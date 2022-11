Prieš principinį Kauno „Žalgirio“ ir Vilniaus „Ryto“ derbį – V. Šeškaus žvilgsnis: įvardijo svarbius faktorius

Kauno „Žalgiris“ ir Vilniaus „Rytas“ šį sezoną pasakoja labai skirtingas istorijas. Kazys Maksvytis po nesėkmingo Europos krepšinio čempionato puikiai tvarkosi su „Žalgiriu“ – Eurolygoje iškovotos 3 pergalės per 6 turus, nukautas Šarūnas Jasikevičius su „Barcelona“, o dėl LKL pasisakyta labiau negu aiškiai – „Žalgiris“ kol kas žygiuoja be pralaimėjimų ir turi 7 pergales.

„Šį sezoną surinkta visai kitokia „Žalgirio“ komanda. Praėjusiais metais ji buvo nukreipta grynai į puolimą, kad visi stengtųsi pulti ir pataikyti, o gynyboje – tikrai nebuvo stebuklas. Šiais metais, kaip matome, tai tokia labai gynybinė komanda su labai stipria gynyba, ir jeigu jie iššauna puolime, visiems yra sunku prieš juos žaisti. Tą parodė ir Eurolygos rungtynės, tikrai dauguma vyko taškas į tašką. Tai jau yra komanda – aukšto lygio komanda“, – apie šio sezono Kauno „Žalgirį“ portalui lrytas.lt kalbėjo Jonavos „Cbet“ treneris Virginijus Šeškus.

„Žalgirį“ jau mato šio sezono čempionu

Trenerių keitimu pažymėto praėjusio sezono vaiduoklius Kauno „Žalgiris“ jau gerokai nuvijęs į šalį – nepatekimas į LKL finalą, kai ekipą išmetė Panevėžio „Lietkabelis“, tapo didžiausia Lietuvos krepšinio sensacija, kuria pasinaudojo Giedrius Žibėnas su Vilniaus „Rytu“. Tačiau V.Šeškus pabrėžia, kad šį sezoną tokių netikėtų istorijų nebus.

„Visi darbai priklauso nuo rezultatų. Pernai man buvo tikrai kažkaip net ir gaila Kazio, kai jis atėjo ir stengėsi ištraukti „Žalgirį“ iš tos bėdos, į kurią jie buvo patekę sezono gale. Bet tai padaryti buvo labai sunku, nes buvo du treneriai, jie žaidė savo filosofija, o Kazys atėjęs per mėnesį norėjo pakeisti žaidimą ir tai buvo labai sunku, – kalbėjo V.Šeškus. – Teko ir su žaidėjais kalbėtis, kad jiems buvo labai sunku perprasti tą visą dalyką. O kalbant apie šį sezoną, bent pradžioje, kaip rodo rezultatai, aš manau, kad treneris tikrai gerai dirba, nes komanda nei vienose rungtynėse neatrodė beviltiškai, visą laiką arba laimėjo, arba aršiai kovojo, tad su „Žalgiriu“ dabar yra viskas tvarkoj, manau, tai tikrai bus šių metų (LKL) čempionas.“

Praėjusio sezono čempionų titulas kol kas „Rytui“ nevirto atspirties tašku dar labiau stiprėti. Į „Žalgirį“ po sezono išvykęs Arnas Butkevičius sulaukė ištikimiausių „Ryto“ sirgalių „B tribūnos“ žinutės, kad plojimų Vilniuje nesitikėtų, o kiti aistruoliai dvikovos laukia su nerimu – „Rytas“ LKL dabar užima tik 5 vietą ir per 7 turus turi 4 pergales.

Praėjusį savaitgalį „Rytas“ nutraukė savo trijų pralaimėjimų LKL seriją, kai tik per plauką 91:89 palaužė „Wolves“ ekipą.

Sostinės klubas jau yra pralaimėjęs ir V.Šeškaus krepšininkams 71:78, tad treneris juokiasi, pabrėždamas, kad jeigu sekmadienį „Žalgiris“ laimės „jie taps vienvaldžiais lyderiais ir Jonava jų nepasivys“.

FIBA Čempionų lygą „Rytas“ pradėjo dviem pralaimėjimais iš eilės, tačiau po antradienį fantastiškai pasiektos pergalės prieš Atėnų „Peristeri“ (89:64) viliasi, kad pavyko surasti savo kelią.

„Ryto“ problemų tikriausiai reikia ieškoti viduje. Nemanau, kad tokioje komandoje kaip „Rytas“ gali būti tokie dideli nuopoliai, kad pralaimėtų namie Kėdainiams ar mums prie savo žiūrovų. Čia yra jau komandos vidus. Labai sunku pasakyti (kas vyksta, -red.), treneriai ir patys žaidėjai geriau žino ir mato šituos dalykus. Šios rungtynės parodys, ar „Rytas“ tikrai, kaip sakė G.Žibėnas, išlipo iš tos mažytės duobelės, kurioje buvo prieš dvi-tris savaites“, – sakė V.Šeškus.

