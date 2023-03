G. Žibėnas – apie M. Echodo netektį ir trečiadienį debiutuosiantį J. Gorhamą

„Sveikinimai žaidėjams, sveikinimai sirgaliams, kurie atvyko ir davė mums tą energiją visas 40 minučių, nesvarbu, skirtumas du ar 30 taškų, jie yra su mumis. Tai yra neįtikėtina. Kviečiame juos į trečiadienio rungtynes, kad sukurtų tokią atmosferą pilnai užpildytoje „Jeep“ arenoje“, – po pergalės kalbėjo sostinės klubo strategas.

Būtent trečiadienį vilniečiai stos į žūtbūtinę kovą FIBA Čempionų lygoje. Sostinės klubas namuose priims Manresos BAXI krepšininkus.

Šioje dvikovoje G.Žibėnas tikisi panaudoti ir komandos naujoką Justiną Gorhamą, kuris šią savaitę papildė „Ryto“ gretas.

„Darysime viską kaip įmanoma jam supaprastinant. Tikrai neužkimšime papildoma informacija, nes čia bus rungtynės ne apie derinius, o rungtynės apie energiją. Tai toks žaidėjas, kuris to juodo darbo nebijo, dėl to mes jį ir pasiėmėme, manome, kad per tas dvi dienas jį kažkiek įvesime ir bandysime jį įjungti į rungtynes“, – samprotavo G.Žibėnas.

Krepšinio specialistas taip pat atskleidė, kodėl šeštadienio rungtynėse komandai nepadėjo Margiris Normantas ir Martynas Echodas.

Pasak G.Žibėno, M.Echodas sunegalavo, krepšininką bus bandoma pastatyti ant kojų iki Čempionų lygos dvikovos, o M.Normantas reabilituojasi po anksčiau turėtų mikrotraumų.