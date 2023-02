Ž. Šimonis prieš NKL lyderių susidūrimą vasario 16-ąją: „Šios rungtynės bus visiškai kitokios“

Žemaitos sostinės ekipa yra vienintelė, kurios marijampoliečiams šį sezoną įveikt nepavyko. Sezono pradžioje – 3-ajame ture – Telšių komanda namie laimėjo 77:65, o gruodžio 1-ąją 69:62 nugalėjo ir Sūduvos krašte.

Žemaitijoje nugalėtojams Laurynas Kaveckis pelnė 12 taškų, Ernestas Bružas ir Tomas Rimša – po 11, Ovidijus Kaminskis ir Mindaugas Norkus – po 10. Svečių ekipoje, kurią dar treniravo Marius Kiltinavičius rezultatyviausi buvo Aurelijus Pukelis (18), vėliau su treneriu į Prienus išvykęs Domantas Vilys (17) ir Tautvydas Kliučinykas (14).

Per antrąsias rungtynes „Telšiams“ vėl nė vienas žaidėjas nepelnė bent 13 taškų, o daugiausiai jų surinko Ignas Razutis (12), O.Kaminskis (11) ir komandą jau palikęs Laurynas Mikalauskas (10). Tarp marijampoliečių vėl rezultatyviausias buvo A.Pukelis, pelnęs 19 taškų. 10 taškų pridėjo Žygimantas Šimonis.

Būtent pastarasis mačas tapo Tomo Gaidamavičiaus debiutu prie „Sūduvos-Mantingos“ vairo. Debiutuoti treneriui teko ne tik prieš vieną stipriausių varžovų, bet ir gana ekstremaliomis sąlygomis – A.Pukelį, Marijų Užupį ir Paulių Beliavičių strategas dėl žaidėjų išvykos į krepšinio 3 prieš 3 varžybas užsienyje treniruotėje išvydo tik rungtynių išvakarėse.

„Pirmųjų rungtynių su „Telšiais“ nepavyko laimėti, nes, manau, buvome visai nauja komanda, dar gerai nesusižaidę, – prisiminė „Sūduvos-Mantingos“ gynėjas Ž.Šimonis. – Prieš antrąsias mūsų komandoje buvo tik pasikeitę treneriai, tai irgi kažkiek išmuša iš ritmo. Manau, trečiosios rungtynės bus visiškai kitokios kokybės atžvilgiu.“

„Sūduvą-Mantingą“ jau po antrųjų rungtynių su „Telšiais“ papildė gynėjas Aidas Kavaliauskas ir paliko mažai progų pasireikšti sulaukdavęs Henrikas Kalnius.

Tuo metu Žemaitijos komandoje į L.Mikalausko vietą atvyko patyręs Rolandas Jakštas, greitai tapęs vienu svarbiausių žaidėjų. 30-metis 203 cm ūgio puolėjas per jau sužaistas penkerias rungtynes vidutiniškai pelnė 11,6 taško, atkovojo 6,4 kamuolio ir atliko 3,2 rezultatyvaus perdavimo (vidutiniškai 18,4 naudingumo balai).

„Telšių komandos branduolys daug metų žaidžia kartu, puikiai vienas kitą žino, o tokio patyrusio ir tikrai aukšto lygio žaidėjo kaip R.Jakštas atėjimas tik dar labiau juos sustiprina“, – varžovų naujoką įvertino Ž.Šimonis.

Taip pat „Telšius“ papildė ir amerikietis gynėjas Seanas Fasoyiro. Jis per dvejas rungtynes žaidė tik po keletą minučių, o daugiausia pasitikėjimo sulaukė per gana lengvai laimėtą pastarąjį mačą su „Šilute“, (per 32 min. pelnė 16 taškų).

Lyderių dvikovą komandos pasitinka skirtingų nuotaikų. Šeštadienį telšiškiai namie 82:62 įveikė „Šilutę“, o marijampoliečiai išvykoje 67:71 pralaimėjo Mažeikių „M Basket“ komandai.

„Nuotaikos – darbingos, visi susikaupę ruošiamės ir laukiame artėjančių rungtynių, norime reabilituotis po pralaimėjimo Mažeikiuose, – sakė Ž.Šimonis. – „Telšiai“ pasižymi labai agresyvia gynyba bei geru žaidimo skaitymu puolime, puikiai vienas kitą jaučia. Laukia atkakli kova.“

Krepšinio gerbėjams įėjimas į Marijampolės sporto centro krepšinio salėje (Gamyklų g. 1) vyksiančias rungtynes – nemokamas.

Šios dienos rungtynėmis Marijampolės ir Telšių komandos užbaigs „7bet-NKL“ antrojo etapą pirmąją pusę, o antrąją komandos pradės dar viena tarpusavio dvikova, kuri šeštadienį jau vyks Telšiuose.