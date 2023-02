Pasaulio čempionato atrankos langas: LKL klubų legionieriai kovos dėl paskutinių kelialapių

Kelialapiai

Prieš paskutinį atrankos langą įtampos nebėra tik J grupėje. Joje tris kelialapius užsitikrino Vokietijos, Suomijos ir Slovėnijos komandos.

Kitose grupėse teisę vykti į Filipinus, Japoniją ar Indoneziją, kur vasaros pabaigoje prasidės pasaulio pirmenybės, iškovojo Latvijos, Graikijos (I grupė), Prancūzijos, Lietuvos (K grupė), Ispanijos ir Italijos (L grupė) rinktinės.

I grupėje dėl paskutinio kelialapio kovoja Serbija ir Belgija, K grupėje – Juodkalnija, Bosnija ir Hercegovina bei Vengrija, L grupėje – Gruzija, Islandija ir Ukraina.

Į Vengrijos rinktinę šią savaitę išvyko Vilniaus „Ryto“ gynėjas Benedekas Varadi ir Panevėžio „Lietkabelio“ puolėjas György Golomanas, į Islandijos – „Ryto“ gynėjas Elvaras Fridrikssonas, į Ukrainos – Pasvalio „Pieno Žvaigždžių“ puolėjas Artiomas Kovaliovas.

Padėtis

B.Varadi ir G.Golomanui net nereikėjo išvykti iš Lietuvos, nes ketvirtadienį Vengrijos rinktinė Klaipėdoje žais su mūsų šalies komanda.

Tiesa, vengrų užduotis yra beveik neįvykdoma. Jiems reikia ne tik laimėti abejas likusias rungtynes su lietuviais bei bosniais, bet ir sulaukti palankių rezultatų dvejose kitose K grupės rungtynėse.

Šioje grupėje po dešimties turų trečiąją vietą užima Juodkalnija (6 pergalės), ketvirtąją vietą dalijasi Bosnija ir Hercegovina bei Vengrija (po 5). Grupės lyderės yra Lietuva ir Prancūzija (po 8), autsaiderė – Čekija (3).

Kitose 11-ojo turo rungtynėse, kurios svarbios kovojant dėl kelialapio, ketvirtadienį susitiks bosniai ir juodkalniečiai. Sekmadienį vengrai priims bosnius, juodkalniečiai – čekus.

Vengrai

Prieš paskutinį atrankos langą Vengrijos rinktinę treniruojančiam juodkalniečiui Stojanui Ivkovičiui nepavyko sutelkti visų geriausių šalies krepšinio pajėgų. Tai, kad per lemiamas rungtynes nepadės Eurolygoje žaidžiantis Madrido „Real“ gynėjas Adamas Hanga, buvo aišku seniai. Geriausias šių laikų Vengrijos krepšininkas atrankos turnyre apskritai žaidė vos dvejas rungtynes, o klubų sezono metu į rinktinę neatvyko nė karto.

Šią savaitę trūksta ne vien A.Hangos. Rinktinė versis be Davido Vojvodos (atrankos turnyre pelnydavo 11,4 tšk.), Marko Filipovity (7,5 tšk.) ir Rosco Alleno (5,7 tšk.). D.Vojvoda nuo gruodžio mėnesio yra nušalintas dėl teisinio ginčo su buvusiu agentu, Japonijoje žaidžiantis R.Allenas („Niigata Albrex“) neatvyko dėl tolimos kelionės, o M.Filipovity, kaip ir jo komandos draugas lietuvis Arnas Velička, į rinktinę neišvyko paprašius Chemnico „Niners“ klubo vadovams.

Iš užsienio klubų į Vengrijos rinktinę atvyko vos keturi krepšininkai. Prie B.Varadžio (atrankos turnyre pelno 8,8 tšk.) ir G.Golomano (3,3 tšk.) prisidėjo natūralizuotas amerikietis Mikaelas Hopkinsas (7,1 tšk.) iš Emilijos Redžo „Reggiana“ ir Gravlino-Diunkerko „Maritime“ gynėjas Szilardas Benke (6,8 tšk.).

