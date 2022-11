Eurolygos lietuviai: neįtikėtini E. Ulanovo žygdarbiai ir R. Giedraitis-viesulas

Edgaras Ulanovas***

„Žalgirio“ starto penketo puolėjas kelis kartus atsidūrė reikiamose vietose ir taikliai atakavo iš neblogų padėčių, bet kartais žaidė labai neatidžiai ir visiškai paprastose situacijose atliko du perdavimus žiūrovams.

Nors po pertraukos E.Ulanovui sunkiai sekėsi stabdyti L.Sikmą, puldamas jis taip pat sėkmingai žaidė vienas prieš vieną, o du Kauno komandos kapitono tolimi metimai priešpaskutinę minutę pribaigė Berlyno ekipą.

Vienas iš jų buvo neįtikėtinas, nes krito paskutinę atakos sekundę, o prieš kapitoną dar ir buvo prasižengta. Per vieną ataką E.Ulanovas pelnė 4 taškus, kurie ekipai buvo reikalingi kaip oras.

Krepšininkas iš proto varė varžovus, įmetės 4 tolimus metimus iš 5.

E.Ulanovas žaidė 22 min., pelnė 21 tašką (2/2 dvitaškių, 4/5 tritaškių, 5/5 baudų), atkovojo 3 kamuolius ir išprovokavo 3 pražangas. Jis per pirmąjį kėlinį pelnė 3 taškus, per antrąjį – 4, per trečiąjį – 5, per ketvirtąjį – 9.

E.Ulanovo karjeros rekordas yra 22 taškai.

„Žalgiris“ (3–3) permainingose rungtynėse palaužė Berlyno ALBA (3–3) komandą 88:81. Kauniečiai pirmąjį kėlinį pralaimėjo 13:25, antrajame kėlinyje atsiliko 20 taškų skirtumu, bet tada pradėjo vytis ir ketvirtojo kėlinio viduryje persvėrė rezultatą 71:70. Per paskutinį ketvirtį „Žalgiris“ pelnė 34 taškus (per du pirmuosius kėlinius – 32).

Rokas Giedraitis***

Ramiai ir tiksliai žaidęs R.Giedraitis buvo svarbi „Baskonia“ puolimo viesulo dalis ir vien per pirmąjį kėlinį, kurį jo komanda laimėjo 35:20, surinko 9 taškus. Puolėjas visada būdavo ten, kur jo reikėdavo labiausiai: padėdavo ginantis, atlikdavo aštrius perdavimus perspektyviose padėtyse buvusiems komandos draugams, pataikė iš toli, pabaigė greitą ataką.

Visgi R.Giedraičio tolimi metimai buvo nestabilūs – kartą kamuolys net nelietė lanko. Ketvirtajame kėlinyje „Baskonia“ kapitonas gavo privilegiją pasėdėti ant suolo ir iš šalies stebėti, kaip antrojo penketo žaidėjai smaginasi daužydami „Maccabi“ komandą.

R.Giedraitis žaidė tik 20 min. – trumpiausiai šį sezoną. Jis pelnė 13 taškų (3/4 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 4/5 baudų), atliko 5 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 4 kamuolius ir išprovokavo 3 pražangas.

„Baskonia“ (4–2) savo arenoje sutriuškino „Maccabi“ (4–2) komandą 116:87.

Donatas Motiejūnas***

Vietą „Monaco“ starto penkete praradęs D.Motiejūnas į aikštę įėjo 8-ąją min. Jis labai aktyviai žaidė abiejose baudos aikštelėse, vien iki pertraukos triskart pataisė kamuolį po netaiklių komandos draugų metimų, po savo krepšiu perimdavo gynėjų paleistus varžovus.

Nors po pertraukos lietuvis truputį sulėtėjo ir porą kartų nepasinaudojo po apgaulingų judesių paties susikurtomis progomis, liko pavojingu „Roca Team“ puolimo įrankiu.

D.Motiejūnas žaidė 19,5 min., pelnė 13 taškų (6/9 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 1/2 baudų), atkovojo 6 kamuolius ir išprovokavo 3 pražangas.

„Monaco“ (5–1) namie nugalėjo autsaiderę „Crvena Zvezda“ (1–5) komandą 85:77. Iki trečiojo kėlinio vidurio vyko visiškai lygi kova, bet tuomet Monako krepšininkai surengė lemiamą spurtą, per kurį įgijo dviženklę persvarą.

