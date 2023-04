Tiesa, šį straipsnį rašė ne „Bayern“ atstovai, o dirbtinio intelekto „ChatGPT“ programa.

Pateikiame neredaguotą straipsnio tekstą apie artėjančias rungtynes.

„Paskutiniam spektakliui reikia aukšto žiūrovų susidomėjimo: „Bayern“ krepšininkams penktadienio vakarą su „Zalgiris“ Kaunu namuose bus paskutinis reguliarios „EuroLeague“ sezono mačas, tačiau ne mažiau įtemptas ir svarbus. Müncheno klubui svarbiausia namų arenoje vėl susirinkusioms priešininkų aikštelėms pasiekti dvylika pergalės. Iš kitos pusės, „Zalgiris“, kuriam šį vakarą bus pritariančios 500 jo rėmėjų, iki 34-tųjų varžybų turės galimybę pasiekti playoff’us po 2019 m. laimėjęs šią rungtynių dalį, jeigu penktadienio vakarą vienas iš dviejų konkurentų „Baskonia“ (žaisiantis su „Olympiakos“, taip pat turintis 18 pergalęs ir 15 pralaimėjimų) arba „Fenerbahce“ (žaisiantis su „Crvena Zvezda“, turintis 19 pergalės ir 14 pralaimėjimų) pralaimės. Jeigu „Kaunas“ pralaimės, jis nebeturės galimybės žaisti toliau.

Rungtynių pradžia „Audi Dome“ stadione penktadienio vakarą 20.30 val. Sekantį sekmadienį (18 val.) ten taip pat vyks pietų Vokietijos derbis su „Bamberg“. Kaip atskiras priešgaraudinis mačas vyks pirmieji jaunimo „FCBB-Youngster“ ir „Bamberg“ playoff’ų ketvirtfinalio etapai (įėjimas nemokamas).

Norime padėkoti gerbėjams

Šia rungtynėmis norime padėkoti mūsų neįtikėtinai gerbėjams, nes jie mums paprasčiausiai nuostabiai padėjo ne lengvoje „EuroLeague“ sezono dalimi“, sako pagrindinis treneris Andrea Trinchieri. „Todėl tikslas – prieš dar kovojantį playoff’ams komandą atlikti tikrai geriausią žaidimą.“

Kaunas be abejo teigiamas sezono staigmena, praėjusią savaitę išgyveno dramatišką pabaigos etapą prieš jau kvalifikuotą Maccabi Tel Aviv ir laimėjo 68:67. Europos taurės nugalėtojas 1999 metais yra nepakartojamas savo namų arenoje „Žalgirio“ arenoje, kuri yra išpardavimų jaučianti daugiau nei 15 000 žiūrovų – ten taip pat vyks finalinė ketvertukas gegužės mėnesį – rezultatas yra 13 laimėjimų ir 4 pralaimėjimai, išvykoje santykiai yra 5:11.

„Mes paliekame Europos lygą su mišriais jausmais, nes mūsų sudėtis jau labai konkurencinga Europos lygai“, sako Vokietijos rinktinės krepšininkas Niels Giffey, praėjusio sezono žaidęs Kaune. „Bet ši sudėtis ne visada buvo pasiekiama, nes mes tikrai turime labai nemalonias traumas. Tai, žinoma, yra frustruojantis. Nepaisant to, penktadienį mums svarbu sukurti pasitikėjimą savimi ir ritmą BBL-lygos atkrintamųjų žaidimams. Mes tikrai norime laimėti šią žaidimą.“

Winston ir Seeley grįžimas įmanomas

Treneris Trinchieri šį kartą turi tikėtis bent jau turėti pilną atsarginių suolelę, po to kai jis turėjo susidoroti su 11 žaidėjų komanda per pastarąsias savaites. Nors Rubit (sezonui pabaigti), Hunteris (nugaros skausmas) ir Harris (kojos traumos) tikriausiai nebus galimybės, tai gali pasikeisti su Winstonu ir/arba Seeley – galutinis sprendimas bus priimtas artimiausioje ateityje.

Kaunas sušvelnino pradžios sezono rezultatus po to, kai prarado geriausią žaidėją Keenaną Evansą (15,9 taškų per rungtynes), padaręs kai kuriuos žaidėjų pakeitimus ir įtraukdamas Isaiah Taylorą (9 taškai per rungtynes) arba italų rinktinės žaidėją Achille Polonarą (5,1/4,5 atkovotų kamuolių per rungtynes), bet svarbiausiai, tai padaryta dėl komandos žaidimo. Abu lietuvių kilmės grįžėliai Ignas Brazdeikis (11,5 taškų per rungtynes/prieš tai žaidęs NBA tris metus) ir Edgaras Ulanovas (10,1 taškų per rungtynes/Fenerbahce) yra lyderiai tiek žaidimo metu, tiek emocionaliai; Rolands Smitsas, kuris perėjo iš FC Barcelona (10,1/4,8 atkovotų kamuolių per rungtynes) yra dar vienas pagrindinis trenerio Kazio Maksvytio žaidėjas.

Kiek ironiška, kad prieš du metus Bayernai parašė istoriją su 71:70 namų pergalėmis prieš Zalgirisą, kai jie kvalifikuojasi į Eurolygos playoffs kaip pirmoji Vokietijos komanda (kaip ir 2022). Kauno komanda laimėjo pirmąją rungtynių seriją 75:67. Palyginus tiesiogiai, FCBB dabar yra priekyje su rezultatu 6:4.

Didelis susidomėjimas Eurolyga: vidutiniškai apie 6 000 gerbėjų

Nepaisant nevienodų rezultatų Eurolygos sezone, Müncheno Bayern krepšinio klubas užregistravo žymų žiūrovų susidomėjimą: per 16 namų rungtynes vidutiniškai į istorinį Vakarų parko Olimpiečių rūmą susirinko 5 950 gerbėjų, tai sudaro 91 procento talpą. Palyginimui: prieškoroninėje 2018/2019 sezone „Audi Dome“ buvo apkrautas maždaug 84 procentais, o žiūrovų buvo apie 5 500. Iš 16 rungtynių 11 buvo visiškai arba beveik išparduotos.

„Mieste yra didelis susidomėjimas Eurolyga, kuris auga“, komentuoja FCBB generalinis direktorius Marko Pesic, „tad žinoma, kad yra gaila, jog negalėjome atsilyginti užsakytų lūkesčių laimėdami daugiau rungtynių. Tačiau jei norite patekti į finalinę fazę kaip mes per pastaruosius du metus, viskas turi būti puikiai organizuota, o jums taip pat turi pasisekti. Šįkart to abu dalykai nepalankiai susiklostė“, – rašoma dirbtinio intelekto tekste.

„Bayern“ ir „Žalgirio“ akistata vyks penktadienį, 21 val. 30 min.