Kartu su jais vengrų smogiamąją jėgą turėtų sudaryti Sombatjehaus „Falco“ gynėjas Zoltanas Perlas (11,7 tšk.) ir Pakšo „Atomerőmű“ puolėjas Janosas Eilingsfeldas (7,2 tšk.).

„Visada stengiamės gerai atlikti savo darbą. Neskaičiuojame variantų, sieksime laimėti abejas rungtynes, – prieš kelionę į Lietuvą tvirtino vienas iš Vengrijos rinktinės lyderių J.Ellingsfeldas. – Norime iki paskutiniojo turo išsaugoti galimybę patekti į pasaulio pirmenybes. Žinoma, mums reikia palankių rezultatų kitose rungtynėse, tačiau tikimės, kad mums pasiseks“.

Pietų slavai

Favoritė K grupėje kovojant dėl trečiosios vietos yra Juodkalnijos rinktinė. Juodkalniečiai pirmajame rate nugalėjo bosnius net 19 taškų skirtumu, todėl Juodkalnijos komandai net ir nedidelis pralaimėjimas antrosiose tarpusavio rungtynėse nebūtų tragedija. O jei juodkalniečiai ketvirtadienį įveiktų bosnius, jie jau prieš paskutinįjį turą užsitikrintų kelialapį ir kitas grupės rungtynes paverstų bereikšmėmis.

Juodkalnijos bei Bosnijos ir Hercegovinos komandos ketvirtadienį į lemiamą tarpusavio dvikovą stos be kelių svarbių žaidėjų.

Abiem komandoms trūks ne vien NBA ir Eurolygos krepšininkų: juodkalniečiams – Bojano Dubljevičiaus („Valencia“) ir Marko Simonovičiaus („Chicago Bulls“), bosniams – Džanano Musos (Madrido „Real“) ir Jusufo Nurkičiaus („Portland Trail Blazers“). Dėl traumų šią savaitę negalėjo atvykti rinktinėse svarbius vaidmenis atlikdavę juodkalniečiai Vladimiras Mihailovičius ir Dino Radončičius bei bosniai Edinas Atičius ir Emiras Sulejmanovičius.

Abu penketus į priekį ves natūralizuoti amerikiečiai. Juodkaniečių amerikietis Kendrickas Perry šįkart atvyko itin pakilios nuotaikos, nes praėjusį savaitgalį su Malagos „Unicaja“ komanda šventė pergalę Ispanijos taurės turnyre. Jo oponentas ketvirtadienį bus Bosnijos ir Hercegovinos aprangą vilkintis „Manisa“ klubo įžaidėjas Johnas Robersonas.

Serbai

I grupėje dėl paskutinio kelialapio varžosi Serbijos ir Belgijos rinktinės. Tiesa, šios varžytuvės, ko gero, jau yra tik formalumas, nes Serbijos rinktinė turi 5 pergales, Belgijos – tik 3.

Serbai kelialapio neiškovotų tik tuo atveju, jei per šį atrankos langą pralaimėtų išvykoje graikams ir namie britams, o belgai nugalėtų išvykoje britus ir namie turkus.

Belgijos rinktinė kone iliuzinio tikslo sieks be Eurolygos klubuose žaidžiančių Ismaelio Bako (Bolonijos „Virtus“) ir Retino Obasohano (Vilerbano ASVEL), nėra ir kelių kitų patyrusių krepšininkų.

Tačiau dvyliktuke bus LKL rungtyniavęs Emmanuelis Lecomte‘as, kuris šio sezono viduryje perėjo į Podgoricos „Budućnost“ klubą.

Serbijos rinktinės trenerio Svetislavo Pešičiaus prieš kelias dienas paskelbtame kandidatų sąraše yra net dešimt Eurolygos krepšininkų. Tarp jų – Vasilije Micičius, Nemanja Nedovičius, Filipas Petruševas, Marko Guduričius.

Tačiau penktadienį Graikijoje rungtyniaus tik vienas Eurolygos žaidėjas – Ognjenas Jaramazas iš Miuncheno „Bayern“. Serbijos krepšinio vadovai tikisi, kad ryškiausios žvaigždės prisidės per pirmadienį Belgrade vyksiančias rungtynes su britais.