Rokas Jokubaitis**

„Barcelona“ įžaidėjas 8-ąją min. pakeitė T.Satoransky. R.Jokubaitis tiksliai pasirinkdavo pavojingiausią atakos tęsinį, gerai keitė žaidimo tempą ir pirmojo kėlinio pabaigoje baudos metimais pelnė pirmuosius taškus.

O trečiajame kėlinyje „Barça“ dviženklę persvarą pirmą kartą įgijo po to, kai R.Jokubaitis dukart iš eilės privertė suklysti M.Guduričių.

R.Jokubaitis žaidė 23 min., pelnė 8 taškus (2/4 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 4/4 baudų) ir išprovokavo 3 pražangas.

„Barcelona“ (4–2) namie nugalėjo iki tol nesėkmių nepatyrusį „Fenerbahçe“ (5–1) klubą 81:80. Pirmoji rungtynių pusė vyko lygiai, bet po pertraukos „mėlyni-granatiniai“ pradėjo tolti ir vienu metu pirmavo 16 taškų skirtumu.

Vis dėlto persvara neužtikrino įtikinamos pergalės ir Barselonos sirgaliai turėjo jaudintis iki paskutinės akimirkos.

Ignas Brazdeikis**

„Žalgirio“ starto penketo puolėjas buvo nepastebimas pirmajame kėlinyje, bet antrojo ketvirčio viduryje pradėjo žaisti labai aktyviai ir bandė traukti komandą.

Keli jo prasiveržimai buvo rezultatyvūs, tačiau dėl didelio varžovų pasipriešinimo mesti tekdavo iš sunkių padėčių.

I.Brazdeikiui pralaužti nuvargintų varžovų gynybą geriausiai pavyko ketvirtajame kėlinyje, per kurį jis pelnė 8 taškus.

I.Brazdeikis žaidė 27 min., pelnė 14 taškų (4/10 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 3/3 baudų) ir atkovojo 3 kamuolius.

Laurynas Birutis*

L.Birutis pirmą kartą karjeroje pateko į „Žalgirio“ starto penketą (jis penktadienį Eurolygoje žaidė 23-iąsias rungtynes) ir pirmoje varžovų atakoje blokavo 223 cm ūgio Ch.Koumadje metimą.

Po to efektingoje vidurio puolėjų dvikovoje truputį sėkmingiau žaidė berlynietis, bet abu varžovai kelis kartus blykstelėjo ir puldami, ir gindamiesi.

L.Birutis žaidė 5 min., pelnė 2 taškus (1/2 dvitaškių) ir atkovojo 3 kamuolius, bet žaidė tik pirmajame kėlinyje.

Arnas Butkevičius*

„Žalgirio“ puolėjas 5-ąją min. pakeitė E.Ulanovą. A.Butkevičius keliose atakose kėlė pavojų svečių krepšiui, bet ne visada tinkamai įvertindavo varžovų išsidėstymą, o gindamasis, ypač pirmoje rungtynių pusėje, blogai užsiimdavo padėtį ir rinko pražangas.

Po pertraukos A.Butkevičius žaidė tiksliau, bet jo metimų taiklumas nepagerėjo – pataikė tik 1 iš 7.

Jis žaidė 25 min., pelnė 4 taškus (1/3 dvitaškių, 0/4 tritaškių, 2/2 baudų), atkovojo 3 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.

Marius Grigonis*

M.Grigonis pirmą kartą šį sezoną nepateko į „Panathinaikos“ starto penketą. Jis nuo suolo pakilo 8-ąją min. ir iki pirmojo kėlinio pabaigos dukart pametė kamuolį.

Kituose kėliniuose jis kartais žaisdavo ryžtingai, kartais save keistai pristabdydavo.

M.Grigonis žaidė 16 min., pelnė 9 taškus (1/2 dvitaškių, 1/4 tritaškių) ir prasižengė 3 kartus.

Nė karto nepirmavęs „Panathinaikos“ (1–5) namie pralaimėjo „Partizan“ (3–3) klubui 89:91. Rungtynių pradžioje 2:13 atsilikę „žalieji“ atsigavo po pirmojo šalto dušo, po to visą laiką mynė varžovams ant kulnų, keliskart priartėjo labai grėsmingai, bet rezultato neišlygino.

