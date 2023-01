 Graikų spauda „Panathinaikos“ pergalę prieš „Žalgirį“ lygino su moksline fantastika

Neįtikėtinas posūkis

„Mokslinė fantastika“, – po neįtikėtinos „Panathinaikos“ pergalės prieš „Žalgirį“ vienoje iš antraščių parašė graikų interneto svetainė „Gazzetta“. „Tokių posūkių nebūna net Holivude“, – kraipė galvą SDNA interneto svetainė.

„Ovidijaus plunksnos vertas persikūnijimas, po kuriuo pasirašė stebuklus kūręs Parisas Lee“, – kitame straipsnyje rašė SDNA, prisiminęs romėnų poetą Ovidijų, kurio garsiausias kūrinys yra „Metamorfozės“.

Graikai taip reagavo į ketvirtadienį Atėnų olimpinėje arenoje dvi versijas parodžiusių „Panathinaikos“ krepšininkų pasiektą pergalę prieš „Žalgirį“. Kauniečiai šiose rungtynėse po dviejų kėlinių pirmavo 42:27. Tačiau pergalę rezultatu 89:65 pasiekė Atėnų komanda.

„Kita komanda“, – penktadienį viršelyje parašė „SportDay“ sporto dienraštis. „Dvidešimt minučių „Panathinaikos“ nuvylė taip, kad jį nušvilpė savi sirgaliai. Po pertraukos atrodė, kad žaidžia kita komanda“, – stebėjosi „Sport24“ interneto svetainė.

Buvo lyg iš kitos planetos

„P.Lee perjungė jungiklį ir „Panathinaikos“ beprotiškai apsisuko“, – antraštėje rašė „SportLive“ leidinys.

„Tarsi prabudęs iš košmaro, „Panathinaikos“ per pertrauką paliko rūbinėje visas negandas ir klaidas bei rado tobulą lyderį P.Lee, kuris pelnė taškus, plušo gindamasis ir minus 15 pavertė plius 24!

Šių rungtynių antroji pusė buvo turbūt geriausia, ką šį sezoną parodė „Panathinaikos“, žaidęs su gerai organizuota, nepaisant traumų, geroje formoje esančia ir pergales skaičiuojančia komanda. „Žalgirio“ mašina gerai veikė du pirmuosius kėlinius. Bet tada atėjo P.Lee – tobuliausias gynėjas, nutildęs varžovų orkestrą“, – atidavęs duoklę ir įveiktiems Kauno krepšininkams, pagrindinį vakaro didvyrį šlovino „SportLive“.

„P.Lee žalią košmarą pavertė visų atėniečių saldžiausiu sapnu“, – antraštėje parašė „Gazzetta“.

„Neįtikėtina, bet tiesa. „Panathinaikos“ buvo bejėgis pirmojoje pusėje ir sulaukė sirgalių švilpimo. Bet antrojoje pusėje „Panathinaikos“ suliepsnojo! Dėkui Parisui Lee, kuris ištempė komandą ant savo pečių ir antrojoje pusėje pelnė 22 iš savo 24 taškų.

Pirmajame ir antrajame kėliniuose žaidė skirtingos komandos? Jei žiūrint „Panathinaikos“ žaidimą pirmojoje pusėje norėjosi verkti, tai po pertraukos, kai iš kitos planetos nusileido P.Lee, vaizdas buvo visai priešingas. P.Lee sugebėjo atgaivinti komandą ir pasiekti pergalę“, – 183 centimetrų ūgio amerikiečiui nusilenkė „Gazzetta“.

„Panathinaikos“ dar kartą įrodė, kad yra komanda iš kito pasaulio. Ir tai – švelniausias apibūdinimas,– tvirtino SDNA apžvalgininkas Giannis Kouvopoulos. – „Panathinaikos“ dar kartą pirmojoje pusėje savo sirgalius vertė raudonuoti iš gėdos, bet po pertraukos pakėlė juos į devintą dangų.

Norint suvokti, kas įvyko, net nereikia žiūrėti rungtynių. Užtenka žvilgtelėti į protokolą: Pirmoji pusė baigėsi rezultatu 27:42, o antrajame kėlinyje „Panathinaikos“ įmetė vos 8 taškus. Atsiliekant 15 taškų skirtumu, daugelis jau turbūt svarstė apie tai, kokia išauš kita diena. Apie kitą dieną negalvojo tik P.Lee. Įžaidėjas surengė geriausią pasirodymą „Panathinaikos“ komandoje ir galbūt visoje jo karjeroje“.

Pažymėjo ir lietuvio indėlį

„Gazzetta“ apžvalgininkas Nikos Papadogiannis pažymėjo iš pirmo žvilgsnio desperatišką, bet su kaupu pasiteisinusį trenerio Dejano Radonjičiaus ėjimą. „Krepšininkai, iš kurių taukuotų rankų slydo kamuolys, buvo pasodinti ant suolo. Be Mariaus Grigonio, be Derricko Williamso, be Nate‘o Walterso. Su Giorgu Kalaitzakiu, Mateuszu Ponitka ir P.Lee – trimis kamikadzėmis, galinčiais už tritaškio linijos spausti silpnus „Žalgirio“ gynėjus. Ir su viską išvalančiu Artūru Gudaičiu priekyje“, – po pertraukos persilaužimą pasiekusius krepšininkus išvardino apžvalgininkas.

