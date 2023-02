PČ atrankos gidas: kas iškovos paskutinius kelialapius į Tolimuosius Rytus?

Turnyras

19-osios pasaulio vyrų krepšinio pirmenybės vyks rugpjūčio 25 – rugsėjo 10 dienomis trijose Azijos valstybėse Filipinuose, Japonijoje ir Indonezijoje.

Be atrankos teisę dalyvauti baigiamajame turnyre gavo tik Filipinų ir Japonijos rinktinės. Trečiajai šeimininkei Indonezijai teisė žaisti pasaulio pirmenybėse be atrankos nebuvo suteikta, o palengvintų atrankos sąlygų indoneziečiai neįvykdė.

Atrankos turnyre kelialapius jau iškovojo penkiolika komandų: Lietuva, Suomija, Vokietija, Latvija, Italija, Ispanija, Slovėnija, Prancūzija, Graikija (Europa), Dramblio Kaulo Krantas (Afrika), Naujoji Zelandija, Libanas, Australija, Kinija (Azija ir Okeanija) ir Kanada (Amerika).

Šio mėnesio pabaigoje įvyks paskutinės atrankos turnyro rungtynės ir paaiškės likusios penkiolika pasaulio pirmenybių dalyvių.

Europos zonoje liko neįteikti trys kelialapiai, Azijos ir Okeanijos – du, Afrikos – keturi, Amerikos – šeši.

Lietuviai

Lietuvos rinktinė atrankos turnyro K grupėje laimėjo 8 iš 10 rungtynių ir dalijasi pirmąją vietą su Prancūzijos komanda. Prancūzai, kaip ir lietuviai, užsitikrino kelialapį į Tolimuosius Rytus.

Mūsų šalies krepšininkai atrankos pirmajame etape po du kartus įveikė Bulgariją (ji nepateko į antrąjį etapą) bei Bosniją ir Hercegoviną bei pasidalijo po pergalę su Čekija. Antrajame etape lietuviai dukart nugalėjo Juodkalniją, kartą – Vengriją ir pralaimėjo Prancūzijai.

Per paskutinįjį atrankos langą Lietuvos rinktinė ketvirtadienį (vasario 23 d.) Klaipėdoje žais su Vengrija ir sekmadienį (vasario 26 d.) Anžė – su Prancūzija.

Intriga

Lietuvių ir prancūzų rungtynėse paaiškės K grupės nugalėtojai. Vis dėlto šis klausimas toli gražu ne toks svarbus, kaip trečiojo kelialapio likimas.

Dėl trečiojo kelialapio šioje grupėje kovoja Juodkalnija (6 perg.), Bosnija ir Hercegovina bei Vengrija (po 5).

Juodkalniečiai yra aiškiai geriausioje padėtyje vien dėl to, kad šiuo metu turi daugiausiai pergalių. Tačiau tai – ne vienintelis jų pranašumas. Juodkalnijos komanda per šį langą žais išvykoje su bosniais ir namie su čekais. Net jei juodkalniečiai pralaimėtų bosniams ne didesniu nei 18 taškų skirtumu (namie šiuos varžovus nugalėjo 19 taškų skirtumu), jiems po to užtektų įveikti grupės autsaiderius čekus.

Vengrai ir bosniai paskutiniajame ture žais tarpusavyje, bet vengrams irgi neužtenka pavyti Juodkalnijos komandą pagal pergalių skaičių. Juodkalniečiai turi tarpusavio rungtynių pranašumą ir prieš vengrus.

Kitos grupės

Europos zonos komandos dėl kelialapių kovoja keturiose grupėse. J grupėje trys stipriausios komandos jau paaiškėjo. Tai – Vokietija, Suomija (po 8) ir Slovėnija (7). Didelės intrigos nebėra ir I grupėje. Joje du kelialapius iškovojo Latvija (7) ir Graikija (5), o pirmajame trejete įsitvirtino ir Serbija (5). Tiesa, serbus dar gali pavyti Belgija (3). Tačiau šios dvi komandos vietomis susikeistų tik tuo atveju, jei Serbija pralaimėtų abejas likusias rungtynes (išvykoje su Graikija ir namie su Didžiąja Britanija), o Belgija pasiektų dvi pergales (išvykoje su Didžiąja Britanija ir namie su Turkija).

Daugiausiai neaiškumų – L grupėje. Tiesa, joje taip pat paaiškėjo dvi baigiamojo turnyro dalyvės – Ispanija (7) ir Italija (6). Tačiau dėl trečiosios vietos varžosi trys komandos: Gruzija, Islandija (po 4) ir Ukraina (3).

Ketvirtadienį šios trys komandos susitiks su varžovėmis, kurios turnyrinių užduočių jau nesprendžia. Islandija priims Ispaniją, Ukraina viešės pas Italiją, o Gruzija keliaus į Nyderlandus, kurių komanda užima paskutiniąją vietą.

Įdomiausia bus paskutiniajame ture, kai ukrainiečiai Rygoje susitiks su olandais, o gruzinai ir islandai akis į akį susirems Tbilisyje.

Beje, nors Ukrainos rinktinė kol kas pasiekė mažiausiai pergalių, jos padėtis nėra beviltiška. Ukrainiečiai turi tarpusavio rungtynių persvarą ir prieš gruzinus, ir prieš islandus. Suprantama, Ukrainos rinktinės likimas yra ne vien jos pačios rankose. Ukrainiečiams reikia ne tik laimėti abejas likusias rungtynes, bet ir sulaukti dviejų palankų rezultatų kituose mačuose.

