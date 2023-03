Neapsivėmėte nė vienas žiūrėdamas šitą krepšinį? Vargas Berlyne „Žalgirio“ kapitonui priminė gimdymą

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai antradienį Berlyne 66:63 iškovojo svarbią pergalę Eurolygoje, kuri leidžia toliau svajoti apie kitą etapą. Vis dėlto žaidimas nebuvo pats gražiausias.

„Šiandien svarbiausia pasibaigė pergale. Kokios detalės, kurios tai nulėmė, buvo gynyba ir fiziškumas, kurį šiandien davėme. Jis visiškai skyrėsi nuo to, kuris buvo per rungtynes su Madridu ir „Barca“. Gal kažkiek per daug gerbėme juos ir nelabai patys tikėjome savimi prieš topines komandas.

Šiandien kaip ir reikėjo tos pergalės, varžovas buvo iš kitos lentynos. Buvo velniškai sunku, bet svarbiausia, kad taip negražiai pavyko išstumti tą pergalę. Yra daug kur taisytinų dalykų, bet laiko šiai dienai analizuoti nėra. Žiūrime į kitas rungtynes – ASVEL“, – kalbėjo 31-erių E.Ulanovas.

Ketvirtadienį „Žalgiris“ namuose priims Vilerbano ASVEL krepšininkus. Mūšį sekite portale lrytas.lt.