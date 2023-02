Paviešinta, kaip D. Sabonis sužinojo, kad žais „Visų žvaigždžių“ mače

„Sacramento Kings“ lyderis į prestižinį renginį grįš po metų pertraukos ir jau varžysis trečią kartą „Visų žvaigždžių“ mače – prieš tai jis jau dalyvavo tokiose rungtynėse 2020 ir 2021 metais, tačiau atstovavo „Indiana Pacers“ ekipai.

„Kings“ klubas paviešino vaizdo įrašą, kuriame nieko apie kvietimą į „Visų žvaigždžių“ mačą nežinojęs D.Sabonis galiausiai apie tai sužino.

Ekipa buvo susirinkusi į bendrą susirinkimą ir klubo vadyba, pranešus apie Domanto sėkmę, iškart jam ir įteikė „All-Star“ mačo marškinėlius. Kiti bendraklubiai net suorganizavo konfeti.

D.Sabonis dabar yra daugiausiai NBA „Visų žvaigždžių“ mače žaisiančiu lietuviu – du kartus buvo kviestas Žydrūnas Ilgauskas, kuris varžėsi 2003 ir 2005 metais.

Lietuvis šį sezoną per 35 minutes renka 18,8 taško, atsikovoja 12,3 kamuolio bei atlieka 7,1 rezultatyvaus perdavimo.

Be to, į NBA šventę patekęs D.Sabonis iš klubo gaus 1,3 milijono JAV dolerių. Šiame sezone be to lietuvis užsidirbs 18,5 mln. dolerių, o kitame – jau 19,35 mln. dolerių.

„Visų žvaigždžių“ savaitgalis Jutoje vyks vasario 18–19 dienomis.