I grupė: Latvija* – 7, Serbija – 5, Graikija* – 5, Turkija – 3, Belgija – 3, Didžioji Britanija – 3.

J grupė: Vokietija* – 8, Suomija* – 8, Slovėnija* – 7, Švedija – 5, Izraelis – 3, Estija – 2.

K grupė: Prancūzija* – 8, Lietuva* – 8, Juodkalnija – 6, Bosnija ir Hercegovina – 5, Vengrija – 5, Čekija – 3.

L grupė: Ispanija* – 7, Italija* – 6, Gruzija – 4, Islandija – 4, Ukraina – 3, Nyderlandai – 0.

Kiti žemynai

Afrika. Afrikos žemyno komandos atrankos turnyre žaidžia ne išvykomis, bet atvykusios į vieną miestą, kuriame rengiamos trijų turų rungtynės.

Per paskutinįjį atrankos langą E grupės komandos žais Angolos sostinėje Luandoje, F grupės – Egipto mieste Aleksandrijoje. Kelialapius iškovos po dvi stipriausias abiejų grupių komandas ir geresnioji trečiąją vietą užimsianti komanda.

Kol kas kelialapį užsitikrino tik E grupėje visas 7 rungtynes laimėję Dramblio Kaulo Kranto krepšininkai. Dėl antrosios ir trečiosios vietų šioje grupėje kovoja Angolos (5), Žaliojo Kyšulio (4) ir Nigerijos (3) rinktinės. Kone svarbiausios bus šio lango antrojo turo rungtynės, kuriose šeimininkė Angola susitiks su Žaliuoju Kyšuliu.

F grupėje pretendentų ratas platesnis. Jame – ir pasaulio pirmenybėse dar niekada nežaidęs Pietų Sudanas (8), ir paskutiniojo lango šeimininkas Egiptas (7), ir Senegalas (6), ir dabartinis Afrikos čempionas Tunisas (5). Tvarkaraštyje – net kelerios rungtynės, kurios gali būti lemiamos abiem komandoms (Pietų Sudanas – Senegalas, Egiptas – Tunisas, Senegalas – Tunisas, Pietų Sudanas – Egiptas).

E grupė: Dramblio Kaulo Krantas* – 7, Angola – 5, Žaliasis Kyšulys – 4, Nigerija – 3, Gvinėja – 1, Uganda – 1.

F grupė: Pietų Sudanas – 8, Egiptas – 7, Senegalas – 6, Tunisas – 5, Kongo DR – 4, Kamerūnas – 2.

Azija. Azijai ir Okeanijai pasaulio pirmenybėse atstovaus aštuonios komandos, skaičiuojant šeimininkes Filipinus ir Japonija. Filipiniečiai ir japonai žaidžia atrankos turnyre, o tai didina painiavą skaičiuojant galimus variantus.

Teisę žaisti pasaulio pirmenybėse jau užsitikrino po tris abiejų grupių komandas: Libanas, Naujoji Zelandija ir Filipinai iš E grupės bei Australija, Kinija ir Japonija iš F grupės.

Dėl dviejų paskutiniųjų kelialapių varžosi skirtingose grupėse žaidžiančios Jordanijos, Irano ir Kazachstano komandos.

E grupės ketvirtojoje vietoje saugiai jaučiasi Jordanijos rinktinė, bet jai gali neužtekti ketvirtosios vietos, jei F grupėje į penktąją vietą nukris Japonijos komanda. Tokiu atveju paskutinis kelialapis būtų įteiktas geresniajai ketvirtąją vietą užėmusiai komandai.

F grupėje dėl trečiosios ir ketvirtosios vietų su japonais kovoja Irano ir Kazachstano rinktinės.

E grupė: Libanas* – 7, Naujoji Zelandija* – 6, Filipinai* – 5, Jordanija – 4, Saudo Arabija – 2, Indija – 0.

F grupė: Australija* – 9, Kinija* – 8, Iranas – 6, Japonija* – 5, Kazachstanas – 5, Bahreinas – 2.

Amerika. Amerikos žemynams pasaulio pirmenybėse skirtos septynios vietos. Kelialapius gaus po tris stipriausias atrankos grupių komandas ir geresnioji ketvirtąją vietą užimsianti komanda.

Iki šio atrankos lango visas užduotis išsprendė tik E grupės lyderė Kanados rinktinė, kuri laimėjo visas 10 rungtynių.

Po 7 pergales pasiekė antrąją vietą besidalijančios Venesuelos, Dominikonų Respublikos ir Argentinos komandos. Gali būti, kad kelialapius iškovos visos trys šios komandos, o lyginant abiejų grupių lenteles ir paskutiniojo lango tvarkaraščius, tokia baigtis atrodo labiau tikėtina.

F grupėje formalumų dar nesutvarkė nė viena komanda, bet 8 pergales iškovojusi JAV rinktinė jau gali būti rami. Dėl antrosios ir trečiosios vietų kovoja Brazilija (7), Puerto Rikas, Meksika (po 6) ir Urugvajus (5).

Įdomu, kad Urugvajaus galimybės pakilti į trečiąją vietą F grupėje yra gerokai didesnės, negu tapti geresniąja ketvirtąją vietą užimsiančia komanda.

E grupė. Kanada* – 10, Venesuela – 7, Dominikonų Respublika – 7, Argentina – 7, Bahamų Salos – 3, Panama – 3.

F grupė. JAV – 8, Brazilija – 7, Puerto Rikas – 6, Meksika – 6, Urugvajus – 5, Kolumbija – 3.