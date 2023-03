Eurolygos 26-ojo turo lietuviai: M. Grigonio atgimimo požymiai, patikimas D. Motiejūnas ir žalgiriečių agonija

Tuo metu po ilgų tylos savaičių pratrūkęs Marius Grigonis teigiamo komandos rezultato neužtikrino.

Marius Grigonis***

„Panathinaikos“ gynėjas į aikštę buvo įleistas po pirmojo kėlinio viduryje skelbiamos reklamos pertraukėlės. Jis daug judėjo, pats sau kūrėsi progas, greitai pataikė tritaškį ir nevengė veržtis į varžovų baudos aikštelę. Trečiajame kėlinyje M.Grigonis penkias minutes buvo vienintelis taškus rinkęs PAO žaidėjas (tiesa, varžovai kaip tik tuo metu pradėjo sparčiai tolti). Kai varžovai padidino lietuviui dėmesį, jis nepagailėdavo kamuolio laisvesniems komandos draugams.

M.Grigonis žaidė 23 min., pelnė 23 taškus (1/2 dvitaškių, 5/7 tritaškių, 6/7 baudų), atliko 4 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 4 pražangas ir likus žaisti 11 sek. prasižengė penktąjį kartą.

Jis pasiekė asmeninį sezono rekordą ir pirmą kartą nuo tada, kai išvyko iš „Žalgirio“, pelnė daugiau nei 20 taškų. M.Grigonio karjeros rekordas, pasiektas žaidžiant „Žalgiryje“, yra 25 taškai.

Be Artūro Gudaičio žaidęs „Panathinaikos“ (8–18) namie pralaimėjo Eurolygos čempiono vardą ginančiam „Anadolu Efes“ (13–12) klubui 82:87. Iki pertraukos pirmaujanti komanda keitėsi 10 kartų, o skirtumas nebuvo didesnis negu 7 taškai. Tačiau trečiajame kėlinyje Stambulo krepšininkai greitai įgijo dviženklę persvarą ir numalšino „žaliųjų“ bandymus perimti iniciatyvą ketvirtajame kėlinyje.

Rokas Giedraitis**

„Baskonia“ starto penketo puolėjas rungtynes pradėjo dviem labai nesėkmingais epizodais: gindamasis prasnaudė J.Webbą, pirmoje komandos atakoje mesdamas iš toli vos pataikė į lanką. Tačiau antrosios minutės pradžioje būtent R.Giedraitis pelnė pirmuosius komandos taškus. Iki pertraukos lietuvis atrodė susikaustęs, net ir antroje pusėje jo žaidime netrūko netikslumų, bet R.Giedraitis vis dažniau atsidurdavo atakų smaigalyje ir vien trečiajame kėlinyje pelnė 8 taškus.

R.Giedraitis žaidė 28 min., pelnė 14 taškų (5/5 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 4/4 baudų) ir atkovojo 5 kamuolius.

Be traumuoto Tado Sedekerskio žaidusi „Baskonia“ (14–12) namie sutriuškino „Valencia“ (13–13) komandą 114:75. Lygiai vyko tik pirmasis kėlinys. Antrajame kėlinyje „Baskonia“ pradėjo tolti ir ramiai pabaigė darbą.

Donatas Motiejūnas**

„Monaco“ starto penketo puolėjas antrosios minutės pradžioje pusiau kabliu pelnė pirmuosius rungtynių taškus ir pradėjo spurtą 9:0. Rungtynių pradžioje D.Motiejūnas dar labiau pasižymėjo gindamasis – dvi varžovų klaidos ir keli netaiklūs metimai buvo asmeninis lietuvio nuopelnas. Vis dėlto D.Motiejūno pastangos bandant užsiimti geresnę padėtį varžovų baudos aikštelėje dažniausiai nueidavo veltui, nes gynėjai retai jam perduodavo kamuolį.

D.Motiejūnas žaidė beveik 18 min., pelnė 9 taškus (3/3 dvitaškių, 3/4 baudų), atkovojo 4 kamuolius ir išprovokavo 5 pražangas.

„Monaco“ (16–10) namie nugalėjo Tel Avivo „Maccabi“ (13–13) komandą 86:67. Nors „Roca Team“ neišvystė pirmojo spurto ir antrajame kėlinyje leido varžovams pavyti, o trečiajame kėlinyje – net ir trumpam persverti rezultatą, paskutiniajame ketvirtyje prasidėjo žaidimas į vieną krepšį. Monako krepšininkai surengė dar du spurtus, per kuriuos pelnė 15 taškų be atsako (rezultatas tapo 73:59) bei 10 taškų be atsako (83:65), ir skirtumas tapo triuškinamas.

Rokas Jokubaitis*

„Barcelona“ įžaidėjas nuo suolo pakilo 8-ąją min. R.Jokubaitis pirmajame tarpsnyje nesiėmė aktyvių veiksmų, žaidė paprastai ir patikimai. Tai padėjo komandai antrojo kėlinio pradžioje padidinti persvarą iki 8 taškų (25:17), o antrojo kėlinio viduryje R.Jokubaitis ir pats pelnė pirmuosius taškus. Po pertraukos R.Jokubaitis buvo pernelyg atsipalaidavęs.

