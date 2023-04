Eurolygos reguliariojo sezono skaičiai – kur labiausiai pasižymėjo „Žalgiris“ ir kitos komandos?

Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus – įdomiausių Eurolygos reguliariojo sezono skaičių rinkinyje.

0

Reguliariajame sezone nė vienas Lietuvos krepšininkas nebuvo pripažintas naudingiausiu Eurolygos turo žaidėju.

Tačiau 15-ajame ture naudingiausiojo vardas atiteko „Žalgirio“ amerikiečiui Keenanui Evansui, kuris per Kaune vykusias rungtynes su „Bayern“ klubu pelnė 32 taškus.

1

Pirmą kartą nuo tada, kai Eurolyga pradėjo rengti ilgą reguliarųjį sezoną (2016 m.), reguliariojo sezono nugalėtoju tapo „Olympiakos“ klubas. Giorgo Bartzoko treniruojami Pirėjo krepšininkai laimėjo 24 iš 34 rungtynių.

Tiesa, tai nėra labai geras ženklas, nes iki šiol reguliariojo sezono nugalėtojai dar nė karto netapo Eurolygos čempionais.

Praėjusiais metais reguliariojo sezono nugalėtojai buvo „Real“ (2017 m.), CSKA (2018 m.), „Fenerbahce“ (2019 m.), „Anadolu Efes“ (2020 m.) ir „Barcelona“ (2021 ir 2022 m.).

2

Į atkrintamąsias varžybas pateko dvi Ispanijos komandos: „Barcelona“ ir „Real“.

Ketvirtfinalyje taip pat žais Turkijos („Fenerbahce“), Graikijos („Olympiakos“), Izraelio („Maccabi“), Serbijos („Partizan“), Prancūzijos („Monaco“) ir Lietuvos („Žalgiris“) komandos. (Nors „Monaco“ oficialiai yra registruotas Monako Kunigaikštystėje, priklauso Prancūzijos krepšinio struktūrai.)

2

Sezono viduryje darbo neteko tik du Eurolygos komandų treneriai. Lapkričio mėnesį „Crvena Zvezda“ komandoje serbą Vladimirą Jovanovičių pakeitė juodkalnietis Duško Ivanovičius, vasario mėnesį „Panathinaikos“ ekipoje juodkalnietį Dejaną Radonjičių – graikas Christos Serelis.

3

Palyginti su praėjusiais metais, ketvirtfinalyje pasikeitė trys komandos. Pernai ketvirtfinalyje žaidusios „Anadolu Efes“, „Olimpia“ ir „Bayern“ šiais metais užėmė žemesnes vietas, o jas atkrintamosiose varžybose pakeis „Partizan“, „Fenerbahce“ ir „Žalgiris“.

„Olympiakos“, „Barcelona“, „Real“, „Monaco“ ir „Maccabi“ apgynė pozicijas stipriausiųjų aštuonete.

3

Trijų Lietuvos krepšininkų rezultatyvumo vidurkis buvo dviženklis. Tarp lietuvių rezultatyviausiai žaidęs žalgirietis Ignas Brazdeikis pelnydavo 11,4 taško.

„Baskonia“ kapitonas Rokas Giedraitis pelnydavo 10,4 taško, „Žalgirio“ kapitonas Edgaras Ulanovas – 10,2 taško.

4

„Žalgiris“ reguliarųjį sezoną pabaigė keturiomis iš eilės pergalėmis prieš „Monaco“, „Valencia“, „Maccabi“ ir „Bayern“. Kauniečiai ketverias iš eilės rungtynes taip pat laimėjo sausio mėnesį, kai įveikė „Fenerbahce“, „Virtus“, „Olimpia“ ir „Crvena Zvezda“ komandas. Tai – ilgiausios „Žalgirio“ pergalių virtinės šį sezoną.

Blogiausiais sezono laikotarpiais Kauno komanda patyrė po tris iš eilės pralaimėjimus. Pirmoji nesėkmių virtinė buvo gruodį, antroji – sausio pabaigoje ir vasario pradžioje.

