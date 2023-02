Domanto Sabonio krepšinio pasaka JAV: NBA princas tampa karaliumi

D.Sabonis yra pačiame jėgų žydėjime ir žaidžia Visų žvaigždžių krepšininko vertą sezoną.

26 metų 213 cm ūgio lietuvis šį sezoną uždirba 18,5 mln. JAV dolerių (17,2 mln. eurų), o kitą sezoną uždirbs 19,4 mln. (18 mln. eurų).

Jo sutarties vertė yra gerokai mažesnė už rinkos kainą, todėl krepšininkui itin svarbu parodyti savo tikrąją vertę.

Tai lemiamas metas jo profesinėje veikloje, bet jo, kaip aukščiausios klasės žaidėjo, įvaizdis yra susijęs su komandos sėkme – D.Sabonis turi įrodyti, kad būtent jis gali būti pagrindinis elementas, leidžiantis komandai laimėti rungtynes ir pakelti ją į kitą lygį.

Lietuvos rinktinės žaidėjas šį sezoną renka tikrai gerą statistiką: 18,7 taško, 12,2 atkovoto kamuolio ir 7,1 rezultatyvaus perdavimo.

Jis pirmauja lygoje pagal atkovotus kamuolius, yra tryliktas pagal rezultatyvius perdavimus, trečias pagal trigubus dviženklius.

Atsisakė operacijos

D.Sabonis prieš pat Kalėdas rungtynėse su „Washington Wizards“ susilaužė dešinės rankos nykštį.

Geriausias būdas išgydyti traumą buvo chirurginė operacija. Tačiau ši procedūra būtų užkirtusi kelią „Kings“ lyderiui rungtyniauti keturias–šešias savaites, o tai yra apie 20 rungtynių.

Kai tai buvo paaiškinta D.Saboniui, jis atsakė, kad negali praleisti tiek laiko nerungtyniaudamas.

Tada jam buvo pasiūlyta alternatyva ir pasakyta, kad šią traumą – nepagrindinės rankos nykščio avulsinį lūžį – galima išgydyti išliekant darbingam.

Kol medikai stengėsi sumažinti piršto tinimą, D.Sabonis praleido tik vienas rungtynes. Tinimas per dieną atslūgo tiek, kad jis jau kitą dieną galėjo grįžti į aikštę ir dvikovoje su „Denver Nuggets“ (127:126) pelnė 31 tašką.

„Tai buvo ilga vasara, – „The Athletic“ sakė D.Sabonis. – Komandos lūkesčiai dideli. Visi įdėjo daug darbo. Praleisti daug rungtynių tiesiog neatrodė teisinga. Jei yra galimybė su tokia trauma žaisti, tai bent jau turėjau pabandyti.“

Aukojasi dėl komandos

Šį sezoną „Kings“ dalyvauja įnirtingoje kovoje, kad nutrauktų daug nusivylimo sukėlusią 16 metų trukusią sausrą nepatenkant į atkrintamųjų varžybų etapą.

Daugelis atliktų personalo žingsnių, įskaitant D.Sabonio mainus į jaunąjį talentą Tyrese’ą Haliburtoną, buvo dalis platesnės „Kings“ strategijos, kaip 2023 metų balandį užmušti šį negandų drakoną.

Tačiau be D.Sabonio tai būtų misija neįmanoma. Tai žaidėjas, pakeitęs visą „Kings“ žaidimo dinamiką.

Ekspertai apskaičiavo: kai D.Sabonis būna ant parketo, „Kings“ renka beveik po 120 taškų ir beveik 6 taškais daugiau nei varžovai.

Kaip atrodo „Kings“, kai D.Sabonis sėdi ant suolo?

Tuomet vidutinis „Kings“ puolimo rodiklis nukrinta iki 105 taškų – mažiau nei prasčiausios lygos komandos rezultatyvumas.

Be lietuvio puolėjo, kuris taip pat yra ir atakų organizatorius, komanda tampa beviltiška. Be to, ant suolelio sėdintys atsarginiai variantai – Alexas Lenas, Richaunas Holmesas, Chimezie Metu, Neemias Queta – negali nė iš tolo prilygti jo įgūdžiams.

Todėl galima daryti prielaidą, kad skirtumas su D.Saboniu ir be jo per 20 rungtynių būtų labai didelis. Atsižvelgiant į konkurenciją Vakarų konferencijoje, geros pozicijos sezono viduryje būtų nieko nevertos jam baigiantis.

„Nemėgstu sėdėti ant suolo, – kalbėjo D.Sabonis. – Ypač su gatvės drabužiais. Aš apie tai net negalvojau. Visiems sakiau, kad žaisiu toliau.“

Komandai pasisekė, kad D.Sabonis taip mąsto.

„Jis tikrąja žodžio prasme turėjo lūžusį nykštį, – stebėjosi jo komandos draugas De’Aaronas Foxas. – Jis žaidė žinodamas, kad ta sužeista ranka vėl gaus smūgį ir gali būti labiau sužeista. Jis ėjo į aikštę, ir tai rodo jo tvirtumą. Jis nori laimėti.“

Vadina išskirtiniu žaidėju

Šį sezoną ilgamečiai „Kings“ gerbėjai pagaliau pabudo iš košmaro, kuris, atrodė, niekada nesibaigs.

