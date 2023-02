Legendinio R. Kaukėno dukra Venessa prisijungė prie Vilniaus „Kibirkšties“ klubo

Tiesa, iš Biržų kilusi S. Aukštikalnytė pagrindinėje „Kibirkšties“ komandoje žais tik „Betsafe Baltijos lygoje“.

V. Kaukenas yra legendinio Lietuvos krepšininko Rimanto Kaukėno dukra, kuri šį sezoną pradėjo Moterų krepšinio lygos B divizione, atstovaudama sostinės „VKM-Kibirkštis-MRU“ ekipą.

Krepšininkė per 8 Moterų krepšinio lygos B diviziono rungtynes fiksavo 6 taškų, 5,9 atkovoto kamuolio bei 1 rezultatyvaus perdavimo vidurkius. Be to, V. Kaukenas šiuo metu rungtyniauja moksleivių krepšinio lygoje („LIDL–MKL“), kur demonstruoja itin gerus skaičius – 16,6 taško ir 11 atšokusių kamuolių.

Sekmadienį 14-metė debiutavo „Betsafe-Baltijos čempionate“ ir vilkėdama „Kibirkšties“ marškinėlius pelnė savo pirmuosius taškus.

„Venessa pasirinkau iškritus kelioms žaidėjoms su mikrotraumomis. Reikia proceso treniruotėse, pažįstu ją, dirbu su ja kiekvieną dieną. Ji – nepaprastas talentas, kuriam reikia būti ir treniruotis su geriausiomis, – Venessos prisijungimą pakomentavo vyr. treneris Gitautas Kievinas. – Puikiai suprantame, kad jai bus sunku, bet per kančias į žvaigždes, o mūsų tikslas – padėti greičiau adaptuotis prie visai kitų greičių profesionaliame krepšinyje.“

Antrąsias V. Kaukenas rungtynes galėsite stebėti Vilniuje, „Jeep“ arenoje, vasario 22 dieną, 18:00 valandą, kuomet „Kibirkštis“ kausis su Rygos BJBS ekipa. Primename, kad įėjimas į rungtynes yra nemokamas.