4

Keturios komandos šį sezoną nežaidė nė vieno pratęsimo. Pagrindinio laiko visose rungtynėse užteko „Žalgiriui“, „Olympiakos“, „Bayern“ ir ASVEL.

Daugiausiai pratęsimų – keturis – žaidė „Panathinaikos“. Atėniečiai per pratęstas rungtynes pasiekė dvi pergales ir patyrė du pralaimėjimus.

4

Į rezultatyviausių krepšininkų dešimtuką pateko keturi europiečiai. Daugiausiai taškų pelnydavo bulgaras-kiprietis Aleksandras Vezenkovas iš „Olympiakos“. Jo vidurkis – 17,6 taško.

Paskui „Olympiakos“ lyderį išsirikiavo penki amerikiečiai. Wade‘as Baldwinas iš „Maccabi“ įmesdavo 16,7 taško, Willas Clyburnas iš „Anadolu Efes“ – 16,7 taško, Dwayne‘as Baconas iš „Panathinaikos“ – 16,6 taško, Lorenzo Brownas iš „Maccabi“ – 16,5 taško, Mike‘as Jamesas iš „Monaco“ – 16,3 taško.

Septintąją vietą užėmė serbas Vasilije Micičius iš „Anadolu Efes“ (16 tšk.), aštuntąją – juodkalnietis-ispanas Nikola Mirotičius iš „Barcelona“ (15,9 tšk.), dešimtąją – bosnis Džananas Musa iš „Real“ (15,5 tšk.).

5

Penki krepšininkai visas 34 rungtynes pradėjo starto penkete. Tai – žalgirietis Edgaras Ulanovas, buvę Lietuvos klubų žaidėjai Thomasas Walkupas („Olympiakos“), Nigelas Hayesas-Davisas („Fenerbahce“) ir Nicolasas Laprovittola („Barcelona“) bei Nikas Kalathis („Fenerbahce“).

Tarp krepšininkų, kurie starto penkete pradėjo 33 rungtynes, yra žalgirietis Rolandas Šmitas, 32 rungtynes – Rokas Giedraitis iš „Baskonia“.

5

Penki „Žalgirio“ krepšininkai žaidė visas 34 rungtynes. Tai – Edgaras Ulanovas, Rolandas Šmitas, Arnas Butkevičius, Laurynas Birutis ir Kevarriusas Hayesas.

Iš viso Eurolygos reguliariajame sezone buvo 40 krepšininkų, nepraleidusių nė vienerių rungtynių.

5

Rezultatyviausia sezono komanda „Baskonia“ penkeriose rungtynėse pelnė šimtą ar daugiau taškų (visus penkis kartus namie). Įdomu, kad per dvejas „Baskonia“ rungtynes šimto taškų ribą pasiekė abi komandos. „Baskonia“ šiose dvejose rungtynėse pasiekė pergales (prieš „Anadolu Efes“ 114:111 ir prieš ASVEL 120:100).

Per „Žalgirio“ rungtynes nei Kauno komanda, nei jos varžovai nė karto nepelnė šimto taškų. „Žalgiris“ triženklę ribą pastarąjį kartą pasiekė per paskutiniąsias praėjusio sezono rungtynes, kuriose namie nugalėjo „Crvena Zvezda“ komandą 103:98.

6

Eurolygos reguliarusis sezonas truko ilgiau nei šešis mėnesius – nuo spalio 6 dienos iki balandžio 14 dienos.

Per šį laikotarpį geriausio mėnesio krepšininko prizu buvo apdovanoti penki žaidėjai. Bulgaras-kiprietis Aleksandras Vezenkovas iš „Olympiakos“ mėnesio laureatu tapo dukart (lapkritį ir vasarį). Spalio mėnesio laurai atiteko amerikiečiui Mike‘ui Jamesui („Monaco“), gruodžio – argentiniečiui Lucai Vildozai („Crvena Zvezda“), sausio – amerikiečiui Augustine‘ui Rubitui („Bayern“), kovo – amerikiečiui Wade‘ui Baldwinui („Maccabi“).