„Unikalus ir visapusiškas D.Sabonio poveikis puolimui sugrąžino Vakarų konferencijos autsaiderius į pajėgiausių NBA komandų kovą dėl atkrintamųjų, o vėliau – gal netgi dėl titulo“, – apie situaciją rašė portalas „The Ringer“.

Jei pažvelgtume į D.Sabonio statistinius rodiklius, jie labai neišsiskiria, palyginti su jo geriausiais karjeros rezultatais.

Jo taškų, atkovotų kamuolių ir rezultatyvių perdavimų vidurkiai anksčiau buvo ir didesni. Tačiau dabar, kai jis atlieka „etatinio“ centro vaidmenį, išryškėjo ir kitos jo stipriosios pusės.

Aukštaūgis išsiskiria ne tik puikiu žaidimu po krepšiu, bet ir tolimesniais metimais bei sumaniais perdavimais, o jo pataikymo procentas, naudingumas bei rezultatyvių perdavimų skaičius šį sezoną – bene geriausias per karjerą.

Aikštelėje visi jo įgūdžiai, vikrumas ir nuojauta susivienija, kad sutriuškintų varžovų gynybą.

„Jis tiesiog yra išskirtinis žaidėjas, – sakė „Kings“ treneris Mike’as Brownas. – Lygoje nėra daug vaikinų, turinčių tokius įgūdžius, kokius jis turi šioje pozicijoje.“

Kai D.Sabonis žaidžia nugara po krepšiu, „Kings“ renka stulbinamą 1,36 taško per ataką vidurkį – tai yra antrasis rezultatas tarp 616 žaidėjų, kurie nuo 2013–2014 m. sezono, sporto statistikos programos „Second Spectrum“ duomenimis, baudos aikštelėje žaidė nugara bent 100 kartų per sezoną.

Beveik kiekvienas jo žaidimas nugara baigiasi metimu, išprovokuota pražanga ar klaida, arba perdavimu žaidėjui, kuris iš karto arba po dvižingsnio meta į krepšį. Be viso to, per rungtynes jis atlieka bent 4 dėjimus iš viršaus.

„Manau, kad kamuolį gaunu rečiau, – D.Sabonis juokėsi „The Ringer“ žurnalistui papasakojus apie šiuos skaičius. – Žinote, tikriausiai tuo metu aš galvoju: „Man reikia užbaigti darbą!“

Bėgant metams NBA daugiau išmoksti, įgyji daugiau patirties. Manau, kad dabar gal šiek tiek geriau nuspėju žaidimą. Kai kurios komandos naudoja prieš mane dvigubą gynybą, todėl tiesiog turiu suprasti žaidimą kitaip.

Komandos draugai puikiai mane suranda, o aš sakyčiau, kad mano užduotis yra užbaigti jų pradėtą darbą.“

Netrūksta ir fizinės jėgos

D.Sabonis jau beveik visą sezoną nežaidžia šalia savo aukštaūgio buvusio „Indiana Pacers“ komandos draugo Myleso Turnerio.

Tačiau net ir tada, kai jis žaidė kaip vienas aukštaūgių, o ne pagrindinis centras, D.Sabonis nebuvo toks efektyvus būdamas už baudos aikštelės ribų.

Šį sezoną jo rezultatai tokie puikūs, kad kyla klausimas, kiek visa tai dar gali tęstis. Be kita ko, D.Sabonis užima antrąją vietą pagal gerai apskaičiuotus metimus, o tai dar kartą įrodo aukštą žaidėjo intelektą.

Spindintis D.Sabonio žaidimas taip pat užgožė „Kings“ sprendimą atsisakyti T.Haliburtono per praėjusių metų mainus. Tokio prieštaringo sandorio nebus galima tiksliai įvertinti dar keletą metų – T.Haliburtonui dar tik 22-eji ir jis jau pirmauja lygoje pagal rezultatyvius perdavimus (10,6) ir vidutiniškai renka 19,8 taško.

Tačiau panašu, kad nei viena, nei kita komanda dėl savo sprendimų nesigraužia.

„D.Sabonio sėkmę vadinti staigmena būtų netikslu. Jis jau ne vienus metus yra veiksmingas krašto puolėjo pozicijoje – tvirtas, greitas, ryžtingas.

Tačiau Sakramente, kur visur aplink yra tritaškių metikai, jo genialus žaidimas nugara po krepšiu yra nauja griaunanti banga, kuri verčia ruoštis jos triuškinančiam smūgiui ir tuo pat metu potvyniui, – rašė „The Ringer“. – Kiekvienas prasiveržimas – tai judėjimas į priekį.

Susidūrimai tarp viršutinės dilbio dalies ir kieno nors kito krūtinkaulio yra jo meilės kalba.“

„Aš buvau auklėjamas taip: „Tu esi didelis vyras ir turi žaisti agresyviai po krepšiu, – dėstė D.Sabonis. – Žaidimas po krepšiu yra fizinis žaidimas. Reikia užimti poziciją ir tada gauti erdvės, kad galėtum užbaigti ataką.