Kartu su šiais krepšininkais aikštėje liko ir vienas žaidėjas „taukuotomis rankomis“ – rezultatyviausias Eurolygos krepšininkas Dwayne‘as Baconas. Tačiau tai buvo tarsi dėmesio nukreipimo manevras. „Kaip ir daugelyje praėjusių rungtynių, „Panathinaikos“ parodė du veidus, bet šį kartą jam nereikėjo D.Bacono. Komandos veidą pakeitė kovingumas, aistra, atsidavimas ginantis ir kirčiai į varžovų silpnąsias vietas“, – rašė N.Papadogiannis.

Nors graikai po rungtynių ant rankų nešiojo jų eigą pakeitusį P.Lee, nebuvo pamiršti ir kiti prie pergalės svariausiai prisidėję žaidėjai. „Neapdainuotas rungtynių didvyris buvo Artūras Gudaitis, atlikęs VISĄ juodą darbą, ypač gindamasis“, – neabejojo „Gazzetta“ leidinys, žodį „visą“ parašęs didžiosiomis raidėmis.

„P.Lee buvo nesustabdomas, bet A.Gudaitis ir G.Kalaitzakis taip pat atliko labai didelį darbą“, – SDNA leidinys kartu su Lietuvos vidurio puolėju pažymėjo ir buvusį Kėdainių „Nevėžio“ krepšininką G.Kalaitzakį.

„Žaliųjų“ viltis vėl atgijo

„Panathinaikos“ – pirmasis klubas, šį sezoną du kartus nugalėjęs „Žalgirį“. Pirmoji pergalė, iškovota gruodžio pradžioje Kaune, graikams įkvėpė viltį, kad Atėnų krepšininkai gali kovoti dėl kelialapio į Eurolygos atkrintamąsias varžybas.

Nors po to „žalieji“ vėl murkdėsi nesėkmių liūne, dabar istorija kartojasi.

„Gyvybės požymiai, įkvėpimas ir 8–13“, – vienoje iš antraščių parašė SDNA leidinys. „Panathinaikos“ pulsas atsirado, komanda iškovojo pergalę prieš geros formos „Žalgirį“ ir pagerino savo padėtį taškų atžvilgiu. „Žaliųjų“ pergalių ir pralaimėjimų santykis dabar yra 8 ir 13. Jie pabėgo nuo autsaiderių, bet iki aštuntosios vietos dar toli“, – skaičiavo SDNA.

Futbolininkai nenudžiugino

„Panathinaikos“ pergalė ir žaidimas antrojoje rungtynių pusėje pataisė graikų nuotaiką, bet neišsklaidė kartėlio dėl „žaliųjų“ sirgalių abejingumo. Atėnų olimpinėje arenoje rungtynes su „Žalgiriu“ stebėjo vos 3170 žiūrovų.

„Per „Panathinaikos“ ir „Žalgirio“ rungtynes Atėnų olimpinėje arenoje laukiamas neigiamas lankomumo rekordas, – skelbė „Gazzetta“. – Blogas „Panathinaikos“ žaidimas praėjusius pusantro mėnesio, per kuriuos laimėtos vos vienerios iš aštuonerių rungtynių, kartu su blogu oru ir tą patį vakarą vykusiomis futbolo rungtynėmis atstūmė „žaliųjų“ sirgalius nuo OAKA.

Tribūnos buvo tokios, kokios labiau įprastos rungtynėms su Graikijos lygos vidutiniokams, bet ne Eurolygos mačams“.

Dalį žiūrovų atėmė tą patį vakarą vykusios Graikijos futbolo taurės ketvirtfinalio rungtynės, kuriose „Panathinaikos“ priėmė Salonikų PAOK klubą. Kad sirgaliai spėtų į abu sporto renginius, krepšinio rungtynės buvo pavėlintos, bet „žaliųjų“ gerbėjų, patraukusių iš futbolo stadiono į krepšinio areną buvo nedaug.

Beje, „Panathinaikos“ futbolininkai, skirtingai nei krepšininkai, sirgalius nuvylė. Graikijos lygoje pirmaujantis „Panathinaikos“ ketvirtadienį taurės turnyro rungtynes su PAOK klubu baigė lygiosiomis 1:1. To neužteko, nes pirmąsias rungtynes Salonikuose rezultatu 2:0 laimėjo PAOK.

Ketvirtadienį „žalieji“ jau 18-ąją min. įmušė įvartį, po to spaudė varžovus, bet prispausti nesugebėjo. 78-ąją min. PAOK išlygino rezultatą ir pateko į pusfinalį.