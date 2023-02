Kaip niekada anksti: „Žalgiris“ pradėjo kito sezono abonementų prekybą

Su „Žalgirio“ sezono abonementu bus galima sutaupyti iki 45 proc. lyginant su vienkartinių bilietų kainomis, o kiekvienas pratęsęs abonementą gaus vienkartinę 100 eurų nuolaidą Eurolygos išvykos paketui. Taip pat abonementų savininkai galės pasinaudoti 50 proc. nuolaida dviejų mėnesių Go3 TV ir sporto paketui.

2022–2023 m. sezono abonementų turėtojai pirmieji galės įsigyti abonementus į 2023–2024 m. sezono rungtynes „Žalgirio“ arenoje. 4500 abonementų turėtojų turės galimybę pratęsti savo turėtus sezono abonementus nuo 2023 m. vasario 20 d. iki gegužės 31 d.

Dar vykstančiame sezone abonementai padėjo sutaupyti nuo 109 iki 1950 eurų. Investicija labiausiai pasiteisino parketinėse vietose ir „Audi“ klube (abonemento kainos ir vietos vertės skirtumas 1775 eurai). Auksinio sektoriaus vietų turėtojai vidutiniškai sutaupė 373 eurus. Artėjančiame sezone abonementų savininkai taip pat galės sutaupyti nuo 17 iki 45 proc.

Taigi, Karaliaus Mindaugo taurę ką tik iškovojusios komandos namų rungtynėse garantuotą vietą visam sezonui galima užsitikrinti vos už 111 eurų – vidutiniškai vos po 3,26 euro už rungtynes. Sirgalių patogumui abonementus galima įsigyti išsimokėtinai naudojantis „Inbank“ paslaugomis tiek arenos kasoje, tiek internetu per savo kliento paskyrą.

Be finansinės naudos labai patogu ir tai, jog kas kartą nereikia rūpintis bilieto pirkimu ir sėdimos vietos paieška, o taip pat su sezono abonementu taikomos įvairios nuolaidos komandos partnerių teikiamoms paslaugoms.

Be to, iš abonemento galima išsiimti vienkartinį bilietą į pasirinktas rungtynes, tai ypač patogu organizacijoms, kurios į savo vietas nori pakviesti darbuotojus, klientus ar partnerius. Abonemento savininkams nereikia rūpintis dėl kortelės perdavimo ir atsiėmimo po rungtynių, galima tiesiog nusiųsti elektroninį bilietą.

Sezono abonementai galios Kauno „Žalgirio“ komandos rungtynėms, vyksiančioms „Žalgirio“ arenoje Eurolygos reguliariajame sezone ir LKL reguliariajame sezone. Taip pat abonementų turėtojai galės nemokamai stebėti LKL atkrintamąsias rungtynes ir finalus bei „Žalgirio“ jaunimo komandos NKL namų rungtynes.

Artėjančio sezono abonementus galima įsigyti internetu bei „Žalgirio“ arenos kasoje nuo vasario 20 d. 10 val. Abonemento pratęsimai (išsaugant turėtas vietas „Žalgirio“ arenoje) vyksta iki gegužės 31 d. Nepratęstas vietas birželio 1–30 d. bus pasiūlyta įsigyti registracijos anketą užpildžiusiems, pirmenybę taikant „Žalgirio“ Garbės Klubo nariams.

Sezono abonementų kiekis yra ribotas. Planuojama parduoti 4500 abonementų, t. y. tiek, kiek abonementų buvo 2022–2023 m. sezone.

Svarbūs pasikeitimai:

Abonementų pratęsimas vyks trimis etapais:

Pirmasis etapas – vasario 20–28 d. Per šį laikotarpį sirgaliai galės įsigyti abonementus mažiausia įmanoma kaina į savo jau turimas vietas. Be to, 20 laimingųjų, kurie prasitęs abonementus iki vasario 28 dienos, laimės marškinėlius su visų kito sezono „Žalgirio“ krepšininkų parašais.

Antrasis etapas – kovo 1 d. – balandžio 30 d. Per šį laikotarpį sirgaliai galės įsigyti abonementus už šiek tiek didesnę kainą nei kad ji buvo pirmame etape, išsaugant jų turimą abonemento vietą.

Trečiasis etapas – gegužės 1–31 d. Šis laikotarpis bus paskutinis šansas prasitęsti jau turimus abonementus savo vietose už dar šiek tiek didesnę kainą. Po šio etapo pabaigos (birželio 1 d.) nenupirktos vietos bus laikomos laisvomis ir bus siūlomos naujiems abonementų pirkėjams.

Abonementų kortelės bus dalinamos „Žalgirio“ arenos kasoje nuo 2023 m. rugpjūčio mėnesį. Į arenos kasą reikės ateiti su abonemento pirkimo patvirtinimo laišku, kurį pirkėjas gaus automatiškai iš sistemos, kai apmokės savo abonemento rezervaciją. Atėję atsiimti abonemento rugpjūčio mėnesį abonementų savininkai gaus išskirtinių dovanų bei „Žalgirio“ organizacijos partnerių pasiūlymų.