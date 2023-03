„7bet-NKL“ aštuntfinalyje – neįtikėtinos atomazgos ir „Ryto“ jaunimo triumfas

Bilietą į kitą etapą sučiupo Vilniaus „Rytas-2“, per ketvirtąsias serijos iki 3 pergalių rungtynes palaužęs Vilniaus „Steką“ 92:85 (22:18, 17:23, 25:28, 28:16) ir laimėjęs seriją 3–1.

Ketvirtfinalyje „Ryto“ dublerių laukia reguliariojo sezono nugalėtojos Marijampolės „Sūduvos-Mantingos“ iššūkis.

Lemiamas rungtynes ilgai kontroliavo „Stekas“ – likus žaisti kiek daugiau nei 3 minutes, komandas skyrė net 11 taškų (85:74). Tačiau per likusį rungtynių laiką „Rytas-2“ įjungė tokią aukštą pavarą, kad spurtavo net 18:0 ir užbaigė varžovų sezoną.

Nugalėtojams Arnas Adomavičius per 34 minutes pelnė 29 taškus (8/15 dvit., 3/7 trit., 4/5 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus bei surinko 28 naudingumo balus. „Steko“ ekipos gretose išsiskyrė Karolis Brusokas, kurio sąskaitoje per 25 minutes buvo 16 taškų (7/10 dvit., 2/7 baud.), 14 atkovotų kamuolių, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 29 naudingumo balai.

Kitose rungtynėse žiūrovai taip pat išvydo fantastišką rungtynių pabaigą, kurioje Kauno r. „Atletas“ Garliavoje dramatiškai 85:84 (20:27, 25:13, 16:24, 24:20) parklupdė Joniškio „Delikatesą“ ir dabar serijoje pirmauja 2–1.

Likus 18 sekundžių iki rungtynių pabaigos, Ugnius Mineikis po nesportinės šeimininkų pražangos įmetė vieną iš dviejų baudų ir suteikė „Delikatesui“ 4 taškų persvarą (84:80). Svečiai tuomet stengėsi kamuolį laikyti kuo ilgiau, bet jį perėmęs Tautvydas Baltrušaitis greitoje atakoje pelnė lengvus 2 taškus.

Netrukus buvo skubiai prasižengta prieš vieną „Delikateso“ lyderių Corey Boydą, o šis nepataikė abiejų baudos metimų. Per likusias 5,6 sek. T.Baltrušaitis persivarė kamuolį per visą aikštę ir atliko perdavimą Deividui Sabeckiui, kuris metimu nuo lentos įsmeigė pergalingą tritaškį.

Rungtynių herojumi tapęs D.Sabeckis per 36 minutes pelnė 24 taškus (2/6 dvit., 6/8 trit., 2/3 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 8 rezultatyvius perdavimus bei surinko 27 naudingumo balus. Joniškio ekipos gretose išsiskyrė C. Boydas, kurio sąskaitoje per 35 minutes buvo 17 taškų (7/12 dvit., 3/6 baud.), 14 atkovotų kamuolių, 5 rezultatyvūs perdavimai bei 28 naudingumo balai.

Ketvirtosios šios serijos rungtynės bus žaidžiamos šeštadienį nuo 16 val., o šios poros nugalėtojas ketvirtfinalyje susitiks su „Telšiais“.