„Celtics“ trimis tritaškiais mačo pabaigoje padėjo tašką „Hawks“ sezone

Antrą vietą po reguliaraus sezono užėmusi „Celtics“ ekipa susigrums Rytų konferencijos pusfinalyje su trečiąją vieta laimėjusia „Philadelphia 76ers“, kuri jau ilsėjosi po to, kai praėjusį šeštadienį užbaigė ramiai savo seriją su „Brookyn Nets“.

Pirmosios rungtynės vyks pirmadienio vakarą Bostone.

Bostonas atplėšė nuo varžovų spurtu 11:0, per kuriuos tris tritaškius įsūdė A.Horfordas, Jaysonas Tatumas ir Jaylenas Brownas. Po J.Tatumo dėjimo „Celtics“ likus žaisti 2 min. pirmavo 121:113 ir buvo padėtas galutinis taškas serijoje.

J.Brownas „Celtics“ gretose pelnė 32 taškus, o J.Tatumas – 30.

Net 2007–2016 metais Atlantoje rungtyniavęs A.Horfordas surinko 10 taškų ir atkovojo 12 kamuolių.

Po to, kai „Hawks“ iškovojo neįtikėtiną pergalę penktosiose serijos rungtynėse Bostone, antroje mačo dalyje Atlantos lyderis Trae Youngas pritrūko jėgos. Jis per trečiąjį ir ketvirtąjį Per kėlinius jis prametė 12 iš 13 metimų.

T.Youngas pelnė 30 taškų ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų, tačiau įmetė iš žaidimo vos 9 metimus iš 28.