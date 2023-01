Buvusias nuolatines „Ryto“ dramas prisiminęs G. Žibėnas po pergalės kritikavo teisėjus

KMT finalinis ketvertas vyks vasario 18–19 dienomis Šiauliuose, o vilniečiai pusfinalyje stos į kovą su Jonavos „CBet“.

Visgi, nedaug trūko, kad „Rytas“ liktų be šio turnyro finalinio etapo. Pirmąsias rungtynes Kėdainiuose vilniečiai pralaimėjo 70:78, tad jiems buvo reikalinga pergalė didesniu, nei 8 taškų skirtumu, o dar ketvirtojo kėlinio pradžioje „Rytas“ buvo besivejančių vaidmenyje.

Galiausiai kova nusikėlė į pratęsimą, o ten „Ryto“ krepšininkai jau dominavo ir iškovojo pergalę 20 taškų skirtumu.

Po pergalės Vilniaus „Ryto“ vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas dėkojo savo žaidėjams, tačiau viešai kritikavo mačo teisėjus – Gytį Vilių, Saulių Račį ir Gabrielių Simonavičių.

„Pergalę skiriame Gyčiui Radzevičiui, dar kartą sveikiname su šeimos pagausėjimu. Jis tampa labai didelė komandos dalimi, kaip kažkada buvo Jomantas, Babrauskas ir panašiai. Taip pat skiriame pergalę ir Jarvisui Williamsui, kuris šiandien švenčia jubiliejų.

„Tikrai gera pergalė, tikrai džiaugiamės Ar galėjome pasiekti ją lengviau? Turbūt galėjome, bet gavosi, kaip gavosi. Iškart galiu pasakyti, kad šiose rungtynėse buvo per daug diskutuotinų teisėjų švilpukų, kaip vienoms rungtynėms. Darbas buvo atliktas labai prastai. Manau tą patį pasakė ir Gediminas Petrauskas.

Kalbant apie Kėdainius – didelė pagarba jiems. Jie tikrai davė mums kovą ir žinome, kad sekančiose rungtynėse jie vėl kibs mums į atlapus. Šiandien turėjome žaisti savo visu 110 proc. Pajėgumu, kad pasiektume pergalę. Džiugu, kad žaidėjai pagaliau priėmė Artūrą Žagarą ir jį sustabdė“, – po pergalės kalbėjo G.Žibėnas.

– Kokiais jums aspektais užstrigo teisėjų darbas?

– Apie varžovus nešnekėsiu, ką jie blogai darė, bet prisijungsiu prie Gedo (red. – „Nevėžio“ vyr. Trenerio) ir pasakysiu, kad kai kas neatėjo į rungtynes. Tai akivaizdu ir to negali būti. Didelis nusivylimas, Gedui turbūt dar dvigubai didesnis pralaimėjus rungtynes. Tai kainavo daug nervų. Čia ne kritika, o faktas.

– Kaip komanda progresuoja žaidžiant „finalą po finalo“?

– Per 3 metus, kuriuos dirbu su treneriu štabu, kai kuriais žaidėjais ir Donatu Zavacku, manau, kad labiausiai paaugome ties tuo, kad prieš tokias rungtynes nėra panikos. Po pralaimėjimo to nėra. Papasakosiu vieną istoriją. Prieš 3 metus vienas užsienietis prieš atvažiuodamas į „Rytą“ klausė kito užsieniečio, kuris jau buvo čia žaidęs, ką mano apie „Rytą“. Jis pasakė, kad „viskas gerai, bet per daug dramų ir per daug reikalų už nugaros“.

Mes didžiuojamės, kad per šituos 3 metus susitvarkė tai. Čia yra labai didelis Donato indėlis. Nepasikuklinsiu – ir trenerių štabo didelis indėlis didelis. Mes nepraleidžiame pro sienas kai kurių reikalų. Esame tikrai išaiškinę šitą, dėl to esame kartu. Dėl to tokiose itin svarbiose rungtynėse, žaidžiame kartu. Gal ne viskas pavyksta, bet kol kas einame sėkmingai.

– Kalbant apie paskutinę ataką iki pratęsimo, koks buvo planas žaidžiant su Marcusu Fosteriu?

– Žinojome, kad iš pradžių bauduos, tada paprašėme dar vienos pertraukėlės. Žaidėme panašų derinį. Žinojome, kad jie daugiau nebeturi pražangų. Gal norėjosi, jog Marcusas veržtųsi, bet gal jausdamasis gerai nusprendė atakuoti iš toli. Šiandien nepataikė, pataikys kitą kartą.

– 25 atkovoti kamuoliai puolime. Nemažą dalį jų atkovojo Evaldas Kairys, gal ir jis nustebino varžovus?

– Mes komandoje visi labai mėgstame Evaldą. Žinome, kad jis atiduos viską. Šįkart tai pasimatė ir skaičiuose. Jo solidumas, patirtis ir ramybė mums duoda daug, o jo žaidimas kartu su Martynu Echodu dažnai mums pasiteisina.

Rungtynių gale patys komplikavome savo padėtį, bet žinau, kad žaidėjai šiandien aikštelėje paliko viską ir dėl to yra ramu. Su žaidėjais iš ryto šnekėjome, kad pasibaigus rungtynėms nebūtų kažkokių „nepadariau to, nepadariau ano“.

– Dėl ko nepavyko išlaikyti dviženklės persvaros trečiajame kėlinyje?

– Komplikavo situaciją tai, kad Kėdainiai – gera komanda. Trečiajame kėlinyje jie pataikė metimus situacijose vienas prieš vieną, ypač gynėjai prieš mūsų aukštaūgius, ką buvo prametę pirmoje rungtynių pusėje ir rungtynių gale dėl nuovargio. Tai mums neleido atitolti nuo jų.

– Ar jus kažkiek nustebino kontrakto pratęsimas tarp šių dviejų „finalų“?

– Tai buvo klubo reikalas, kada paskelbti. Mes jau buvome susitarę anksčiau. Jau jaučiamės kaip vietiniai vilniečiai, įskaitant Georgiosą Dedasą. Tikrai jaučiame palaikymą iš mūsų vadovybės. Žaidėjams irgi yra svarbu matyti tęstinumą.

Kas mėgsta būti su mumis, jie žino, kad mes liekame. Taip pat žino ir tie, kas nemėgsta. Žaidėjams tai suteikia aiškumą. Mums smagu būti čia, nes jaučiame geriausių fanų užnugarį „Jeep“ arenoje – triukšmingiausių, aktyviausių ir lojaliausių išvykose. Visą laiką jaučiame tai ir visa tai sudėjus smagu dirbti tokioje organizacijoje bei tęsti darbus.