Eurolygos kovai besirengiantis „Žalgirio“ treneris K. Maksvytis siunčia žinutę LKL – nori lygesių sąlygų akistatai su „Rytu“

„Nestandartinį žaidimą mėgstantis varžovas – daug kamuolio varymo, daug užtvarų be kamuolio. Be to, daug situacijų, kai patys krepšininkai skaito žaidimą ir reaguoja į jį staigiai.

Reikia ateiti į šias rungtynes susikoncentravus. Blogiausia, kai jie įvelia varžovą į savo žaidimą. Turėsime juos išmušti iš tų palankių jiems situacijų ir taip pat gynyboje nuveikti nemažą darbą“, – vokiečių žaidimą apibūdino „Žalgirio“ treneris Kazys Maksvytis.

Praėjusiame sezone kauniečiai nesugebėjo atsilaikyti prieš ALBA, namie jai pralaimėję 71:79. Tačiau šįkart „Žalgiris“ rengiasi rimtai akistatai ir žino Berlyno ekipos lyderių galingiausius

– ALBA Eurolygą pradėjo trimis pergalėmis. Kas tai lėmė, kokie buvo sėkmės raktai?, - spaudos konferencijoje buvo paklaustas K.Maksvytis.

– Vasarą teko bendrauti su treneriu Israeliu Gonzalezu ir reikia paminėti, kad jie išlaikė tęstinumą: tas pats treneris, tie patys krepšininkai.

Jie po praėjusio sezono pakeitė vos vieną žaidėją, tad tai ir yra raktas į sėkmę. Praėjusių metų įdirbis davė savo vaisių šio sezono pradžioje. Plius jie žaidžia neįprastą žaidimą.

– Akivaizdu, kad itin po praėjusio sezono patobulėjo 223 cm ūgio Christas Koumadje. Kaip reikėtų neutralizuoti šį žaidėją.

– Dabar madinga ekipose turėti tokio ūgio krepšininkus, žaisti pagal jiems numatytą taktiką. Vienas iš būdų jį stabdyti – tiesiog dvigubinti gynybą, nes po krepšiu jis gerai moka gintis ir blokuoti metimus.

Puolime jis nėra elitinis. Bet jei jis gauna kamuolį po krepšiu, pataiko metimus 83 procentų taiklumu. Tai dideli skaičiai. Juolab, kad ALBA turi labai gerus kamuolio skirstytojus.

– Dar vienas puikiai pasirodęs krepšininkas šį sezoną yra Louisas Olinde. Kur jo sėkmės priežastis?

– Jo fizinės savybės – gali žaisti keliose pozicijose: tiek sunkiojo, tiek ir lengvojo krašto vaidmenyje. Turi ilgas galūnes, atsikovoja daugiausiai kamuolių šį sezoną ekipoje. Jis šį sezoną pagerinęs savo tritaškių pataikymo procentą.

– Praėjusį sezoną Jure Zdocas po pralaimėjimo ALBA rėžė skambią frazę, tikindamas, kad Berlyno ekipa yra per moderni žalgiriečiams. Kaip šiemet – nebus per moderni?

– Tikiuosi. Komandos dažniausiai mėgsta žaidėjus versti gintis vienas prieš vieną. ALBA to neleidžia – priverčia gynėjus gintis ypač nepatogiai. Jei nesi tam pasiruošęs, Berlyno klubas baudžia. Tikiuosi, kad mūsų nenubaus.

– Antrąkart iš eilės Kaune parduoti į Eurolygos mačą visi bilietai. Jūs tai stebina, kad sirgaliai patikėjo taip greitai komanda?

– Labai malonus faktas, kad sirgaliai palaiko „Žalgirį“. Tikrai nenoriu jokiais būdais sumenkinti jų paramą per tas dvejas pergalės – jie užkūrė arenoje įspūdingą atmosferą. Esame dėkingi jiems už tai: jei jie ateina į „Žalgirio“ areną, užpildo tribūnas, mes sieksime jų nenuvilti.

– Kokia Dovydo Giedraičio situacija?

– Dovydas jau pilnavertiškai treniruojasi su komanda ir atlieka visus pratimus. Dabar klausimas yra tik toks, kada jis įeis į sportinę formą, kada prisitaikys žaisti penki prieš penkis, atstatatys kvėpavimą. Dėl artimiausių rungtynių dar turiu abejonių, bet gera žinia, kad jis jau treniruojasi ir galės žaisti.

– Prieš Eurolygos dvigubą savaitę tikinote, kad žiūrite tik į ateinantį mačą. Ar nebandote žiūrėti plačiau, mąstant, jog sekmadienį lauks Lietuvos krepšinio lygos rungtynės su Vilniaus „Rytu“?

– Na, visų pirma, nereikia vėžimui bėgti prieš arklį. Antra, nesuprantu kodėl yra toks tvarkaraštis. Tiek mes, tiek „Rytas“ po to turi laisvų dienų. Mūsų komandai yra sudėtingesnės sąlygos, bet tai nėra pasiteisinimas.

Vis tik lygesnių sąlygų norėtųsi. Iš esmės dabar negalvojome apie „Ryto“ rungtynes, dėsime visas pastangas, kad laimėtume penktadienį.

Galbūt rungtynių pabaigoje, likus kelioms minutėms, duok Dieve, galėtume kažką pažiūrėti į priekį, jei viskas bus gerai.

– Kur akistatoje su vokiečiais bus „Žalgirio“ pranašumas?

– Namų arena ir sirgaliai. Tikiuosi, kad mes pagerinsime savo gynybą tiek, kad to užtektų pergalei.

– Galbūt turite tikslios informacijos kokia situacija dėl Maodo Lo?

– Mūsų žiniomis, jis yra su komanda, bet ar jis žais – nežinome.