Eurolygos lietuviai: kamuolį sutramdęs T. Dimša, L. Lekavičiaus ketvertų magija ir M. Grigonio kėlinys

Tomas Dimša

„Žalgirio“ gynėjas į aikštę įėjo 7-ąją min. Staigiai sprendimus priimdavęs T.Dimša nuolat užklupdavo varžovus nepasiruošusius ir per kelias minutes pirmojo kėlinio pabaigoje bei antrojo kėlinio pradžioje surinko 10 taškų (du prasiveržimai ir du tritaškiai). T.Dimša netinginiavo ir kitoje aikštės pusėje – parodė A.Butkevičiui, kaip reikia dengti N.De Colo.

T.Dimša vien iki pertraukos pelnė 13 taškų ir jau tuo metu buvo pakartojęs asmeninį karjeros rekordą Eurolygoje. Kauniečio tritaškiai varžovus skandino ir antroje mačo pusėje. Jis per tris kėlinius pataikė visus penkis tritaškius. Metant iš toli kamuolys gynėjui pirmą kartą nepakluso tik pirmojoje ketvirtojo kėlinio atakoje.

Karjeros rezultatyvumo rekordą pasiekęs T.Dimša žaidė 24,5 min. ir pelnė 21 tašką (2/2 dvitaškių, 5/6 tritaškių, 2/2 baudų).

„Žalgiris“ (4–3) išvykoje nugalėjo ASVEL (3–4) ekipą 93:76. Beveik visos rungtynės vyko lygiai, bet paskutinį trijų minučių tarpsnį Kauno krepšininkai laimėjo 12:0. „Žalgiris“ pirmą kartą šį sezoną nugalėjo išvykoje.

Lukas Lekavičius

Žemiausias žalgirietis jau 3-iąją min. pakeitė K.Evansą ir aikštėje sutiko dar žemesnį varžovą – P.Jacksoną (tiesa, pagal oficialius protokolus abiejų ūgis yra 180 cm, bet žvelgiant iš šalies L.Lekavičius atrodo aukštesnis). Pirmajame kėlinyje abu įžaidėjai žaidė labai aktyviai, bet jei lietuvio veiksmai ne visada pasiteisindavo (dukart pataikė iš vidutinio nuotolio, bet dukart nepataikė iš toli), tai amerikietis per trumpą tarpsnį surinko 8 taškus. Tačiau nuo antrojo kėlinio aiški persvara jau buvo L.Lekavičiaus pusėje, o jo prasiveržimai ir metimai iš baudos aikštelės buvo nestringantis Kauno komandos puolimo įrankis.

L.Lekavičius žaidė beveik 17 min., pelnė 16 taškų (6/6 dvitaškių, 0/3 tritaškių, 4/4 baudų) ir išprovokavo 4 pražangas. Jis visuose keturiuose kėliniuose pelnė po 4 taškus ir pasiekė asmeninį sezono rezultatyvumo rekordą.

Edgaras Ulanovas

„Žalgirio“ starto penketo puolėjas vienoje iš pirmųjų atakų palindo po varžovo bloku ir iki pertraukos žaidė pasyviai. E.Ulanovas pirmuosius taškus pelnė tik trečiojo kėlinio pradžioje, bet nuo tada varžovų baudos aikštelėje ir jos prieigose buvo sunkiai sustabdomas. Antroje rungtynių pusėje kone vienintelis jo netikslumas buvo pražanga prieš pat trečiojo kėlinio sireną.

E.Ulanovas žaidė beveik 32 min., pelnė 12 taškų (5/7 dvitaškių, 2/2 baudų), atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir išprovokavo 5 pražangas.

Marius Grigonis

„Panathinaikos“ gynėjas trenerio nurodymo eiti į aikštę sulaukė 8-ąją min. M.Grigonis ir R.Giedraitis kelis ilgus tarpsnius dengė vienas kitą, ir tuo metu abu geriau žaidė gindamiesi negu puldami. Vis dėlto M.Grigonis pirmąjį tašką antrojo kėlinio pradžioje pelnė po to, kai pralaužė R.Giedraičio gynybą. Po to M.Grigonis susikūrė keletą pusėtinų progų, bet metimai buvo netaiklus, o pirmą metimą žaidžiant jis pataikė tik aidint trečiojo kėlinio sirenai. Sudėtingas dvitaškis suteikė gynėjui pasitikėjimo ir ketvirtojo kėlinio pradžioje jis pataikė du tritaškius, kurie buvo labai svarbūs Atėnų komandai kraunantis pergalingą persvarą. M.Grigonis net 10 taškų pelnė paskutiniame kėlinyje.

Jis žaidė 20,5 min., pelnė 13 taškų (2/3 dvitaškių, 2/4 tritaškių, 3/4 baudų), prasižengė 4 kartus ir išprovokavo 4 pražangas.

