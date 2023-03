„Žalgiris Backstage“: pergalė prieš ASVEL ir „Sisters On Wire“ įspūdžiai

Eurolygos rungtynės į „Žalgirio“ areną sugrįžo bemaž po mėnesio pertraukos, o tribūnas užpildė žaliai-balti sirgaliai. Laidos vedėja Eglė Jurgaitytė būtent nuo pokalbių su gerbėjais ir pradėjo kelionę po mačo užkulisius.

Be aikštelėje vykusios kovos per rungtynių ilgąją pertrauką joje pasirodė ir grupė „Sisters On Wire“, kuri balandžio 14 d. surengs koncertą „Žalgirio“ arenoje.

„Pirmą kartą gyvai apsilankiau Eurolygos rungtynėse „Žalgirio“ arenoje, bet manau, kad dabar lankysiuosi visada, nes ta energetika mane sužavėjo“, – sakė vienas „Sisters On Wire“ įkūrėjų Marius.

Jam antrino ir grupės vokalistė Ieva, kurią įkvėpė pasirodymas aikštelės viduryje: „Emocija tokia stipri ir ryški, kad tu net negali jaudintis, o nori kartu su visais spinduliuoti ta energija“.

E.Jurgaitytė taip pat pakalbino ir Luko Lekavičiaus žmoną Meliną, kuri atskleidė su kokiomis emocijomis į namus po rungtynių grįžta jos vyras.