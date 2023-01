„Ryto“ sezoną apibendrinęs G. Žibėnas: patys priverčiame save kentėti

Vilniečiai rungtynes pradėjo su maksimalia energija. Jau po pirmųjų dešimties minučių šeimininkai pirmavo dviženkle persvara (26:14), o antrajame kėlinyje Giedriaus Žibėno auklėtiniai pratęsė puikią atkarpą ir į ilgąją pertrauką žengė pirmaudami 48:31.

Visgi, antroje rungtynių pusėje su tokia pačia energija startuoti nepavyko. Turkijos klubas trečiąjį kėlinį pradėjo atkarpa 12:2 ir atsilikimą sumažino iki 7 taškų – 43:50. „Ryto“ laimei, komanda žemyn nenugarmėjo ir atsigavę vilniečiai į lemiamą ketvirtį žengė vėl turėdami dviženklę persvarą – 70:57.

Ketvirtajame kėlinyje svečiai iš Turkijos ir toliau nėrėsi iš kailio bandydami persverti rezultatą, tačiau viską į savo vietas sudėliojo Marcusas Fosteris. MVP skanduočių sulaukęs gynėjas lemiamame kėlinyje pelnė net 15 taškų ir užtikrino sudėtingą „Ryto“ pergalę.

„Pelnyta pergalė. Turiu atiduoti visus nuopelnus žaidėjams. Jie puikiai pasiruošė rungtynėms, buvo susikoncentravę. Labai pozityvi pirmoji pusė, antroji kiek mažiau, tačiau judame toliau. Niekas nesakė, jog bus lengva. Pasiekėme svarbią pergalę“, – po „Ryto“ pergalės kalbėjo komandos vyriausiasis treneris G.Žibėnas.

– Pirmoje rungtynių pusėje puikiai tvarkėtės su varžovų puolimu. Kas pavyko tuomet ir kas lėmė svečių atsigavimą antroje pusėje.

– Pirmoje rungtynių pusėje buvome puikioje koncentracijoje, padėdavome kur reikia, padarydavome reikalingas papildomas pražangas, nusiimdavome svarbius kamuolius. Po didžiosios pertraukos turiu pripažinti, kad turkai suaktyvino žaidimą. Šį sezoną jie visada pradeda žaisti nuo minuso. Tai labai patyrusi komanda. Pažiūrėjus į jų penketą trečiojo kėlinio pradžioje iškart supranti kas tavęs laukia – rungtynės prasideda dabar.

Bet nenoriu toleruoti kaip mes išėjome. Galbūt žaidėjai nepatikėjo, kad tai yra komanda, kuri gali panaikinti 20 taškų skirtumą ir tai šį sezoną darė ne kartą. Tose pačiose įkrintamųjų lemiamose rungtynėse likus žaisti 2 minutes jie turėjo -11 ir rungtynes vis tiek laimėjo. Antroje rungtynių pusėje sakyčiau per dažnai reagavome į klaidinančius judesius, dėl to jie susikurdavo prasiveržimus ir atrasdavo daug metikų. O mesti jie gali.

– Puikiai pirmoje rungtynių pusėje tvarkėtės su Jerry Boutsiele. Kokie buvo pagrindiniai akcentai ties juo?

– Buvo 3 skirtingi akcentai. Pirmus du panaudojome pirmoje pusėje, trečią – antroje pusėje. Tai vienareikšmiškai yra geriausias vidurio puolėjas lygoje. Pilnai sustabdyti labai sunku ir žaidėjams tikrai neturiu priekaištų. Išskyrus nepadarytas pražangas, jie padarė tikrai sąžiningą darbą.

Tai yra didelis kūnas. Kartais reikia daryti „sumuštinį“, kad kamuolys nusileistų ant žemės. Kartais ne taip svarbu patiems pasiimti kamuolį, kiek svarbu, kad jis jo nepasiektų. Vienam žaidėjui prieš jį sunku, tai kartais dvigubinome gynybą.

– Kaip komandai reikia išmokti kontroliuoti pranašumą?

