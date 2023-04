„Žalgiriui“ – Izraelio spaudos pagyros: „Darbininkų kolektyvas be žvaigždžių“

Ketvirtadienį vakare Kaune nuaidėjus Eurolygos rungtynių finalo sirenai ir vilkas buvo sotus, ir avis sveika. Kauno „Žalgiris“ nugalėjo Tel Avivo „Maccabi“ komandą 68:67 ir atsiskaitė už Tel Avive patirtą pralaimėjimą tokiu pačiu vieno taško skirtumu, bet „Makabi“ dėl to, kad pralaimėjo tik vieno taško skirtumu, užsitikrino kelialapį į atkrintamąsias varžybas.

To nebūtų atsitikę, jei Isaiah Tayloras likus žaisti 21 sek. būtų pataikęs abu baudos metimus ir „Žalgiris“ būtų nugalėjęs dviejų taškų skirtumu.

Pralaimėjimas kaip pergalė

„Maccabi“ tikėjosi tai pažymėti pergale, bet niekas neatims to, kas buvo pasiekta – Odedo Katašo komanda užsitikrino kelialapį į Eurolygos atkrintamąsias varžybas, nepaisant pralaimėjimo „Žalgiriui“ dramatiškų rungtynių pabaigoje.

Rungtynės vyko lygiai nuo pradžios iki pabaigos, jose buvo visko. „Maccabi“ buvo sunku kovoti su „žaliaisiais“, kurie kovojo dėl išlikimo, nes pralaimėjimas būtų atėmęs iš jų galimybę patekti į atkrintamąsias varžybas“, – ketvirtadienį vakare rašė „Sport5“ interneto svetainė.

„Geltonųjų“ šešių pergalių virtinė Lietuvoje nutrūko, bet dėl taškų skirtumo jie užsitikrino teisę žaisti ketvirtfinalyje. Wade‘as Baldwinas pasiekė dvigubą dviženklį ir pataikė pašėlusį tritaškį iš savo pusės, bet neįmetė paskutinėmis akimirkomis“, – karščiausius įspūdžius po rungtynių perteikė „Maariv“ leidinys.

„Iš vienos pusės, „Maccabi“ ketvirtadienį Lietuvoje buvo sustabdytas po šešių iš eilės pergalių, bet iš kitos pusės, Odedo Katašo komanda antrą sezoną iš eilės praktiškai užsitikrino kelialapį į Eurolygos ketvirtfinalį ir pasiekė svarbų tikslą“, – tamsiąją ir šviesiąją puses pažymėjo „iSport“ leidinys.

„Po šešių iš eilės pergalių nuostabiai sezoną tęsiantis „Maccabi“ patyrė pralaimėjimą „Žalgiriui“. Tačiau pralaimėjimas turi saldų prieskonį. „Geltonieji“ pralaimėjo tik vieno taško skirtumu, todėl užsitikrino teisę žaisti Eurolygos atkrintamosiose varžybose“, – kolegoms antrino „Israel Hayom“.

„Odedo Katašo komandai rungtynės vienoje iš audringiausių Europos arenų buvo sunkios. Lygių, agresyvių ir kietų rungtynių pabaigoje komanda vaikščiojo ties riba ir nepasinaudojo galimybe laimėti sunkų mūšį dėl kelialapio į ketvirtfinalį“, – iškart po rungtynių rašė „One“ interneto svetainė, tuo metu dar nepaskaičiavusi, kad pralaimėjimas vieno taško skirtumu taip pat užtikrino „Maccabi“ komandai teisę žaisti atkrintamosiose varžybose.

„Persipynę jausmai. Pralaimėjimas kaip pergalė“, – vėliau kito straipsnio antraštėje parašė „One“.

„Žalgiris“ diktavo sąlygas

„Maccabi“ prieš kelionę į Kauną laimėjo šešerias iš eilės rungtynes. Garsiausias Izraelio klubas kovo mėnesį paeiliui nugalėjo Stambulo „Fenerbahce“, Stambulo „Anadolu Efes“, Vitorijos „Baskonia“, Vilerbano ASVEL, Bolonijos „Virtus“ ir Milano „Olimpia“ krepšininkus.

„Geltonieji“ per penkerias iš šių rungtynių pelnė daugiau nei 80 taškų. Tik žaidžiant su „Fenerbahçe“ pralaužti varžovų gynybą buvo sunkiau, ir tose rungtynėse „Makabi“ tenkinosi 78 įmestais taškais.

Tuo tarpu šį ketvirtadienį Kaune svečių iš Tel Avivo puolimas buvo sukaustytas ir jie nepasiekė nė 70 taškų ribos.

