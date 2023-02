Eurolygos 23-iojo turo lietuviai: I. Brazdeikio taškai, L. Biručio energija ir apsnūdusios komandos

Laurynas Birutis**

„Žalgirio“ vidurio puolėjas į aikštę įėjo 7-ąją min. ir kietai stumdėsi po abiem krepšiais. Pirmojo kėlinio pabaigoje jis laimėjo visas dvikovas su varžovų aukštaūgiais tiek gindamasis, tiek puldamas, nors iš geros padėties nepataikė pirmojo metimo, jau pirmojo kėlinio pabaigoje surinko 4 taškus. M.Lessort‘as lietuvio gynybą pralaužė tik antrajame kėlinyje, bet trečiajame ketvirtyje L.Birutis tapo smogiamąja „Žalgirio“ puolimo jėga ir per trumpą tarpsnį pelnė 6 taškus.

L.Birutis žaidė 15 min., pelnė 10 taškų (5/7 dvitaškių), atkovojo 3 kamuolius ir išprovokavo 3 pražangas.

„Žalgiris“ (12–11) namie pralaimėjo „Partizan“ (12–11) klubui 74:88. Kauno komanda garmėti į prarają pradėjo pirmajame kėlinyje, antrajame ketvirtyje atsiliko 22 taškais. Nors po pertraukos LKL lyderiai buvo sumažinę atsilikimą iki vienaženklio, varžovai greitai sureagavo ir pergalės iš savo rankų nepaleido.

„Žalgiris“ patyrė trečiąjį iš eilės pralaimėjimą.

Ignas Brazdeikis**

„Žalgirio“ starto penketo puolėjas rungtynių pradžioje atliko įžaidėjo vaidmenį. Jis neretai pats baigdavo atakas, kurias pradėdavo, kartais atlikdavo patogų perdavimą kuriam nors komandos draugui. Antrajame kėlinyje I.Brazdeikis taip pat buvo aktyviausias „Žalgirio“ žaidėjas, tačiau jam retai pavykdavo bent susikurti galimybes mesti. Daugiau galimybių buvo po pertraukos, tačiau Kanados lietuvio taškai rungtynių eigos nepakeitė.

I.Brazdeikis žaidė 24 min., pelnė 17 taškų (5/8 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 4/4 baudų), atkovojo 3 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 3 pražangas ir 3 kartus prasižengė.

Rokas Jokubaitis*

„Barcelona“ įžaidėjas komandos draugą T.Satoransky pirmą kartą pakeitė iki pirmojo kėlinio pabaigos likus 3 sekundėms. Nors antrojo kėlinio viduryje R.Jokubaitis, pabaigęs greitą ataką, pelnė pirmuosius taškus, iki pertraukos atrodė apsnūdęs. Jis aktyviau judėti pradėjo tik ketvirtajame kėlinyje, kuriame taikliu tolimu metimu ir sumaniais perdavimais padėjo „Barçai“ pirmą kartą sukaupti dviženklę persvarą.

R.Jokubaitis žaidė 19 min., pelnė 7 taškus (1/2 dvitaškių, 1/1 tritaškio, 2/2 baudų), atkovojo 6 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Jis pakartojo karjeros atkovotų kamuolių rekordą.

„Barcelona“ (15–8) namie sunkiai nugalėjo „Bayern“ (9–14) klubą 72:70. Nors „mėlyni-granatiniai“ nenusiteikė kovoti su autsaideriais, beveik visą laiką nedideliu skirtumu pirmavo, o ketvirtajame kėlinyje pirmą kartą įgijo dviženklę persvarą. Vis dėlto svečiai sugebėjo išlyginti rezultatą ir prirėmė „Barçą“ prie sienos. Šeimininkus išgelbėjo likus 22 sek. pergalingą dvitaškį įmetęs C.Higginsas ir nuo paskutinės varžovų atakos puikiai apsigynęs N.Kaliničius.

Rokas Giedraitis*

„Baskonia“ starto penketo puolėjas antrosios minutės pabaigoje baudos metimais pelnė pirmuosius komandos taškus, tačiau po to nepataikė dviejų tolimų metimų ir neuždengė D.Bacono. Viskas apsivertė antrojo kėlinio viduryje: R.Giedraitis pataikė ir prasiveržęs, ir iš toli, o D.Bacono taškų mašina buvo išjungta. Vis dėlto puolėjo ranka vėl nebuvo tvirta ir dauguma jo tolimų metimų tikslo nepasiekė.