Žmonės visada sako, kad turi būti stiprus, ir tai pasiekiama svorių kilnojimo salėje.“

Laukia pasaulio čempionato

Kad ir kaip pasibaigtų NBA sezonas, vasarą D.Sabonis ners į naują nuotykį su Lietuvos rinktine dalyvaudamas pasaulio čempionate.

Jis rugpjūčio 25–rugsėjo 10 dienomis vyks Japonijoje, Filipinuose ir Indonezijoje.

„Tai bus fantastiškas turnyras, esu tuo tikras. Sirgaliams patiks matyti geriausius pasaulio žaidėjus, ir esu tikras, kad tos trys šalys labai laukia turnyro pradžios.

Krepšinis yra universalus, o Lietuvos rinktinės žaidimas tik gerės ir gerės, nes mes judame į priekį. Kovojame visi už vieną ir vienas už visus, – fiba.com tvirtino D.Sabonis. – Visi norime, kad mūsų tėvynainiai didžiuotųsi. Kiekvienam mūsų atstovauti Lietuvai yra garbė, didžiulis pasididžiavimo šaltinis.

Kiekvienas žaidėjas, kuris yra kviečiamas į rinktinę, – gaunantis daug žaidimo laiko ar mažai, – jaučiasi taip pat.“

Jis pripažino pajutęs palengvėjimą, kai sužinojo, kad Lietuva užsitikrino vietą finaliniame etape dar nesibaigus atrankai.

„Konkurencija didelė, bet mes privalėjome iškovoti vietą pasaulio čempionate, – dėstė A.Sabonis. – Tai buvo vienintelis variantas.

Tokia komanda kaip Lietuva turi dalyvauti kiekviename čempionate ir varžytis su geriausiais. Visą laiką.

Labai svarbu varžytis su geriausiais pasaulio krepšininkais, o dabar, kai matome, kad Europos krepšinio lygis yra labai aukštas ir daug komandų gali patekti į tarptautinius turnyrus, tai dar svarbiau.

Esame pasiryžę išlaikyti Lietuvą tarp geriausių pasaulio komandų.“ (LR)

Vėl žais NBA Visų žvaigždžių rungtynėse

„Sacramento Kings“ ekipai atstovaujantis Domantas Sabonis trečią kartą per savo karjerą žais NBA Visų žvaigždžių rungtynėse, kurios vyks per NBA žvaigdžių savaitgalį Solt Leik Sityje vasario 17–19 d.

D.Sabonis į Visų žvaigždžių mačą pateko kaip Vakarų konferencijos atsarginis žaidėjas po trenerių sprendimo, nes sirgalių balsavime jam pritrūko balsų patekti į starto penketą. NBA sirgalių balsavime lietuvis užėmė 9-ąją vietą (už jį balsavo 859 tūkst. gerbėjų), žaidėjų – penktąją, o žurnalistai savo sąrašuose jį pakėlė iki trečiosios pozicijos.

D.Sabonis NBA žvaigždžių rungtynėse žaidė 2020 ir 2021 m. Be jo, šiose prestižinėse žvaigždžių varžybose kovojo tik kitas mūsų šalies aukštaūgis Žydrūnas Ilgauskas (2003 ir 2005 m.).

Kartu su D.Saboniu iš Vakarų konferencijos treneriai į Vakarų konferencijos komandą įtraukė Ja Morantą, Jareną Jacksoną (abu – „Memphis Grizzlies“), Shai Gilgeousą-Alexanderį („Oklahoma City Thunder“), Lauri Markkaneną („Utah Jazz“), Paulą George’ą („Los Angeles Clippers“) ir Damianą Lillardą („Portland Trail Blazers“). Po sirgalių balsavimo į starto penketą buvo išrinkti LeBronas Jamesas („Los Angeles Lakers“), Nikola Jokičius („Denver Nuggets“), Zionas Williamsonas („New Orleans Pelicans“), Stephenas Curry („Golden State Warriors“) ir Luka Dončičius („Dallas Mavericks“).

Rytų konferencijoje atsarginiais išrinkti Joelis Embiidas („Philadelphia 76ers“), Tyrese’s Haliburtonas („Indiana Pacers“), Bamas Adebayo („Miami Heat“), Jrue Holiday („Milwaukee Bucks“), Jaylenas Brownas („Boston Celtics“), DeMaras DeRozanas („Chicago Bulls“) ir Julius Randle’as („New York Knicks“). Į starto penketą pateko Giannis Antetokounmpo („Milwaukee Bucks“), Kevinas Durantas („Brooklyn Nets“), Jaysonas Tatumas („Boston Celtics“), Donovanas Mitchellas („Cleveland Cavaliers“) ir Kyrie Irvingas (iš „Brooklyn Nets“ perėjo į „Dallas Mavericks“).

Kol kas neaišku, kokios komandos – Vakarų ar Rytų – marškinėlius užsivilks D.Sabonis, nes tai nutars žaidėjus išsidalinę ekipų kapitonai L.Jamesas ir G.Antetokounmpo.