„Maccabi“ varžovė buvo ne puiki komanda, bet labai kieta ir gerai pasirengusi, priimanti svečius vienoje iš karščiausių Europos arenų. „Žalgirio“ arenoje, kuri priims finalo ketvertą, ir šį vakarą susirinko 16 tūkstančių žaliai vilkėjusių sirgalių.

„Maccabi“ per praėjusias rungtynes puikiai puolė, bet šios rungtynės buvo visiškai kitokios ir nė viena komanda nepelnė 70 taškų. Žaidimas buvo labai kietas ir agresyvus, o „Maccabi“, skirtingai nei praėjusiose rungtynėse, neįsibėgėjo puldama. Mažas rezultatyvumas reiškia, kad šeimininkai primetė savo braižą. Rungtynės vyko lygiai ir išbandymą išlaikęs „Žalgiris“ laimėjo nervų mūšį“, – pagrindines Kauno komandos pergalės priežastis nurodė „Israel Hayom“.

Kad sąlygas diktavo žalgiriečiai, pabrėžė ir „Sport5“: „Įtampa ir intriga tvyrojo visas 40 minučių. „Geltoniesiems“ nepavyko parodyti žaidimo, kuris jiems buvo būdingas per šešių pergalių virtinę, antrojoje pusėje svečiai leido „Žalgiriui“ diktuoti sąlygas, o O.Katašo komanda puldama nutilo“.

„Žalgiris“ nėra tipinė Eurolygos komanda, ir nė iš tolo nėra panaši nė į vieną iš komandų, kurios yra galimos „Maccabi“ varžovės ketvirtfinalyje.

„Žalgiris“ – darbininkų kolektyvas be žvaigždžių. Visi bėga, visi pataiko, visi varosi kamuolį, visi pasižymi gerais krepšinio pamatais“, – Tel Avivo krepšininkus įveikusią Lietuvos komandą apibūdino „iSport“ apžvalgininkas Ido Ašadas.

„Praėjusį mėnesį „Maccabi“ įveikė komandas, kurios turi daug gabių krepšininkų, bet žaidžia padrikai, remiasi labiau asmeniniais įgūdžiais, bet ne komandiniu žaidimu. Vakar „Žalgiris“ parodė, kad turint mažiau talento, bet geresnį žaidimo planą ir išnagrinėjus varžovų privalumus bei trūkumus, galima vyrauti aikštėje. Kauno komanda pirmojoje rungtynių pusėje sudraskė „Maccabi“ gynybą, kuri praėjusias savaites buvo puiki, antrojoje pusėje sunaikino Tel Avivo komandos puolimą“, – rašė „Yedioth Ahronoth“ dienraščio apžvalgininkas Orenas Rosensteinas.

Optimistinės nuotaikos

Izraeliečiai jau svarsto, su kuo būtų geriau žaisti atkrintamosiose varžybose. „Maccabi“ gali užimti penktąją, šeštąją arba septintąją vietą ir ketvirtfinalyje susitiks su Pirėjo „Olympiakos“, Madrido „Real“, „Barcelona“ arba „Monaco“ (šios komandos prieš paskutinįjį turą rikiuojasi keturiose aukščiausiose lentelės eilutėse).

„Maccabi“ ketvirtfinalio serijoje neturės aikštės pranašumo, bet „Sport5“ ši aplinkybė negąsdina: „Dabar „Maccabi“ dėl kelių priežasčių gali viltingai laukti dramos tęsinio per atkrintamąsias varžybas. „Geltonieji“ turi geriausių Europos gynėjų duetą, jie jau parodė, kad gali nugalėti bet kuriuos varžovus, ir, nepaisant šį vakarą patirto pralaimėjimo, jų forma yra viena iš geriausių turnyre. Be to, Eurolygos beprotybė jau ne kartą patvirtino, kad bet kuri komanda gali nugalėti bet kurią komandą. Tad dabar „geltoniesiems“ trūksta tik trijų pergalių iki finalo ketverto“.

„Vakaras Kaune buvo dramatiškas ir jaudinantis, bet pabaigoje O.Katašas įvykdė vieną iš pagrindinių užduočių, kuri jam buvo keliama prieš sezoną. „Geltonųjų“ treneris nutildė skeptikus, sukūrė tokią komandą, kokios norėjo, ir antrus metus iš eilės nuvedė ją į aštuntfinalį, kurio „Maccabi“ yra verta“, – pridūrė „Sport5“.

Vis dėlto „Yedioth Ahronoth“ apžvalgininkas O.Rosensteinas euforijai nepasidavė: „Nors „geltonieji“ džiaugiasi, ir džiaugiasi visai pagrįstai, iškovoję kelialapį į Eurolygos atkrintamąsias varžybas, jie turėtų nerimauti dėl kelių krepšininkų žaidimo. Taip pat dėl to, kaip lietuviai nuginklavo O.Katašo komandą“.