R.Giedraitis žaidė 30 min., pelnė 9 taškus (2/4 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 2/2 baudų) ir atkovojo 8 kamuolius.

„Baskonia“ (13–10) namie įtikinamai nugalėjo „Panathinaikos“ (8–15) klubą 95:90. Vitorijos krepšininkai pramiegojo rungtynių pradžią ir pirmojo kėlinio viduryje atsiliko 4:16, tačiau jau antrojo kėlinio viduryje jau patys pirmavo dviženkliu skirtumu. Rungtynių pabaigoje atsipalaidavusi „Baskonia“ vėl prisnūdo, bet varžovams realios galimybės pavyti nesuteikė.

Tadas Sedekerskis*

„Baskonia“ puolėjas 7-ąją min. pakeitė R.Giedraitį. Nors antrojo kėlinio viduryje jis dėjimu pelnė pirmuosius taškus, iki pertraukos neišvengė netikslumų nei puldamas, nei gindamasis. Po pertraukos jis žaidė daug kibiau gindamasis, ir agresyviau puldamas, o įsimintiniausią epizodą sukūrė, kai trečiojo kėlinio viduryje išplėšė kamuolį iš A.Gudaičio rankų ir tolimu perdavimu į greitą ataką pasiuntė R.Giedraitį.

T.Sedekerskis žaidė 20 min., pelnė 4 taškus (2/3 dvitaškių, 0/2 tritaškių) ir atkovojo 8 kamuolius.

Donatas Motiejūnas*

„Monaco“ starto penketo vidurio puolėjas su W.Tavaresu apylygiai kovojo abiejose aikštės pusėse. Lietuviui geriau pavykdavo žaidžiant du prieš du, „Real“ milžinui – vienas prieš vieną. Iki pertraukos jie apsikeitė keliais dūriais, bet po pertraukos abu daug geriau žaidė gindamiesi. D.Motiejūnas suaktyvėjo, kai W.Tavaresas trečiajame kėlinyje prasižengė trečiąjį kartą. Tačiau D.Motiejūnui buvo sudėtinga, kai varžovai žaidė be vidurio puolėjo ir „Roca Team“ baudos aikštelėje zujo žemesni krepšininkai.

D.Motiejūnas žaidė 21 min., pelnė 7 taškus (3/6 dvitaškių, 1/2 baudų) ir atkovojo 3 kamuolius.

„Monaco“ (14–9) namie labai lygiose rungtynėse pralaimėjo lyderiui „Real“ (16–7) klubui 91:95. Skirtumas nebuvo didesnis negu 7 taškai, o pirmaujanti komanda keitėsi 17 kartų. Vis dėlto paskutinėmis minutėmis tiksliau žaidė svečiai iš Madrido.

Marius Grigonis*

„Panathinaikos“ gynėjas 6-ąją min. pakeitė rezultatyviai, bet nervingai rungtynes pradėjusį D.Baconą. M.Grigonio prasiveržimai kėlė įtampą „Baskonia“ baudos aikštelėje, bet iki rungtynių vidurio nebuvo rezultatyvūs. M.Grigonis pirmuosius taškus metimu iš vidutinio nuotolio pelnė trečiojo kėlinio pabaigoje, ketvirtajame ketvirtyje papildė asmeninę sąskaitą, bet buvo nubaustas labai abejotina nesportine pražanga, kai nespėjęs sustoti įsirėžė į lėčiau bėgusį varžovą.

M.Grigonis žaidė 20,5 min., pelnė 7 taškus (2/4 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 3/3 baudų) ir išprovokavo 4 pražangas.

Edgaras Ulanovas*

„Žalgirio“ starto penketo puolėjas rungtynių pradžioje nepataikė dviejų pirmųjų metimų ir nespėdavo prie I.Papapetrou (graikas pelnė 7 taškus iki reklaminės pertraukėlės). Kapitonas, kaip ir jo komandos draugai, nerado spragų varžovų gynyboje ir pirmąjį tašką pelnė 17-ąją min. baudos metimu. Pirmą metimą žaidžiant (tritaškį) E.Ulanovas pataikė trečiojo kėlinio viduryje. Jis stiprino spaudimą varžovams bandymais veržtis, bet varžovai greitai darė išvadas, persitvarkydavo ir įsibėgėti žalgiriečiui neleido.

