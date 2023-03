K. Giedraitis – apie sezoną Panevėžyje su broliu, krepšinio arenose praleistą vaikystę ir mentorius karjeros pradžioje

Praėjusį sezoną gynėjas praleido Panevėžyje, o be to, kad džiugino komandos rezultatai, smagiau buvo ir dėl to, kad kartu ekipoje buvo ir Karolio jaunesnysis brolis Dovydas.

„Visąlaik buvome labai artimi, bet tas sezonas turbūt dar labiau mus suartino. Kiekvieną kartą kartu pietaudavome, po treniruotės jį parveždavau.

Visą laiką būdavome geriausi draugai, bet tas sezonas mums dar padėjo suartėti. Pažiūrėsime, kaip aikštelėje vienas prieš kitą atrodysime“, – apie ryšį su vasarą į Kauno „Žalgirį“ persikėlusiu broliu kalbėjo K. Giedraitis.

24-erių krepšininkas dar prisimena, kaip būdamas vaiku išnaudodavo galimybę gainioti krepšinio kamuolį arenose, kai profesionaliai dar rungtyniavo jo tėtis Andrius.

„Ką geriausiai prisimenu, tai kaip po jo rungtynių likdavau pamėtyti tose didelėse arenose. Tas labai įstrigo.

Buvau mažas, erdvės didelės, todėl pamėtyti į krepšį būdavo kažkas tokio. Rungtynių laukdavau ne tiek, kad pažiūrėčiau į tėtį, nes dar nesuprasdavau nieko, bet kad palakstyčiau po tą salę po rungtynių ir linksmai praleisčiau laiką“, – vaikystę prisiminė vilnietis.

K. Giedraitis išskyrė du krepšininkus, kurie karjeros pradžioje buvo jo mentoriais.

„Galbūt Mindaugas Girdžiūnas, nes vis tiek vienos pozicijos žaidėjai, per treniruotes vienas kitą dengdavome, jis man duodavo visokių patarimų ir šiaip labai disciplinuotas žmogus, tvarkingas. Stengiausi iš jo imti pavyzdį.

Iš debiutinio sezono gal Simas Jasaitis, nes kartu važinėdavome, prižiūrėdavo mane“, – apie jį globojusius veteranus papasakojo K. Giedraitis.

