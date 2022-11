NKL turo anonsas: A.Jomantas grįžta į Vilnių, Marijampolėje – „Vyčio-VDU“ iššūkis buvusiems savo lyderiams

„Šilutė“ – „Kretinga-VR Servisas“

18.00 val.; Vydūno gimnazija, Atgimimo alėja 3, Šilutė

Šios rungtynės vertos vadintis turo centrinėmis. Šilutės ekipa savo sąskaitoje jau turi 5 pergales, Kretingos – 4, o turnyro lentelėje komandos rikiuojasi greta – 4 ir 5 vietose.

Tiesa, „Šilutė“ kol kas pergales iškovojo tik prieš žemiau turnyro lentelėje esančias komandas, o geresnę formą demonstruojančioms ekipoms – Kauno „Žalgiriui-2“ ir Šakių „Vyčiui-VDU“ – pralaimėjo, atitinkamai, 17 ir 16 taškų skirtumu.

Šilutės krepšinio gerbėjai šiandien turės galimybę išvysti ne tik savo komandą, bet ir vieną pastarojo dešimtmečio Lietuvos krepšinio ikonų – Martyną Mažeiką. 37 metų veteranas vis dar verčia žavėtis savo žaidimu – Kretingos ekipoje vidutiniškai žaidžia po 33,16 min., per jas pelno 19,6 taško, atlieka 4 rezultatyvius perdavimus ir atkovoja 3,9 kamuolio.

Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ – Šakių „Vytis-VDU“

18.00 val.; Marijampolės SC krepšinio salė, Gamyklų g. 1, Marijampolė

Vasarą į Marijampolę persikėlę Aurelijus Pukelis, Marijus Užupis ir Paulius Beliavičius pirmą kartą oficialiose rungtynėse stos prieš savo buvusių komandą – Šakių „Vytį-VDU“. Iki šiol tokį jausmą ilgamečiai Šakių klubo krepšininkai galėjo patirti tik per kontrolines rungtynes, kurias „Sūduva-Mantinga“ spalio 1 d. išvykoje laimėjo 85:79. Mariaus Kiltinavičiaus treniruojamai ekipai tai bus ir galimybė atsitiesti po pralaimėjimo Kaune „Žalgiriui-2“ (62:68).

„Vytis-VDU“ yra laimėjęs visas trejas sužaistas rungtynes ir sieks pratęsti savo pergalių seriją teritorijoje, kurioje pastarasis apsilankymas nebuvo malonus – minimaliai 72:73 pralaimėtos praeito sezono ketvirtfinalio rungtynės tuomet užbaigė zanavykų klubo sezoną.

Klaipėdos „Neptūnas-Akvaservis“ – Kauno „Žalgiris-2“

18.00 val.; Klaipėdos sporto bazių valdymo centras, S.Dariaus ir S.Girėno g. 10, Klaipėda

Dviejų elitinės lygos klubų dubleriai šiuo metu yra skirtinguose „7bet-NKL“ turnyro lentelės poliuose. Kauniečiai laimėjo visas 7 žaistas rungtynes, o visa krepšiniu labiau besidominti Lietuva po truputį ima kalbėti apie jų lyderius Motiejų Krivą (vid. 13,7 tšk. ir 12 atk.k.) ir Liutaurą Lelevičių (15,6 tšk., 4,6 atk.k.m 3,7 rez.p.), kurie sulaukia savo galimybių ir pagrindinėje „Žalgirio“ komandoje.

„Neptūnas-Akvaservis“ kol kas neturi kuo pasidžiaugti – pralaimėtos visos 8 rungtynės. Galbūt susitikimas su savo bendraamžiais suteiks uostamiesčio ekipai papildomos motyvacijos ir įkvėps staigmenai?

Kauno r. „Atletas“ – Vilniaus „Stekas“

18.00 val.; Garliavos SC, Vasario 16-osios g. 8, Garliava

Praeitą sezoną į „7bet-NKL“ finalo ketvertą patekęs „Atletas“ šiuo metu turėtų būti sunerimęs – per 8 rungtynes laimėta tik dukart ir užimama vieta turnyro lentelės apačioje. Itin skaudus Garliavos ekipai buvo pralaimėjimas praeitą šeštadienį Palangos „Kuršiams“, kurie pergalę 77:76 išplėšė taikliu tritaškiu metimu paskutinę rungtynių akimirką.