– Gal čia ir pasireiškia branda. Tai tikrai yra netoleruotina, bet turbūt pasireiškia branda. Kažkiek augame su skausmais. Po rungtynių rūbinėje sakėme, kad jeigu norime patekti į ketvirtfinalius, vienos rungtynių pusės neužtenka. Reikia žaisti 40 minučių ar per skausmus, ar per kraujus – nesvarbu, bet reikia žaisti.

– Ar pasimokėte iš praėjusios savaitės „Žalgirio“ ir „Lietkabelio“ kančių ar nepasimokėte?

– Mums yra pakankamai ir savų pamokų. Tiek LKL, tiek Čempionų lygoje. Stengiamės labiau iš savų pamokų mokytis, nes jas galime kontroliuoti. Kiekviena komanda turės pakilimų ir nuopuolių. Tai yra neišvengiama ir matote, jog ir aukštesniame lygyje to yra daug.

– Kartais po sėkmingų epizodų puolime varžovai jus iš karto apibėgdavo, nes žaidėjai užsišvęsdavo su sirgaliais. Kaip komandai nepasinerti į tas emocijas?

– Kasdieniniu kantriu darbu. Vaizdo peržiūra, rungtynių analizė. Kalimas į galvą gal žaidėjams nusibosta, bet tai vienintelis būdas. Vaizdo įrašas niekada nemeluoja.

– Benedekas Varadi sakė, jog pirmos 20 minučių buvo geriausios gynybinės minutės šiame sezone. Kiek džiugu, kad pademonstravote tokią gynybą?

– Manau buvo labai gera žaidėjų reakcija jau rungtynėse Klaipėdoje, po pralaimėjimo Manresoje. Atšviežinome taisykles, kurias buvome šiek tiek primiršę. Mes kaip treneriai irgi turime jas dažniau priminti, o žaidėjai turi jas sekti. Nieko naujo nepasakysiu, bet manau žaidėjai labai gerai tai išgirdo.

– Ar pastebite transformaciją, kad vis geriau žaidžiate gynyboje?

– Esame tokia tauta, kur visada bus blogai. Įmetame 95 taškus. Turbūt esame komanda, kurią smagu žiūrėti. LKL esame pirmi pagal įmetamus taškus, Čempionų lygoje esame ketvertuke. Aišku, gynyboje priekaištų galime rasti visi, bet tada vėl bus blogai, nes žaidžiame labai nuobodų krepšinį. Rungtynės baigiasi 63:59, visiems nuobodu ir atsiranda replikos „kas čia per gimdymas?“. Niekada nebus gerai. Džiaugiamės pergale prieš labai talentingą komandą. Turime atsimerkti ir pažiūrėti prieš ką žaidžiame.

– Sakėte, jog J.Boutsiele yra geriausias vidurio puolėjas lygoje, tai M.Fosteris galbūt yra geriausias gynėjas?

– Tikrai, kad vienas iš geriausių. Faktas. Šiandien jis labai gerai žaidė be kamuolio. Įprastai jis nori žaisti su kamuoliu, bet šiandien jis darė gerus sprendimus ir be jo. Vienas buvo puikus gynybinis epizodas, kur jis nepasiekė kamuolio, bet M.Fosteris paprasčiausiai jį pamušė komandos draugams ir tai buvo labai svarbus kamuolys. Šiandien varžovai jam skyrė daug dėmesio, daug atliko perdavimų. Gal ne viską pataikėme, rezultatyviuose perdavimuose to nesimato, bet šiandien jis žaidė komandai ir mane tai džiugino. Tai daro jį geresniu ir įdomesniu žaidėju.

– Kaip svarbu namuose susirinkti pergales?

– Mums kiekviena pergalė yra labai didelė. Jei turėtume laisvų dienų, galbūt jas ir atšvęstume. Deja nėra to laiko. Paprastas žmogus penktadienį baigęs darbą ofise švenčia ir atrodo, ką jisai švenčia. O emocijų niekada neslėpėme ir neslėpsime. Norime eiti toliau. Žinome, kad pirmas pralaimėjimas ir skirtumas gali mums labai daug kainuoti. Patys priverčiame save kentėti. Net šitose rungtynėse taip įvyko. Toks šis sezonas, patys save pasistatome į tokią poziciją. Ne pirmą ir ne devintą kartą reikės kapstytis. Bet džiaugiamės žaidėjų charakteriu.