„Ryto“ pusėje – du faktoriai

Ant emocinės bangos į rungtynes žengs ne tik „Ryto“ krepšininkai. Penktadienį Kauno „Žalgiris“ absoliučiai fantastiškose rungtynėse namuose 88:81 nukovė Berlyno ALBA ekipą.

„Žalgiris“ sugebėjo išlipti iš gilios duobės bei atsitiesti po 20 taškų deficito pirmojoje rungtynių pusėje. K.Maksvyčio įaudrinti žalgiriečiai po ilgosios pertraukos į aikštelę sugrįžo demonstruodami visai kitokį charakterį, o ketvirtajame kėlinyje savo varžovus apšaudė net aštuoniais taikliais tritaškiais.

Toks finišas privertė aikčioti daugybę sirgalių, bet čia slypi ir „Rytui“ palankus faktas – „Žalgiris“ praktiškai neturėjo laiko ruoštis rungtynėms su „Rytu“, klausimas, ar spėjo atsistatyti visi krepšininkai.

Apie tai dar prieš dvikovą su ALBA buvo užsiminęs ir K.Maksvytis.

„Nedaug laiko yra, jau prieš tai minėjau, kad turime mažiau nei dvi paras... iki sekančių rungtynių. Pirmas dalykas yra atstatyti (krepšininkus) emociškai, o ypatingai fiziškai. Žiūrint į minutes, 27–25 (žaidimo) minutės. Žaidėjų amžiaus vidurkis gana jaunas, tikiuosi, kad pavyks atsistatyti ir pavyks sužaisti geras rungtynes sekmadienį“, – spaudos konferencijoje po rungtynių Kaune savo mintis pakartojo K.Maksvytis, pabrėžęs, kad abi ekipos laisvai galėjo žaisti pirmadienį.

V.Šeškus sutinka, kad toks grafikas – pranašumas į „Ryto“ sąskaitą.

„Pranašumas ir tai, kad žaidžia savo aikštėje. Dabar „Rytas“ yra laimėjęs dvejas rungtynes iš eilės, todėl yra tam tikrame pakilime. Kitas dalykas – „Žalgiris“ žaidė tikrai nelengvas Eurolygos rungtynes, tad jie turi mažiau laiko atsigavimui. Per tris dienas jie žaidžia du labai stiprius mačus. Poilsis čia labai daug ką reiškia, nes po tokių rungtynių (Eurolygos, – red.) normalios treniruotės nedarys – pasišnekės, peržiūrės derinius, tad tas pasiruošimas bus kiek sumenkęs“, – sakė V.Šeškus.

Įvertino ir I.Brazdeikį

Sekmadienį pirmą kartą derbio skonio paragaus ir Ignas Brazdeikis. 23-ejų Kaune gimęs aštrus žaidėjas iki šiol nebuvo susidūręs su tokia priešiška atmosfera, kokią žada „B tribūna“.

„Jis – geras žaidėjas, bet aišku ir tai, kad jis turi ir savo silpnumų, kuriuos žaidžiant Lietuvoje treneriai pamato. Gal jam kartais net Eurolygoje būna lengviau žaisti negu Lietuvoje, gal lietuviai pamato, kad nepataiko, nenusimeta kamuolio, todėl padvigubina. Bet visumoje, tai yra labai naudingas „Žalgiriui“ žaidėjas“, – apie žaidimą prieš drąsius prasiveržimus mėgstantį I.Brazdeikį kalbėjo V.Šeškus.

Tačiau Jonavos „Cbet“ treneris pabrėžė – Eurolygoje 12,2 taško pelnantis, po 4 kamuolius atkovojantis, 2,2 rezultatyvaus perdavimo atliekantis I.Brazdeikis dar nėra visiškai pripratęs prie europietiško krepšinio.

Tai rodo ir Eurolygoje per rungtynes daromos klaidos – vidutiniškai jų Ignas padaro po 2,3, tačiau neretai klausimų kelia ir sprendimai: pajėgiausioje Europos krepšinio lygoje jis yra pataikęs vos 3 tritaškius iš 16, tačiau meta drąsiai, o puolime kartais per drąsiai veržiasi į gynėjų būrį.

„Aš manau, kad jis dar pripratinėja prie to Europos žaidimo. Nėra taip lengva priprasti prie to, ypač prie tų padėjimų gynyboje, dvigubinimų ir kitų dalykų. Kas liečia žaidimą Europoje, jis turi eiti į priekį. Yra kur eiti, tas pats jo pataikymas, kuris dar šlubuoja, galima ties tuo dirbti, – kalbėjo V.Šeškus. – Bet neabejoju, kad jei „Žalgiris“ ir kitais metais išlaikytų tą žaidėją, tai tikrai būtų geras ėjimas. Aš manau, Kaziukas ir pamatė tada per rinktinių langus, kai žaidė, kad jis yra geras žaidėjas ir dėl to, manau, ir pasikvietė. Nebūtų buvęs tuose languose, tai neaišku ar jis būtų šiais metais „Žalgiryje“.

Rungtynės prasidės 17 val. 20 min.