7

Sausio ir vasario mėnesiais „Olympiakos“ laimėjo septynerias iš eilės rungtynes. Tai – ilgiausia šio sezono pergalių virtinė. „Raudoni-balti“ sėkmingiausiu sezono laikotarpiu nugalėjo „Virtus“, „Real“, „Maccabi“, „Fenerbahce“, „Anadolu Efes“, ALBA ir „Valencia“ ekipas. Pergalingas žygis nutrūko, kai kovo pradžioje Pirėjo komanda nuvyko į Milaną.

Po šešias iš eilės pergales pasiekė „Real“ (lapkritį ir gruodį), „Crvena Zvezda“ (lapkritį ir gruodį), „Baskonia“ (gruodį), „Olimpia“ (sausį, vasarį ir kovą) ir „Maccabi“ (kovą).

Įdomu, kad net trims iš šių komandų stiprus kelių savaičių spurtas nepadėjo patekti į atkrintamąsias varžybas.

7

„Baskonia“ puolėjas Rokas Giedraitis užėmė septintąją vietą pagal atkovotus kamuolius. Jis atkovodavo vidutiniškai 5,9 kamuolio.

Kitas „Baskonia“ puolėjas Tadas Sedekerskis buvo trečias pagal dvitaškių metimų taiklumą (72,2 proc.). Žalgirietis Lukas Lekavičius užėmė devintąją vietą pagal baudos metimų taiklumą (91,1 proc.).

Į kitus asmeninės statistikos lyderių dešimtukus Lietuvos krepšininkai nepateko.

8

Paskutinę vietą užėmusi ASVEL komanda per 34 rungtynes iškovojo 8 pergales. Pernai ASVEL taip pat laimėjo tik 8 kartus ir pasidalijo paskutinę vietą su „Žalgiriu“, bet praėjusį sezoną komandos žaidė tik po 28 rungtynes (neskaičiuojant panaikintų rungtynių su pašalintais Rusijos klubais).

2021 metais su mažiausiai pergalių finišavo „Chimki“ (4 perg. per 34 rungt.), 2020 metais – „Bayern“ ir Sankt Peterburgo „Zenit“ (po 8 perg. per 28 rungt.; sezonas nebuvo baigtas), 2019 metais – Stambulo „Darüşşafaka“ (5 perg. per 30 rungt.), 2018 metais „Anadolu Efes“ (7 perg. per 30 rungt.), 2017 metais – Kazanės „Uniks“ ir Milano „Olimpia“ (po 8 perg. per 30 rungt.).

10

Pasibaigus reguliariajam sezonui, Eurolygos varžybos nevyks dešimt dienų. Paskutinės reguliariojo sezono rungtynės buvo sužaistos balandžio 14 dieną, atkrintamosios varžybos prasidės balandžio 25 dieną.

Ketvirtfinalio serijose iki trijų pergalių kovos: „Olympiakos“ – „Fenerbahce“, „Barcelona“ – „Žalgiris“, „Real“ – „Partizan“ ir „Monaco“ – „Maccabi“.

13

Žiemą aprangą ant vinies pakabinęs 36 metų Mantas Kalnietis per karjerą Eurolygoje žaidė 13 sezonų. Jis svarbiausiame žemyno turnyre dešimt sezonų atstovavo „Žalgiriui“, du – Milano „Olimpia“, vieną – Krasnodaro „Lokomotiv“.

Gynėjas Eurolygoje žaidė 194 rungtynes ir per jas pelnė 1297 taškus. Atstovaudamas „Žalgiriui“ jis žaidė 124 rungtynes ir pelnė 794 taškus. M.Kalniečio asmeninis karjeros rekordas – 24 taškai (2010 m. žaidžiant „Žalgiryje“).