E.Ulanovas žaidė beveik 29 min., pelnė 6 taškus (1/4 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 1/2 baudų), atkovojo 4 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 3 pražangas ir 4 kartus prasižengė.

Artūras Gudaitis*

„Panathinaikos“ starto penketo vidurio puolėjas rungtynių pradžioje kamuolio beveik negaudavo, bet užtvaromis išvalydavo kelią komandos draugams į varžovų baudos aikštelę ir labai žymiai prisidėjo prie pirmojo spurto. A.Gudaitis pirmąjį tašką pelnė 6-ąją min. baudos metimu, o paskui kaskart, kai gaudavo kamuolį arba pelnydavo taškus, arba priversdavo varžovus prasižengti. Tačiau po pertraukos A.Gudaitis visiškai pranyko. Galbūt ir prislėgtas Sizifo darbo – būtinybės gaudyti varžovų gynėjus, kuriuos į baudos aikštelę nuolat praleisdavo PAO antrosios linijos žaidėjai.

A.Gudaitis žaidė 17 min., pelnė 5 taškus (2/2 dvitaškių, 1/4 baudų) ir neatkovojo nė vieno kamuolio.

Arnas Butkevičius*

„Žalgirio“ puolėjas į aikštę įėjo 8-ąją min., bet iki pertraukos kone vienintelį kartą į dėmesio centrą pateko, kai privertė D.Exumą pamesti kamuolį, o teisėjus – peržiūrėti neaiškų epizodą. Po pertraukos A.Butkevičius kibiai dengdamas kuriam laikui atkirto varžovų įžaidėjus, trečiojo kėlinio viduryje pataikė tritaškį ir įmetė įkirtęs į baudos aikštelę, bet gerus darbus nubraukė dviem labai prastais perdavimais K.Hayesui (po pirmojo iš jų dar ir aprėkė komandos draugą).

A.Butkevičius žaidė beveik 19 min., pelnė 5 taškus (1/2 dvitaškių, 1/2 tritaškių) ir 3 kartus suklydo.

Lukas Lekavičius*

„Žalgirio“ įžaidėjas į aikštę įėjo 7-ąją min. ir žaidė daug aktyviau negu jo pakeistas T.Dimša. L.Lekavičius neblogai bendradarbiavo su L.Biručiu, pirmojo kėlinio pabaigoje baudos metimais pelnė pirmuosius taškus. Trečiajame kėlinyje įžaidėjas paįvairino komandos puolimą keisdamas ritmą, pataikė tritaškį, bet atakavo gana netaikliai (pataikė 1 iš 5 metimų) ir nepridėjo tiek energijos, kiek reikėjo, kad kauniečiai pavytų svečius.

L.Lekavičius žaidė 24 min., pelnė 5 taškus (1/3 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 3/4 baudų) ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.

Tomas Dimša

„Žalgirio“ starto penketo įžaidėjas pirmajame kėlinyje buvo labiau stebėtojas negu kūrėjas. Jis neprisidėjo prie atakų organizavimo, o visi trys bandymai jas pabaigti buvo nesėkmingi. Antrajame kėlinyje T.Dimša ėmėsi daugiau kūrėjo darbo, tačiau gindamasis rinko beprasmes pražangas. Trečiojo kėlinio pabaigoje T.Dimša pataikė tritaškį, bet jo taiklumas liko prastas.

T.Dimša žaidė 19,5 min., pelnė 5 taškus (1/2 dvitaškių, 1/5 tritaškių) ir atkovojo 3 kamuolius.

Karolis Lukošiūnas

„Žalgirio“ gynėjas į aikštę įėjo 9-ąją min. ir pirmojo kėlinio pabaigoje nė trupučio neapribojo D.Exumo veiksmų. Antrajame kėlinyje jis buvo dar labiau pasimetęs, o vienintelius taškus pelnė iki sirenos likus 15 sek.

K.Lukošiūnas žaidė 7,5 min. ir pelnė 3 taškus (1/2 tritaškių).

Savaitės skaičius

Šią savaitę Lietuvos krepšininkai per du Eurolygos turus pelnė 219 taškų. Antradienį ir trečiadienį per 22-ąjį turą – 129 taškus (beje, tai buvo rezultatyviausias lietuvių turas), ketvirtadienį ir penktadienį per 23-iąjį turą – 90 taškų.