Lygos debiutantas Vilniaus „Stekas“ gali būti tinkamas varžovas 3 pralaimėjimų serijai nutraukti, tačiau sostinės krepšininkai tikrai galvos priešingai – jau triskart iš eilės pralaimėjęs „Atletas“ jiems patiems yra gera proga iškovoti ketvirtąją pergalę. „Stekas“ praeitą savaitę sužaidė vienerias rungtynes ir pats nutraukė 3 pralaimėjimų seriją, išvykoje įveikdamas tuos pačius „Kuršius“ 76:70.

„Telšiai“ – Joniškio „Delikatesas“

18.00 val.; Telšių sporto arena, Birutės g. 7, Telšiai

Ryčio Vaišvilos treniruojamos Telšių komandos traukinys rieda nestabdydamas – laimėtos visos 8 žaistos rungtynės. Puldama komanda beveik visada surenka savo 80 ir daugiau taškų, o gynyboje varžovams retai leidžia peržengti 70 taškų ribą. Dėl šios poros favoritų abejoti netenka, tačiau R.Vaišvila dar praeitą savaitę ramino visus, kas aukština jo komandą. Treneris priminė, kad per antrąsias sezono rungtynes telšiškiai Kretingos ekipą įveikė tik po 2 pratęsimų, turėjo daug vargo Palangoje, tad jokių garantijų niekada nėra.

„Delikatesas“ per 7 mačus laimėjo tik dukart, tad išvyka į Telšius ekipai taps tikru iššūkiu. Vis dėlto komandą į priekį tempiantiems legionieriams stiprus varžovas gali tapti ir didele papildoma motyvacija.

Palangos „Kuršiai“ – Vilkaviškio „Perlas“

18.30 val.; Palangos arena, Sporto g. 3, Palanga

„Perlas“ šį sezoną Marijampolėje 86:88 pralaimėjo tik dėl varžovų mačo pabaigoje pataikyto tritaškio, Kaune nusileido „Žalgiriui-2“ vos 85:89, o per pastarąsias rungtynes tik ketvirtajame kėlinyje neatlaikė „Telšių“ spaudimo (66:80). Be to, Vilkaviškio komanda per pačias pirmąsias sezono rungtynes namie kiek netikėtai pralaimėjo „Stekui“ 59:62. Visas kitas rungtynes Vilkaviškio ekipa laimėjo, prieš „Telšių“ vizitą turėjo 3 pergalių seriją, tad ir į Palangą vyksta nusiteikusi labai ambicingai.

„Kuršiai“ (3 pergalės ir 5 pralaimėjimai) stringa kur kas labiau, vos vienas komandos žaidėjas vidutiniškai pelno dviženklį taškų skaičių (Reggie Clarkas – vid. 13 tšk.), tačiau įspūdingai paskutinę akimirką per pastarąsias rungtynes išvykoje nukautas „Atletas“ gali tapti geru impulsu sėkmingai atkarpai.

Vilniaus „Rytas-2“ – Mažeikių „M Basket“

19.00 val.; Active Vilnius Žemynos Sporto Salė, Žemynos g. 14, Vilnius

Artūras Jomantas ir Simas Jasaitis grįžta į Vilnių. Pirmą kartą „Ryto“ pagrindinės komandos legendos aikštėje stos prieš sostinės klubo antrąją komandą. Tiesa, aikštėje turėtume išvysti tik A.Jomantą, nes S.Jasaitis dėl traumos eina tik „M Basket“ naujojo vyriausiojo trenerio Dariaus Dimavičiaus asistento pareigas.

Mažeikiškiai slogiai pradėjo sezoną, pakeitė trenerį, pasikvietė į peržiūrą amerikietį gynėją Robertą Watersą ir per pastarąsias rungtynes pagaliau į savo sąskaitą įsirašė antrąją pergalę – namie 88:77 įveikė „Neptūną-Akvaservis“.

„Rytas-2“ taip pat turi tik 2 pergales, tačiau antroji lygiai prieš savaitę buvo iškovota įspūdingu stiliumi – Andriaus Šležo auklėtiniai namie nušlavė „Delikatesą“ net 113:81. Šeštadienį jaunieji vilniečiai išvykoje tik po atkaklios kovos 77:85 nusileido „Šilutei“, tad pasitiks „M Basket“ nusiteikę siekti tik pergalės.