17

Per visas 17 rungtynių, kurias „Partizan“, „Žalgiris“ ir „Anadolu Efes“ žaidė namie, jų arenose buvo daugiau nei dešimt tūkstančių žiūrovų. Šie trys klubai Eurolygoje pirmauja pagal lankomumą. „Partizan“ vidurkis – 17782 žiūrovai, „Žalgirio“ – 14809, „Anadolu Efes“ – 13289.

Penkiaženklis lankomumo vidurkis taip pat yra „Maccabi“ (10274 žiūrovai) ir „Fenerbahce“ (10246).

Lankomumo autsaideriai – abu Prancūzijos klubai. Į „Monaco“ rungtynes ateidavo vidutiniškai 4299 žiūrovai, į ASVEL – 5429.

18

Reguliariajame sezone „Žalgiryje“ žaidė 18 krepšininkų.

14 krepšininkų žaidė daugiau negu dešimt rungtynių. Rezultatyviausio žalgiriečio Keenano Evanso (15,9 tšk.) ir kito amerikiečio Tylerio Cavanaugh (5,9 tšk.) sezonas nutrūko dėl traumos, bet juos pakeitė Isaiah Tayloras (žaidė 12 rungt.) ir Achille Polonara (17 rungt.). Tarp tų, kurie nuolat patekdavo į dvyliktuką, mažiausiai rungtyniavo Dovydas Giedraitis (14 rungt.) ir Karolis Lukošiūnas (21 rungt.).

19

Eurolygos klubai šį sezoną įregistravo 19 krepšininkų, turinčių Lietuvos pilietybę ir teisę žaisti Lietuvos rinktinėje.

Tiesa, 17-metis „Barcelona“ gynėjas Kasparas Jakučionis nežaidė nė vieneriose rungtynėse, o jaunieji žalgiriečiai 18-metis Kajus Kublickas, 19-mečiai Liutauras Lelevičius ir Motiejus Krivas bei sezono viduryje karjerą baigęs veteranas Mantas Kalnietis žaidė tik vienerias arba dvejas rungtynes.

19

„Žalgiris“ reguliariajame sezone laimėjo 19 iš 34 rungtynių. Tai – geriausias Kauno komandos rezultatas Eurolygos varžybose.

Iki šiol „Žalgirio“ rekordas reguliariajame sezone buvo 18 pergalių. Tiek kartų Kauno komanda laimėjo 2017–2018 metų sezone, kuriame užėmė šeštąją vietą. Tiesa, tuomet Eurolygoje rungtyniavo mažiau komandų ir jos per reguliarųjį sezoną žaidė po 30 rungtynių.

38

Šio sezono rezultatyvumo rekordą pasiekė „Maccabi“ gynėjas Wade‘as Baldwinas. Jis į „Crvena Zvezda“ krepšį įmetė 38 taškus.

Europiečių sezono rekordas priklauso serbui Vanjai Marinkovičiui iš „Baskonia“. Jis pelnė 35 taškus per rungtynes su „Fenerbahce“.

46

„Olympiakos“ krepšininkai namie nugalėjo Bolonijos „Virtus“ komandą 46 taškų skirtumu (117:71). Tai – šio sezono didžiausios pergalės rekordas.

306

Reguliariajame sezone buvo sužaistos 306 rungtynės. 16 rungtynių nugalėtojai paaiškėjo per pratęsimą.

194 rungtynes laimėjo šeimininkai, 112 rungtynių – svečiai.

Namie geriausiai žaidė „Maccabi“ (15 perg.), „Olympiakos“ ir „Baskonia“ (po 14), blogiausiai – ASVEL (4).

Išvykose geriausiai rungtyniavo „Olympiakos“, „Barcelona“ ir „Real“ (po 10), blogiausiai – „Bayern“ ir „Panathinaikos“ (po 3).

„Žalgiris“ savo arenoje pasiekė 13 pergalių, išvykose laimėjo 6 kartus.