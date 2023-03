Katalonų spauda išskyrė kauniečių sirgalius, bet pripažino: „Barca“ sunaikino bejėgį „Žalgirį“

„Žalgirio“ krepšininkai ketvirtadienį išvykoje pralaimėjo Eurolygos rungtynes „Barcelona“ komandai 74:93. Skirtumas buvo mažesnis negu prieš savaitę, kai kauniečiai Ispanijos sostinėje pripažino Madrido „Real“ pranašumą, tačiau ir Katalonijos sostinės „Blaugrana“ arenoje svečiai iš Lietuvos nepaliko jokio pėdsako.

„Barca“ surengė didelę puotą sporto rūmuose“, – penktadienį pirmajame puslapyje parašė išvakarėse pamatytą vaizdą įvertinęs Katalonijos sporto dienraštis „Sport“.

„Barca“ sunaikino bejėgį „Žalgirį“, – antraštėje parašė katalonų kalba leidžiamas sporto dienraštis „L‘Esportiu“.

„Mėlyniems-granatiniams“ rungtynės su „Žalgiriu“ buvo lyg lengvas pasivaikščiojimas. „Barcelona“ pranoko varžovus visais atžvilgiais, didingai žaidė Nikola Mirotičius“, – ką ketvirtadienį vakare pamatė „Blaugrana“ arenoje, trumpai atskleidė „L‘Esportiu“.

„Solidžiai ir užtikrintai žaidusi „Barça“, kurioje ypatingai spindėjo 28 taškus pelnęs N.Mirotičius, sutriuškino „Žalgirį“ 93:74. „Barça“ įtvirtino pergalę puikiame trečiajame kėlinyje, kurį laimėjo 31:18 ir kuriame pasiekė didžiausią rungtynėse 26 taškų persvarą 74:48“, – trumpą rungtynių ataskaitą pateikė svarbiausias Katalonijos sporto leidinys „El Mundo Deportivo“.

Nors aiškus „Barcelona“ puolimo lyderis buvo N.Mirotičius, visi svarbiausi Katalonijos sporto leidiniai sutarė, kad išskirti vieną žaidėją būtų neteisinga. „Puikiai pasirodžius visai komandai, „Barça“ nugalėjo „Žalgirį“ ir pakilo į Eurolygos viršūnę. Puikiai žaidė N.Mirotičius, bet reikia pažymėti, ypač dėl gynybos ir užtikrintumo, visą komandą“, – tvirtino „Sport“.

„Barça“ žaidė solidžiai. Po pralaimėjimo Ispanijos taurės ketvirtfinalyje, Barselonos krepšininkai per praėjusias Eurolygos rungtynes „Monaco“ klubui leido įmesti tik 70 taškų, šįkart praleido 74 taškus. Be to, jie prarado tik 7 kamuolius, atliko 26 rezultatyvius perdavimus ir neatsipalaidavo paskutiniame ketvirtyje. Komanda buvo susikaupusi, – „mėlynus-granatinius“ gyrė „El Mundo Deportivo“. – „Neabejotinas „Barços“ pranašumas. „Barça“ žaidė puikiai: solidžiai gynėsi ir, vedama N.Mirotičiaus, sėkmingai puolė“.

„Solidus komandinis žaidimas. 26 rezultatyvūs perdavimai ir tik 6 klaidos. Turbūt geriausios sezono rungtynės su komanda, kuriai bus sudėtinga patekti į Eurolygos atkrintamąsias varžybas. Kauno komanda yra aiškiai žemesnio lygio, kai jos nepalaiko „Žalgirio“ arenos tribūnos. „Žalgiris“ praėjusią savaitę beveik trisdešimties taškų skirtumu pralaimėjo Madride, o vakar istorija pasikartojo“, – rašė „L‘Esportiu“.

Naudingiausias praėjusio Eurolygos sezono krepšininkas N.Mirotičius per rungtynes su „Žalgiriu“ pirmą kartą šį sezoną pelnė daugiau negu 20 taškų. Barselonos komandai iki šiol trūko juodkalniečio indėlio, bet katalonai kantriai laukė jo proveržio, nes lyderis lėtai atsigavo po pernai patirtos sunkios traumos.

„N.Mirotičius spindėjo ypatingai. Jis jau rodo požymius, kad jo trauma yra užverstas skyrius. Ne tik dėl skaičių (28 taškų). „Barcos“ žvaigždė greitai bėgiojo ir vikriai judėjo su kamuoliu. Tai – geriausia žinia Barselonos komandai, kuriai reikia atsigauti po nusivylimo taurės turnyre ir pakelti ūpą prieš svarbiausią sezono tarpsnį“, – apie vakaro didvyrį rašė „La Vanguardia“ leidinys.

„Dėl Achilo sausgyslės traumos ir ilgos reabilitacijos „Barçai“ labai trūko N.Mirotičiaus. Atrodo, kad pagaliau didžiausia komandos žvaigždė grįžta į ritmą“, – pažymėjo kitas Barselonos leidinys „El Periodico“.

Po kiekvienų rungtynių „Barcelona“ krepšininkus vertinantis „El Mundo Deportivo“ leidinys N.Mirotičiaus žaidimą per rungtynes su kauniečiais pavadino „didingu“. „Jo sėkmingi veiksmai ir ryžtas palaužė jo sustabdyti negalėjusį „Žalgirį“, – rašė „El Mundo Deportivo“.

Tuo tarpu „Barcelona“ aprangą vilkinčio lietuvio Roko Jokubaičio žaidimas buvo pavadintas „neskambiu“. „Jis bandė grasinti varžovams, tačiau buvo ne jo diena“, – buvusį žalgirietį apibūdino „El Mundo Deportivo“.

R.Jokubaitis ketvirtadienį pelnė 5 taškus ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.

Nors „Žalgiris“ laimėjo tik vienerias iš šešerių pastarųjų Eurolygos rungtynių, nesėkmių ruožas nesunaikino kauniečių galimybių patekti į atkrintamąsias varžybas.

Vis dėlto Madrido sporto leidinio „Marca“ manymu, tai padaryti bus sudėtinga: „Kazio Maksvyčio komanda tikisi žaisti finalo ketverte, bet patekti į atkrintamąsias varžybas bus sunku dėl silpnokos sudėties ir dėl to, kad komanda susilpnėjo susižeidus rezultatyviausiam žaidėjui Keenanui Evansui. Isaiah Tayloras ir Achille Polonara jam neprilygsta kaip besistengtų“.

Ispanijos leidiniai Kauno komandos aikštėje ketvirtadienį beveik nepastebėjo. Užtat pastebėjo žalias sirgalių saleles ir girdėjo lietuvių balsus „Blaugrana“ arenos tribūnose. „Barselonos sporto rūmai dėl didelio svečių sirgalių skaičiaus atrodė lyg lietuvių namų arena“, – parašė „Marca“.

„Palau“ tribūnos anksčiau niekada nežaliavo taip, kaip šį vakarą“, – pabrėžė ir Katalonijos dienraštis „La Vanguardia“.

„Tiek svečių sirgalių Barselonos arenoje neteko matyti daug metų“, – rašė „L‘Esportiu“, tribūnose suskaičiavęs apie šešis šimtus lietuvių.