Jis žaidė 21 min., pelnė 5 taškus (1/4 dvitaškių, 1/2 tritaškių) ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus.

„Barcelona“ (18–8) namie įtikinamai nugalėjo „Žalgirį“ (13–13) 93:74. Rungtynių pradžioje Kauno komanda trumpai pirmavo, bet antrajame kėlinyje „Barça“ pradėjo tolti, o beveik iškart po pertraukos intrigos nebeliko.

Laurynas Birutis*

„Žalgirio“ vidurio puolėjas į aikštę įėjo 7-ąją min. per pirmąją komandos keitimų bangą. Nors pirmoje atakoje L.Birutis nesugraibė kamuolio, pirmojo kėlinio pabaigoje pelnė pirmuosius taškus sudėtingu pusiau kabliu. L.Birutis stengėsi aktyviai žaisti ir tada, kai pergalė buvo varžovų rankose – jis antrojoje rungtynių pusėje labiausiai papildė asmeninę sąskaitą.

L.Birutis žaidė 19 min., pelnė 12 taškų (5/5 dvitaškių, 2/3 baudų), atkovojo 4 kamuolius ir išprovokavo 3 pražangas.

Ignas Brazdeikis*

„Žalgirio“ starto penketo puolėjas dažnai varinėdavosi kamuolį ir spręsdavo, kaip pratęsti pozicines atakas. I.Brazdeikis dažniausiai nuspręsdavo viską daryti pats. Nors kelis kartus jam pavyko įgyvendinti sumanymus, Kanados lietuvio efektyvumas ir metimų taiklumas (1 iš 4 iki pertraukos) buvo žemi. I.Brazdeikis asmeninę statistiką pataisė, kai nugalėtojai jau buvo aiškūs.

Jis žaidė 25,5 min., pelnė 15 taškų (5/8 dvitaškių, 0/2 tritaškių, 5/6 baudų) ir išprovokavo 5 pražangas.

Lukas Lekavičius*

„Žalgirio“ įžaidėjas 7-ąją min. pakeitė antrą kartą prasižengusį I.Taylorą. Pirmas bandymas žaisti agresyviai baigėsi tuo, kad L.Lekavičiui neužteko aikštės ploto ir jis užmynė galinę liniją, bet jau po kelių sekundžių jis puikiai pabaigė neelementarią greitą ataką. L.Lekavičius aiškiai pagreitino komandos puolimą, bet jam judant, o komandos draugams stovint, ką nors sukurti buvo sudėtinga.

L.Lekavičius žaidė 17,5 min., pelnė 7 taškus (3/4 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 1/1 baudos), atliko 3 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 4 pražangas ir 4 kartus suklydo.

Arnas Butkevičius

„Žalgirio“ puolėjas į aikštę įėjo 7-ąją min. Antrajame kėlinyje du jo prasiveržimai sukėlė sąmyšį varžovų gynyboje, bet kartais A.Butkevičius be reikalo suabejodavo, o ketvirtajame kėlinyje jį pirmąjį apėmė agonija ir puolėjas dukart prasižengė situacijose, kuriose geriau buvo nieko nedaryti.

A.Butkevičius žaidė 28,5 min., pelnė 6 taškus (3/3 dvitaškių, 0/1 tritaškio), atkovojo 4 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir prasižengė 4 kartus.

Edgaras Ulanovas

„Žalgirio“ starto penketo puolėjas pirmojoje rungtynių pusėje drąsiai skindavosi kelią į baudos aikštelę ir dažnai pralauždavo varžovų gynybą – arba pelnydavo taškus, arba stojo prie baudos metimų linijos. Tiesa, kauniečių kapitonas turėjo žaisti truputį atsargiau, nes jau 4-ąją min. buvo nubaustas abejotina nesportine pražanga. Tačiau po pertraukos E.Ulanovas rezultatyviai nebaigė nė vienos atakos, o ketvirtajame kėlinyje buvo kone abejingiausias rungtynių žaidėjas.

E.Ulanovas žaidė beveik 27 min., pelnė 7 taškus (2/3 dvitaškių, 3/3 baudų), perėmė 3 kamuolius ir 5 kartus suklydo. Jis neatkovojo nė vieno kamuolio ir neatliko nė vieno rezultatyvaus perdavimo. Šių dviejų statistikos kategorijų dvigubą nulį puolėjas surinko pirmą kartą šį sezoną.

Tomas Dimša

„Žalgirio“ gynėjas į aikštę įėjo 9-ąją min. Pirmojo kėlinio pabaigoje jis baudos metimu pelnė pirmąjį tašką, bet bandydamas rengti komandos atakas neturėjo aiškaus plano. Trečiajame kėlinyje T.Dimša „uždirbo“ techninę pražangą treneriui K.Maksvyčiui.

T.Dimša žaidė beveik 10 min. ir pelnė 1 tašką (0/1 tritaškio, 1/2 baudų).

Dovydas Giedraitis

„Žalgirio“ gynėjas į aikštę buvo įleistas iki pirmojo kėlinio pabaigos likus 17 sek. D.Giedraitis žaidė trumpai ir nepaliko jokio pėdsako.

Jis aikštėje praleido beveik 4 min. ir nė karto nemetė į krepšį.