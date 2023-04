Tačiau Eurolygoje šios prielaidos nepasitvirtino. Nuo 2016–2017 m. sezono, kai pradėtas taikyti dabartinis reguliariojo sezono rato formatas, Eurolygos čempione nė karto netapo pirmąją vietą reguliariajame sezone užėmusi komanda.

Be to, 60 proc. čempionų per tą laiką – žinoma, išskyrus 2019–20 m. sezoną, kai dėl pandemijos titulas nebuvo suteiktas – į atkrintamąsias varžybas pateko neturėdami namų aikštės pranašumo.

Nors visi penki reguliariojo sezono nugalėtojai nuo 2017 m. išgyveno atkrintamųjų varžybų serijas ir pateko į finalo ketvertą, nė vienas jų to nepadarė švariai – be pralaimėjimų. Kiekvienais metais lyderiai pralaimėdavo bent po vienerias rungtynes.

Beje, per pastaruosius du sezonus abi serijos tarp 1-osios ir 8-osios komandų turnyrinėje lentelėje vyko iki lemiamų penktųjų rungtynių, kol favoritai išsigelbėjo namuose, primena „euroleaguebasketball.net“.

Patekus į finalo ketvertą, reguliariojo sezono lyderiams tekdavo kovoti dar sunkiau. Per minėtą laikotarpį tik „Barcelona“ 2021 m. Kelne pasiekė finalo rungtynes. Visi kiti reguliariojo sezono lyderiai pralaimėdavo pusfinaliuose.

Šį sezoną į pirmąją reguliariojo sezono vietą pretenduoja tik dvi komandos. Pirėjo „Olympiakos“ (23–10) išliks viršūnėje, jei ketvirtadienį įveiks Vitorijos „Baskonia“. Tačiau jei raudonieji pralaimėtų, tai atvertų duris Madrido „Real“ (23–10) komandai, kuri tuo pačiu metu žais su Tel Avivo „Maccabi“, peršokti į pirmąją vietą. Jei abu klubai pralaimės, „Olympiakos“ liks pirmoje turnyrinės lentelės vietoje, nes tarpusavio rungtynėse abu kartus nugalėjo Madrido „Real“ ekipą.

Taigi, jei iš tiesų egzistuoja prakeiksmas dėl pirmosios vietos, ar galime tikėtis, kad „Olympiakos“ ir (arba) Madrido „Real“ ketvirtadienį sąmoningai kris, tikėdamiesi užimti žemesnę vietą? Mažai tikėtina, nes, panašu, kad svarbus ir pagreitis – trys iš pastarųjų penkių Eurolygos čempionų laimėjo reguliariojo sezono paskutiniąsias rungtynes.

2017 m. penktąją vietą reguliariajame sezone užėmusi Stambulo „Fenerbahce“ 30-ajame rate įveikė „Barcelona“ ir daugiau nepralaimėjo – atkrintamosiose varžybose nušlavė Atėnų „Panathinaikos“, o pusfinalyje įveikė sezono lyderį Madrido „Real“, o finalo rungtynėse – parklupdė Pirėjo „Olympiakos“.

Kitais metais Madrido „Real“ laimėjo trejas paskutines reguliariojo sezono rungtynes, pirmosiose atkrintamųjų varžybų rungtynėse išvykoje 25 taškais nusileido „Panathinaikos“ komandai, bet po to laimėjo kitas trejas rungtynes ir laimėjo seriją. Finalo ketverto varžybose „Real“ pusfinalyje įveikė aukščiausiosios vietos laimėtoją Maskvos CSKA, o finalo rungtynėse – „Fenerbahce“.

2019 m. CSKA į atkrintamąsias varžybas žengė keturių pergalių serijoje ir laimėjo pirmąsias serijos su „Baskonia“ rungtynes, tačiau antrąsias namuose pralaimėjo. Serijai išsilyginus, CSKA vyko į Vitorijos-Gasteiso miestą ir laimėjo trečiąsias ir ketvirtąsias rungtynes, kad keliautų į priekį. Tame pačiame mieste vykusiame finalo ketverte CSKA pusfinalyje nušlavė „Real“, o rungtynėse dėl čempionų titulo – laimėjo prieš Stambulo „Anadolu Efes“.

Stambulo „Anadolu Efes“ paneigė šią tendenciją, kai 2021 m. pralaimėjo paskutines reguliariojo sezono rungtynes, bet laimėjo čempionatą. Tačiau prieš tą pralaimėjimą „Efes“ buvo laimėjusi 11 iš 12 rungtynių.

Tuomet „Efes“ turėjo kovoti penkerias rungtynes, kad eliminuotų Madrido „Real“ atkrintamosiose varžybose. Pusfinalyje ji įveikė CSKA, o čempionato rungtynėse nugalėjo reguliariojo sezono lyderę „Barcelona“ ekipą.

Pakeliui į čempionės titulo apgynimą 2022 m. „Efes“ komanda vėl pralaimėjo 34-ajame rate Belgrado „Crvena Zvezda“, nors prieš tai buvo laimėjusi keturis iš penkių mačų. 2021–22 m. reguliariajame sezone šeštąją vietą užėmusi „Efes“ atkrintamosiose varžybose per ketverias rungtynes nokautavo Milano „EA7 Emporio Armani“, pusfinalyje įveikė „Olympiakos“, o čempionato rungtynėse nugalėjo Madrido „Real“.

Ši nesena istorija turėtų įnešti šiek tiek vėjo į tokių komandų kaip Stambulo „Fenerbahče“, Tel Avivo „Maccabi“ ir Belgrado „Partizan“ – pagrindinių kandidačių užimti penktąją arba šeštąją vietą – bures, o gal net ir įžiebti vilties liepsną komandoms, kovojančioms dėl vietos geriausiųjų aštuntuke, tokioms kaip Kauno „Žalgiris“.

Tai taip pat gali būti įspėjimas bet kuriai komandai, kuri finišuos aukščiausioje reguliariojo sezono vietoje, arba tiesiog keistas istorijos dėsningumas, kuris galėtų pasikeisti. Tai parodys laikas.