„Žalgirį“ nukovęs „Ryto“ strategas G. Žibėnas turi formulę, kuri padeda iškovoti garsesnes pergales

Lietuvos krepšinio lygoje („Betsafe-LKL“) sekmadienį vyko intrigos nepašykštėjęs pirmasis šio sezono dviejų grandų mūšis. Po ilgos pertraukos į čempionų sostą grįžęs Vilniaus „Rytas“ savo arenoje 89:85 (23:27, 20:21, 20:21, 26:16) įveikė Kauno „Žalgirį“ ir išrašė jam pirmąją nesėkmę čempionate.

Vilniečiai atsitiesė net po penkių pralaimėjimų iš eilės – dabar savo sąskaitoje jau turi tris sėkmės iš eilės.

„Niekas iš varžovų individualiai nedominavo. Be to, laimėjome kovą po krepšiais. To ir reikia didesnėms pergalėms“, – apie įspūdingos sėkmės kalbėjo „Ryto“ strategas.

– Šiose rungtynėse ekipą tempę Marcusas Fosteris, pelnęs 34 taškus. Laikytumėte tai jo labai sėkmingiausiu maču?, – buvo paklaustas G.Žibėnas.

– Jis pradėjo mačą prastai, po to įsivažiavo, parodė savo lygį. Bet reikia suprasti, kad tai komandos pergalė, o ne vieno žaidėjo.

Kas man patiko tai, kad kai mes turėjome antroje mačo pusėje minus trylika, bet nebuvo jokios panikos, išlikome visi kartu ir sugrįžome į mačą. Ir jį laimėjome. Tą labiau išskirčiau.

– Bet M.Fosteris įmetė paskutiniuosius 11 taškų ir, galima sakyti, „uždarė“ rungtynes. Jis ekipos lyderis?

– Marcusas šiuo atveju parodė savo geriausias spalvas tuomet, kai to reikėjo. Sutapimas ar nesutapimas, tačiau jis sužaidžia rimtesnėse rungtyės, o ne eilinėse.

Nors ką aš čia sakau – mums eilinių rungtynių neliko. Yra geras posakis – tavo komanda yra tokia gera, kaip gerai ji sužaidė paskutiniąsias rungtynes. Dabar mes jaučiame gerai, bet žiūrėsime, kaip jausimės po akistatos su „Gargždais“.

– M.Fosteris net ėmėsi šou elementų – mojavo „Žalgirio“ sirgaliams. Palaikote tokį jo krepšinio emocinį šou?

– Kuo daugiau. Tai puošia sportą. Kad tik tų emocijų būtų daugiau. Mes, lietuviai, esame užsidarę, tų emocijų nereiškiame, bet noris jų daugiau. Nestabdysiu to – kuo daugiau emocijų, tuo geriau.

– Esant rezultatui 84:80 ir laikrodžiui tiksint paskutines 30 sekundžių paėmėte minutės pertraukėlę, tačiau kamuolį išsimetėte varžovų pusėje. Ar nenorėjote sudeginti daugiau laiko, persivesdami kamuolį iš savo zonos?

– Dar vis karšta mūsų ofise dėl šio sprendimo. Daug dalykų – visų pirma, norėjome dviejų atakų prieš vieną. Varžovas galėjo prasižengti mūsų pusėje. Dar – gal ir norėjome nustebinti „Žalgirį“. Susidėjo daug varinatų – sprendimas toks, koks buvo.

– Arnas Butkevičius sugrįžo į „Ryto“ areną. Kaip jo priėmimas?

– Arnas yra žaidėjas, kuris iškovojo „Rytui“ LKL žiedus. Jam linkiu sėkmės.

– „Rytas“ buvo patekęs į duobę, dabar – trys pergalės. Galite įvertinti tą emociją, kuri buvo prieš tai ir dabar?

– Pastarosioms rungtynėms išeiname labai pikti. Gal kad klausomės „Queen“ muzikos. Ta situacija, kurioje dabar esame, mums labai nepalanki – bandome gerinti žaidimą, bet dabar bus FIBA atrankos langai. Bus pauzė.

– Sakote, kad nelaiku tie FIBA langai. Ką reikia daryti, kad turėtumėte toliau tą gerą kovų bangą?

– Treniruotis.