„Panathinaikos“ (2–5) namie nugalėjo „Baskonia“ (4–3) komandą 98:83. Iki trečiojo kėlinio vidurio vyko labai lygi kova, bet paskui Atėnų komanda pradėjo tolti ir paskutinėmis minutėmis sirgaliams jaudintis nereikėjo.

Laurynas Birutis

8-ąją min. nuo suolo pakilęs vidurio puolėjas pirmoje rungtynių pusėje labai tiksliai užsiimdavo padėtį abiejose baudos aikštelėse: tiek kovodamas dėl kamuolio po savo krepšiu ar taisydamas komandos draugų klaideles ginantis, tiek priimdamas perdavimą puolant. Po pertraukos L.Biručio reakcija sulėtėjo ir gindamasis jis vis dažniau dengdavo tuščią erdvę. Tačiau vidurio puolėjas parodė, kad sugeba, net ir būdamas blogoje starto padėtyje, puikiai žaisti nusisukęs nuo krepšio.

L.Birutis žaidė 15 min., pelnė 8 taškus (2/2 dvitaškių, 4/6 baudų), atkovojo 4 kamuolius, 4 kartus prasižengė, išprovokavo 3 pražangas ir 3 kartus suklydo.

Jis pakartojo karjeros rezultatyvumo rekordą, kurį buvo pasiekęs dar 2018 metais.

Donatas Motiejūnas

„Monaco“ starto penketo vidurio puolėjas 2-ąją min. pelnė pirmuosius komandos taškus, tačiau kitoje aikštės pusėje D.Motiejūnui galvą vis susukdavo B.Dubljevičius, dėl to lietuvis buvo greitai pakeistas. Jis grįžo į aikštę tik po pertraukos, pelnė pirmuosius trečiojo kėlinio taškus ir po to dar kelias minutes varžovų baudos aikštelėje jautėsi kaip žuvis vandenyje, bet bėdos ginantis neišnyko.

D.Motiejūnas žaidė 12 min., pelnė 8 taškus (3/3 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 2/5 baudų), 3 kartus prasižengė, išprovokavo 3 pražangas ir neatkovojo nė vieno kamuolio.

„Monaco“ (5–2) permainingose rungtynėse išvykoje pralaimėjo „Valencia“ (4–3) komandai 84:89. „Valencia“ vis nutoldavo, antrajame, trečiajame ir ketvirtajame kėliniuose įgijo dviženklę persvarą, bet „Monaco“ kaskart sugebėdavo išlyginti ar net persverti rezultatą. Vis dėlto į paskutinį šeimininkų spurtą svečiai nebeatsakė.

Artūras Gudaitis

„Panathinaikos“ vidurio puolėjas pirmą kartą į aikštę įėjo antrojo kėlinio pradžioje. Gindamasis jis nespėdavo prie greitesnio M.Costello, o puldamas nesugebėjo pasinaudoti jėgos pranašumu. Visą trečiąjį kėlinį A.Gudaitis sėdėjo ant suolo, bet paskutiniame ketvirtyje pakreipė aukštaūgių dvikovos eigą kita kryptimi. Jis nebeleido šėlti M.Costello, o ketvirtojo kėlinio viduryje dėjimu pelnė pirmuosius savo taškus žaidžiant.

A.Gudaitis žaidė 15 min., pelnė 6 taškus (2/5 dvitaškių, 2/5 baudų), atkovojo 2 kamuolius, išprovokavo 4 pražangas ir prasižengė 5 kartus.

Tadas Sedekerskis

T.Sedekerskis pirmą kartą šį sezoną rungtynes pradėjo „Baskonia“ starto penkete ir pirmoje rungtynių atakoje nepataikė iš toli, bet antroje atakoje iš tos pačios vietos pelnė pirmuosius rungtynių taškus. Po to puolėjas tvirtai grūmėsi abiejose baudos aikštelėse, gindamasis laimėjo nemažai dvikovų su D.Williamsu, bet retai atsidurdavo atakų smaigalyje, o antroje rungtynių pusėje porą kartų paskubėjo mesti iš toli.

T.Sedekerskis žaidė 23,5 min., pelnė 7 taškus (1/2 dvitaškių, 1/4 tritaškių, 2/2 baudų) ir atkovojo 7 kamuolius.

Ignas Brazdeikis

„Žalgirio“ starto penketo puolėjas iniciatyvos imdavosi gerokai rečiau nei per visas praėjusias rungtynes. Vis dėlto jo reidai į varžovų baudos aikštelę dažniausiai baigdavosi taškais.

I.Brazdeikis žaidė 14,5 min. (trumpiausiai šį sezoną) ir pelnė 8 taškus (2/2 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 4/4 baudų).