Tuo tarpu Maskvos CSKA atstovaujantys Nikola Milutinovas ir Dejanas Davidovacas žais tik pirmąsias rungtynes, o po jo įvyks į Rusiją.

Šengelija

Prieš paskutinį atrankos langą painiausia padėtis yra L grupėje. Joje dėl paskutiniojo kelialapio kovoja Gruzija, Islandija (po 4 pergales) ir Ukraina (3).

Ketvirtadienį islandai priims ispanus, gruzinai viešės Nyderlanduose, ukrainiečiai – Italijoje. Kad ir kaip baigtųsi šios rungtynės, kelialapio savininkai paaiškės tik paskutiniajame ture sekmadienį. Paskutiniajame ture ukrainiečiai Rygoje žais su olandais, o labiausiai intriguojančios rungtynės vyks Tbilisyje, kur susirems Gruzijos ir Islandijos rinktinės.

Šią savaitę ypač užsiėmęs bus Gruzijos rinktinės lyderis Tornikė Šengelija. Jis ketvirtadienį atstovaus savo šaliai per Almerėje vyksiančias rungtynes su olandais, penktadienį grįš į Italiją ir padės Bolonijos „Virtus“ komandai per Eurolygos rungtynes su Vitorijos „Baskonia“, o po to keliaus į Tbilisį, kur vėl prisidės prie Gruzijos rinktinės per paskutines atrankos turnyro rungtynes su islandais.

Gruzijos rinktinės treneris Ilias Zouros šią savaitę subūrė visus geriausius Europoje žaidžiančius Kaukazo šalies krepšininkus. Iš Ispanijos klubų atvyko natūralizuotas amerikietis Thaddusas McFaddenas, Giorgis Šermadinis ir Ratis Andronikašvilis, iš Italijos – Beka Buržanadzė, iš Kipro – Duda Sanadzė, iš Šiaurės Makedonijos – Giorgis Korsantija.

Trūksta tik NBA rungtyniaujančių Gogos Bitadzės ir Sandro Mamukelašvilio.

Trauma

Islandijos žaidėjų pasirinkimas mažesnis, o prieš rungtynes su ispanais atskriejo nemaloni žinia, kad iš rikiuotės iškrito nedidelę kirkšnies traumą patyręs „Ryto“ gynėjas Elvaras Fridrikssonas. Vis dėlto žadama, kad jis galės sekmadienį eiti į aikštę Tbilisyje.

Šiuo metu traumą taip pat gydosi kitas Islandijos rinktinės lyderis Martinas Hermanssonas. Tiesa, jis tikriausiai vis tiek nebūtų atvykęs į rinktinę, nes atstovauja Eurolygoje žaidžiančiai „Valencia“ komandai.

Be E.Fridrikssono, užsienio klubams atstovauja keturi rinktinės krepšininkai. Ispanijoje rungtyniauja Trygvi Hlinasonas, Toriras Torbjarsonas ir Agiras Steinarssonas, Italijoje – Jonas Gudmundssonas.

Ukraina

Gruzijos ir Islandijos komandų likimas yra jų pačių rankose. Tuo tarpu buvusio „Žalgirio“ stratego Ainaro Bagatskio treniruojamiems ukrainiečiams reikia ne tik laimėti, bet ir sulaukti palankių rezultatų konkurentų rungtynėse.

Į Ukrainos rinktinę buvo pakviestas ir Pasvalio „Pieno Žvaigždžių“ puolėjas Artiomas Kovaliovas, tačiau jis neatvyko į Rygoje surengtą nedidelę stovyklą dėl kelio traumos.

Užtat ukrainiečių sudėtyje yra trys buvę LKL klubų krepšininkai: Denysas Lukašovas (šiuo metu žaidžia Kamensko „Prometej“), Isufas Sanonas („Prometej“) ir Viačeslavas Bobrovas (Kijevo „Budivelnyk“).

Eurolygos klubuose nežaidžia nė vienas Ukrainos krepšininkas, todėl šiai rinktinei trūksta tik NBA žaidėjų Oleksijaus Lenio ir Sviatoslavo Mychailiuko. O per atrankos langus pagrindinė Ukrainos rinktinės jėga yra Ispanijos lygoje žaidžiantys Artiomas Pustovyj ir Volodymyras Herunas.