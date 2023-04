Tautvydas Sabonis – apie „Žalgirio“ iššūkius, K. Lukošiūną ir „Kings“ klubą NBA atkrintamosiose kovose

Prieš laukiantį išbandymą „Žalgirio“ tinklalaidžių studijoje apsilankė trenerių štabo narys Tautvydas Sabonis, pasidalijęs savo mintimis apie komandos aktualijas „Žalgiris Insider“ prenumeratoriams skirtoje tinklalaidėje.

Pokalbio pradžioje T.Sabonis pasidžiaugė brolio Domanto pasiekimais NBA lygoje – aukštaūgio atstovaujamas Sakramento „Kings“ klubas po 16 metų pertraukos užsitikrino vietą lygos atkrintamosiose.

„Vieni gali sakyti, kad „Kings“ jau ir taip daug pasiekė. Padarė tai, ką ir norėjo šiame sezone. Aišku, daug žaidėjų šioje komandoje turi mažai atkrintamųjų patirties: Domantas su „Pacers“ žaidė dukart, H.Barnesas, laimėjęs žiedus su „Warriors“, jau irgi seniai nežaidęs, M.Monkas ir D.Foxas – išvis nežaidę.

K.Huerteris prieš pora metų žaidė konferencijos finale. Iš kitos pusės, jie neturi, ką prarasti, jie gerai žaidžia, turi gerą ryšį ir tokio sezono kitais metais jie neturės, kai lūkesčiai bus didesni. Turėsi keliauti aukštyn“, – pasakojo T.Sabonis.

Praėjusią savaitę Eurolygoje „Žalgiris“ savų žiūrovų akivaizdoje nugalėjo „AS Monaco“ ir Valensijos „Basket“ klubus bei tęsia kovą dėl patekimo į TOP-8 etapą. Kalbėdamas apie įveiktą dvigubos savaitės barjerą, T.Sabonis pabrėžė namų faktoriaus svarbą.

„Turėjome labai gerą pasiruošimą. Treneriai padarėme gerą žaidimo planą, o visi žaidėjai suprato – nuo kapitono Ulės iki mažiau žaidusių Karolio ir Dovio.

Tikrai buvo visi gerai nusiteikę, treniruotės buvo geros. Be to, kaip sako visi žaidėjai ir treneris – be sirgalių nebūtume turėję šansų.

Mes namuose esame stiprūs, nuo fanų energijos gauname labai daug. Tą žino žaidėjai. Atrodo, kad žaidžiame geriau – tritaškiai krenta geriau.

Su „AS Monaco“ pataikėme 11 tritaškių, su „Valencia“ – 14. Tai mums padeda. Lengviau tvarkosi ir gynyba“, – kalbėjo treneris.

Susitikime su Valensijos ekipa tikru „X faktoriumi“ tapo snaiperis Karolis Lukošiūnas, susitikime pataikęs net 4 tritaškius ir sužaidęs geriausias sezono rungtynes Eurolygoje. T.Sabonis tikino, kad žalgirietis turėjo išlaukti savo šanso ir gerai juo pasinaudojo.

„Karolis visada ateina ir dirba. Jis yra profesionalas. Šansų daug negauna, bet šįkart išėjo ir gavo pora gerų metimų iš išsimetė.

Kaip sako treneris Gintaras Krapikas – metikui reikia pasitikėjimo – įmeta pirmą ir mato, kad metimai eina. Karolis neturi problemų mesti tritaškius. Jis žino savo darbą ir vaidmenį. Kai įkrito pirmas metimas ir viskas pasijautė.

Jam tiko ir tiesioginės dvikovos prieš Valensijos žaidėjus. Mes su treneriais irgi apie tai kalbėjome. Reikėjo pakeisti rotaciją dvigubos savaitės metu ir tai pasiteisino. Tegu jis toliau dirba ir laukia savo šanso“, – teigė T.Sabonis.

Visą tinklalaidę jau dabar galima peržiūrėti atsinaujinusioje „Žalgirio“ programėlėje tapus „Žalgiris Insider“ prenumeratoriumi.

Visos tinklalaidės temos:

00:00 pradžia;

01:07 „Kings“ užsitikrintas namų aikštės pranašumas NBA atkrintamosiose;

02:57 D.Sabonio atsidūrimas „Kings“ – geriausia, kas nutiko jam;

05:17 D.Sabonio ir D.Foxo duetas;

07:24 Kodėl kitoms NBA komandoms nereikėtų norėti susidurti su „Kings“ atkrintamosiose;

09:52 „Žalgirio“ įveikta praėjusi dviguba Eurolygos savaitė;

12:06 Pagerėjęs „Žalgirio“ kamuolio judėjimas Eurolygoje;

14:03 K.Lukošiūno faktorius dvikovoje su „Valencia“;

16:35 Ar Mike‘o Jameso buvimas aikštėje padėjo „Žalgiriui“;

18:36 Kaip A.Butkevičiui pavyko supakuoti M.Jamesą ir Ch.Jonesą;

20:19 Dairymasis į kitas arenas medžiojant vietą TOP-8 etape;

24:21 Apie „Maccabi“ žaidimą namuose ir išvykose;

26:22 Pavojingos „Maccabi“ žaidimo pusės;

30:50 Apie nepanaudotas pražangas iki bonuso;

32:45 Paskutinės Eurolygos reguliariojo sezono rungtynės Kaune;

34:09 „Žalgiris Insider“ prenumeratorių klausimai.