Arnas Butkevičius

„Žalgirio“ puolėjas į aikštę įėjo per pirmojo kėlinio viduryje skelbiamą reklamos pertraukėlę. Pirmojo kėlinio pabaigoje jis vos ne kiekvienoje varžovų atakoje likdavo už N.De Colo nugaros ir greitai gavo dvi pražangas. Ketvirtajame kėlinyje A.Butkevičius varžovų žvaigždę prižiūrėjo daug patikimiau, pataikė vieną tritaškį, bet paskutiniojo ketvirčio viduryje gavo nesportinę pražangą, vos išvengė antros nesportinės pražangos ir vis tiek priešpaskutinę minutę turėjo palikti aikštę dėl penktos pražangos.

A.Butkevičius žaidė 20 min., pelnė 3 taškus (1/1 tritaškio), atkovojo 4 kamuolius ir prasižengė penkis kartus.

Rokas Jokubaitis

„Barcelona“ įžaidėjas į aikštę įėjo 8-ąją min. ir jau per pirmąją dviejų dalių ataką atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo pražangą bei pataikė baudos metimą. Tačiau po to jis atrodė lyg pametęs galvą – žaidė labai agresyviai, bet visai neproduktyviai, todėl vos įsibėgėjus antrajam kėliniui buvo pakeistas. Po kelių poilsio minučių R.Jokubaitis nesumažino agresyvumo lygio, tačiau nepakėlė produktyvumo ir labai nesėkmingai dengė L.Browną. Antroje rungtynių pusėje lietuvis taip pat neįtikino trenerio Š.Jasikevičiaus, kad vertas žaisti ilgiau.

R.Jokubaitis žaidė 9 min., pelnė 1 tašką (0/2 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 1/2 baudų) ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.

„Barcelona“ (5–2) išvykoje nugalėjo „Makabi“ (4–3) klubą 86:79. Tris kėlinius komandos kovojo lygiai, bet ketvirtojo ketvirčio pradžioje „Barcelona“ įgijo dviženklę persvarą ir neleido varžovams atsitiesti.

Rokas Giedraitis

R.Giedraitis pirmą kartą šį sezoną nepateko į „Baskonia“ starto penketą, bet jau 4-ąją min. pakeitė trečią pražangą gavusį S.Raiestę. Pirmieji jo veiksmai buvo klaida ir netaiklus tolimas metimas, po to R.Giedraitis iki pertraukos buvo beveik nematomas. Trečiajame kėlinyje jis pradėjo žaisti daug agresyviau, bet nepataikė po neblogų prasiveržimų ir vienintelius taškus pelnė ketvirtojo kėlinio pradžioje.

Labai netaikliai atakavęs R.Giedraitis žaidė 22 min., pelnė 3 taškus (0/3 dvitaškių, 1/3 tritaškių), atkovojo 9 kamuolius ir prasižengė 4 kartus.

Savaitės skaičiai

4

L.Lekavičius ketvirtadienį per visus keturis kėlinius pelnė po keturis taškus.

4

„Panathinaikos“ ir „Baskonia“ rungtynėse žaidė keturi lietuviai, tačiau visi keturi vienu metu aikštėje nebuvo nė vieną tarpsnį. Užtat buvo tarpsnių, kuriuose aikštėje nebuvo nė vieno lietuvio.

5

T.Dimša per rungtynes su Vilerbano komanda įmetė penkis tritaškius – tiek pat, kiek per šešerias iki tol žaistas rungtynes. Iki šios savaitės T.Dimša per šešerias rungtynes pataikė 5 iš 15 tritaškių ir pelnė 26 taškus (vid. 4,3 tšk.), ketvirtadienį jis pataikė 5 iš 6 tritaškių ir pelnė 21 tašką.

10

„Žalgirio“ treneris K.Maksvytis ketvirtadienį Vilerbane į aikštę leido dešimt krepšininkų. Nuo suolo nepakilo K.Lukošiūnas ir M.Kalnietis.

Per visas šešerias iki tol vykusias rungtynes žaisdavo vienuolika „Žalgirio“ krepšininkų.

21

21 tašką pelnęs T.Dimša pakartojo šio sezono lietuvių rezultatyvumo rekordą. Per praėjusius turus po 21 tašką pelnė I.Brazdeikis (su „Olympiakos“) ir E.Ulanovas (su ALBA).

21 taškas taip pat yra „Žalgirio“ krepšininkų šio sezono rekordas.

60

Penki „Žalgiriui“ atstovaujantys Lietuvos krepšinio auklėtiniai šiame ture pelnė net 60 taškų (T.Dimša 21, L.Lekavičius 16, E.Ulanovas 12, L.Birutis 8, A.Butkevičius 3). Tai – geriausias sezono rezultatas. Iki šios savaitės geriausias rezultatas buvo 37 taškai per rungtynes su ALBA.