Karolis Lukošiūnas*

„Žalgirio“ gynėjas į aikštę buvo įleistas 7-ąją min. Pirmoje rungtynių pusėje didžiausias jo laimėjimas buvo tai, kad mesdamas iš toli pataikė į lanką.

Paskutinę trečiojo kėlinio minutę K.Lukošiūnas pagaliau įmetė tritaškį ir pelnė pirmuosius taškus šį sezoną, o ketvirtajame kėlinyje prie Kauno komandos spurto prisidėjo dar vienu tritaškiu.

Jis žaidė 14,5 min. ir pelnė 6 taškus (0/1 dvitaškio, 2/4 tritaškių).

Iki šio turo K.Lukošiūnas žaidė 11 min., vieną kartą netaikliai metė iš toli ir penkis kartus prasižengė (per 4 rungtynes).

Lukas Lekavičius*

7-ąją min. į aikštę įėjęs „Žalgirio“ įžaidėjas labai daug bėgiojo, bet aiškaus bėgiojimo plano neturėjo ir komandos variklio neužkūrė.

Gindamasis jis nesutrukdė J.Smithui pilti degalus į Berlyno komandos variklį. L.Lekavičius visus taškus pelnė antrojo kėlinio pabaigoje, o po pertraukos komandos puolimo vadžias laikė tvirčiau.

Jis žaidė 13,5 min., pelnė 4 taškus (2/4 dvitaškių, 0/1 tritaškio) ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.

Tadas Sedekerskis

„Baskonia“ puolėjas į aikštę įėjo 8-ąją min. Nors T.Sedekerskis žaidė komandai pirmaujant triuškinamu skirtumu, žaidimo ritmo nepajautė.

Savoje baudos aikštelėje jis nebuvo nepastumiamas, puolant retai gaudavo kamuolį.

T.Sedekerskis visus taškus pelnė ketvirtajame kėlinyje, bet net ir jame ne viskas klostėsi sklandžiai – sykį jis nepataikė iš po krepšio, kitą sykį varžovas blokavo jo bandymą pelnyti taškus dėjimu.

T.Sedekerskis per 18 min. pelnė 5 taškus (1/4 dvitaškių, 1/2 tritaškių) ir atkovojo 6 kamuolius.

Artūras Gudaitis

A.Gudaitis vėl užleido vietą „Panathinaikos“ starto penkete G.Papagianniui ir į aikštę įėjo 5-ąją min., kai jo komanda atsiliko 2:13.

Po keitimo Atėnų komandos baudos aikštelėje liovėsi švilpauti vėjai, o puolant A.Gudaičio užtvaros padėjo komandos draugams susikurti pranašumą.

Vis dėlto nuo antrojo kėlinio jam sunkiai sekėsi kovoti su M.Lessort‘u, o pirmus taškus A.Gudaitis pelnė tik trečiojo kėlinio pabaigoje.

A.Gudaitis žaidė beveik 13 min., pelnė 3 taškus (1/1 dvitaškio, 1/2 baudų) ir atkovojo 3 kamuolius.

Tomas Dimša

„Žalgirio“ gynėjas pirmą kartą į aikštę žengė jau prasidėjus antrajam kėliniui, bet žaidė labai trumpai.

T.Dimša per 3,5 min. taškų nepelnė (0/1 dvitaškio).

Savaitės skaičiai

0

Lietuvos krepšininkams šią savaitę nereikėjo niekur keliauti. Ir „Žalgiris“, ir visos keturios užsienio komandos, kuriose žaidžia lietuviai, rungtyniavo namie.

1

Donatas Motiejūnas pagaliau pataikė pirmąjį baudos metimą šį sezoną. Jis tai padarė šeštuoju bandymu. „Monaco“ vidurio puolėjo baudos metimų taiklumas po šešių turų yra 16,7 proc. (1 iš 6).

3

Dažnai iš toli metantis I.Brazdeikis penktadienį pataikė tik trečią tritaškį. Jo tolimų metimų taiklumas yra 18,8 proc. (3 iš 16).

15

„Žalgirio“ arenoje penktadienį vakare buvo beveik 15 tūkst. žiūrovų (14916). Praėjusias Kaune vykusias rungtynes su „Barcelona“ stebėjo 15146 žiūrovai.

Daugiau sirgalių suburia tik „Partizan“. Belgrado arenoje per rungtynes su Milano „Olimpia“ buvo 16723, su Bolonijos „Virtus“ – 15489, su „Žalgiriu“ – 16097 žiūrovų.