtu pasitaisyti, bet antroje komandos atakoje dviem bandymais nuo baudos metimų linijos nepasinaudojo galimybe pelnyti pirmuosius rungtynių taškus. Lietuvis žaidė aktyviai, statė patikimas užtvaras, pirmojo kėlinio viduryje pelnė pirmuosius savo taškus, bet nepadėjo apsiginti nuo Monako ekipos baudos aikštelėje zujusio varžovų įžaidėjo Th.Walkupo. D.Motiejūnas daug sėkmingiau grūmėsi su 218 cm ūgio M.Falliu, kurį pranoko abiejose aikštės pusėse.

D.Motiejūnas žaidė 16 min., pelnė 6 taškus (3/4 dvitaškių, 0/2 baudų) ir atkovojo 3 kamuolius.

„Monaco“ (4–1) išvykoje nugalėjo iki tol nepralaimėjusį „Olympiakos“ (4–1) klubą 81:76. Iki pertraukos pirmaujanti komanda keitėsi 18 kartų, o skirtumas nebuvo didesnis negu 4 taškai. Iškart po pertraukos „Olympiakos“ surengė spurtą ir įgijo 8 taškų persvarą, bet „Monaco“ greitai sureagavo, perėmė iniciatyvą ir per kelias minutes nutolo dviženkliu skirtumu.

Lukas Lekavičius

„Žalgirio“ įžaidėjas jau 4-ąją min. pakeitė rungtynių pradžioje trenerį nuvylusį K.Evansą. Jis iš pradžių nuramino rungtynes prastai pradėjusią komandą, o po to dviem paeiliui metimais (tritaškiu ir dvitaškiu iš vidutinio nuotolio) įpūtė gyvybę „Žalgirio“ puolimui. Jis gerai surikiuodavo komandos draugus, pastebėdavo gerus atakos tęsinius ir pats vien pirmajame kėlinyje pelnė 8 taškus. Tačiau L.Lekavičiui kilo žymių problemų dengiant aukštesnius varžovus ir jis jau antrojo kėlinio pradžioje prasižengė antrą kartą. Po pertraukos pražangos ir toliau buvo didžiausia žalgiriečio bėda, dėl kurios jis žaidė gana trumpai, o tuos kelis trumpus tarpsnius puolant buvo beveik nepastebimas.

L.Lekavičius žaidė 15 min., pelnė 8 taškus (1/2 dvitaškių, 2/3 tritaškių) ir prasižengė 4 kartus.

Arnas Butkevičius

„Žalgirio“ puolėjas į aikštę įėjo per pirmojo kėlinio viduryje skelbiamą reklamos pertraukėlę. Pirmajame kėlinyje A.Butkevičius nepastebimai varžovams atsidurdavo laisvas pavojinguose taškuose ir taikliais metimais pabaigė dvi komandos atakas. Tačiau antrojo kėlinio pradžioje jis gavo dvi paeiliui visiškai nereikalingas pražangas, kai bandė iškrapštyti neiškrapštomą kamuolį. Po pertraukos A.Butkevičiaus žaidime gerų epizodų buvo labai mažai, o 36-ąją min. jis paliko aikštę dėl penktos pražangos.

Jis žaidė 19,5 min., pelnė 7 taškus (2/3 dvitaškių, 1/2 tritaškių), perėmė 4 kamuolius ir prasižengė 5 kartus.

Tadas Sedekerskis

„Baskonia“ puolėjas nuo suolo pakilo 8-ąją min., kai varžovai pradėjo lemiamą spurtą. Iš pradžių T.Sedekerskis atrodė šiek tiek pasimetęs erdvėje – sykį varžovas jam iš panosės nugvelbė kamuolį. Po pertraukos T.Sedekerskis gavo kelis puikius perdavimus įkirtęs į varžovų baudos aikštelę ir dvi atakas pabaigė dėjimais, bet prarado ūpą, kai teisėjai nesušvilpė aiškios pražangos lietuviui per rankas šienavusiam R.Obasohanui.

T.Sedekerskis per 20 min. pelnė 6 taškus (2/3 dvitaškių, 2/2 baudų), atkovojo 3 kamuolius ir išprovokavo 3 pražangas.

Laurynas Birutis

Vidurio puolėjas į aikštę buvo įleistas 9-ąją min. Jis gerai dengė savo baudos aikštelę ir tiksliai užsiimdavo padėtį po varžovų krepšiu, bet gavęs kamuolį kitą veiksmą dažniausiai atlikdavo per lėtai, todėl varžovai spėdavo panaikinti L.Biručio keltą grėsmę. Jis žaidė tik pirmoje rungtynių pusėje.

L.Birutis žaidė 4,5 min. ir pelnė 2 taškus (1/2 dvitaškio).

Tomas Dimša

„Žalgirio“ gynėjas pirmą kartą nuo suolo pakilo 9-ąją min. Jam nepavykdavo įvertinti varžovų išsidėstymo, todėl puolant T.Dimšos indėlis buvo simbolinis – jis vos kartą metė į krepšį.

T.Dimša žaidė 7,5 min. ir taškų nepelnė (0/1 dvitaškio).

Mantas Kalnietis

Belgrade savo akimirkos pagaliau sulaukė labiausiai patyręs žalgirietis, kuris praėjusias ketverias rungtynes stebėjo nuo suolo. Jis ant parketo žengė priešpaskutinę antrojo kėlinio minutę ir jau po kelių sekundžių atliko perdavimą į užribį. Po pertraukos M.Kalnietis į aikštę negrįžo.

Jis žaidė 1,5 min. ir nė karto nemetė į krepšį.

Savaitės skaičiai

11

„Žalgirio“ treneris Kazys Maksvytis per kiekvienas rungtynes į aikštę leidžia 11 iš 12 registruotų krepšininkų. Per ketverias pirmąsias rungtynes ant suolo liko Mantas Kalnietis, per penktąsias – Karolis Lukošiūnas. Kauno komandos dvyliktukas, kol žaisti negali Dovydas Giedraitis, sezono pradžioje nesikeitė.

14

„Panathinaikos“ vidurio puolėjas Artūras Gudaitis per penkerias rungtynes nepataikė net 14 baudos metimų – daugiau nei bet kuris kitas Eurolygos žaidėjas. Jis šį sezoną pataikė tik 8 iš 22 baudos metimų (36,4 proc.). Tarp krepšininkų, kurie atliko bent 10 baudos metimų, prasčiau pataiko tik estas Maikas Kotsaras iš „Baskonia“. Jo taiklumas – 25 proc. (3 iš 13).

Prie baudos metimų linijos labai netvirtai jaučiasi ir „Monaco“ vidurio puolėjas Donatas Motiejūnas. Jis šį sezoną nepataikė ne vieno iš 4 baudos metimų.