Įspūdingai rungtyniaujantis 26-erių lietuvis yra vienas iš penkių pagrindinių kandidatų tapti naudingiausiu šio sezono NBA krepšininku.

Toks puikus žaidimas neprasprūsta ir pro krepšinio bendruomenes akis. Pats D.Sabonis neslepia, kad nuolat girdi savo ir legendinio tėčio Arvydo Sabonio palyginimus.

Tiesa, „Kings“ vidurio puolėjas atskleidė, kad šie žodžiai jam prilygsta papildomai motyvacijai.

„Nuo pat vaikystės visada girdžiu, kad „tavo tėtis geresnis už tave“, „tavo tėtis buvo toks“, „tavo tėtis padarė tą“, tą girdžiu visada, kiekvienose rungtynėse, – „The New York Times“ cituoja D.Sabonio žodžius. – Be viso to aš nebūčiau ten, kur esu dabar. Aš tai naudoju kaip papildomą kurą, kad būčiau geresniu.“

Šiame NBA sezone D.Sabonis vidutiniškai per rungtynes įmeta po 19,2 taško, atkovoja po 12,4 kamuolio ir atlieka po 7,3 rezultatyvaus perdavimo.

Maža to, D.Sabonis šiame sezone tapo lygos atkovotų kamuolių ir dvigubų dviženklių (65) lyderiu. Pagal šiuos pasiekimus lietuvis reguliariajame sezone neturėjo lygių.

Jo atstovaujama „Sacramento Kings“ turnyro atkrintamosiose varžybose susikaus su čempionės titulą ginančia „Golden State Warriors“ ekipa.

D.Sabonio tėtis A.Sabonis yra tituluojamas geriausiu visų laikų Lietuvos krepšininku.