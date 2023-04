Atgarsiai iš Katalonijos: po antrojo mačo gyrė ir „Barcelona“ komandą, ir į gerąją pusę pasikeitusį „Žalgirį“

Nors „Barcelona“ laimėjo abejas šią savaitę vykusias Eurolygos ketvirtfinalio rungtynes, du mačai „Blaugrana“ arenoje skyrėsi kaip diena ir naktis. Jei trečiadienį Katalonijos komanda sutriuškino Kauno „Žalgirį“, tai penktadienį nugalėtojai paaiškėjo tik po sunkios kovos.

Kauniečiai antrąsias rungtynes pralaimėjo 81:89 ir atsilieka serijoje iki trijų pergalių 0:2.

Didžiausias skirtumas penktadienį buvo 8 taškai – toks, kokiu baigėsi rungtynės.

„Netikėkite rezultatu, Barselonos krepšininkai didžiausią persvarą pasiekė tik pačioje pabaigoje, o lietuviai buvo visai nepanašūs į pirmosiose rungtynėse siaubingai žaidusią komandą. „Žalgiris“, vedamas puikiai žaidusio Igno Brazdeikio (jis pelnė 20 taškų), visą laiką kovojo lygiai.

Jie laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių ir geriau rengė atakas. Tačiau „Žalgiriui“ to neužteko“, – pažymėjo Madrido sporto leidinys „Marca“.

Katalonijos žiniasklaida vieningai sutarė, kad permainų priežastis buvo ne pablogėjęs „Barcelona“ žaidimas, bet į gerąją pusę žymiai pasikeitęs „Žalgiris“.

„Barcelona“ pranoko gerąją „Žalgirio“ versiją“, – jau antraštėje dėmesį į pasikeitusią Kauno komandą atkreipė Katalonijos sporto dienraštis „L‘Esportiu“.

„Surengusi spektaklį per pirmąsias rungtynes, „Barça“ antrosiose rungtynėse išlaikė pasipriešinimo išbandymą, – rašė kitas Katalonijos sporto leidinys „El Mundo Deportivo“. – Per antrąsias rungtynes katalonai parodė panašų užsispyrimą ir užsivedimą, kaip per pirmąsias. Šį kartą jie sutiko daug atkaklesnį varžovą, todėl rungtynių baigtis buvo nulemta tik paskutinėmis minutėmis“.

„Žalgiris“ gerai išmoko pirmųjų rungtynių pamoką. Jis žaidė energingiau ir tiksliau, diktavo ritmą ir nerizikavo“, – pagrindinius Kauno komandos pokyčius paminėjo „El Mundo Deportivo“.

„Barça“ žinojo, kaip kontroliuoti įvykius žaidžiant su „Žalgiriu“, kuris visą laiką buvo arti, bet negrasino atimti pergalę. Kaip „Barça“ ir tikėjosi, „Žalgiris“ per antrąsias rungtynes parodė kitokį veidą: buvo susikaupęs gindamasis ir tiksliai rengė atakas. Todėl pirmoji pusė buvo labai lygi“, – teigiami Kauno komandos pokyčiai nė trupučio nenustebino Barselonos sporto dienraščio „Sport“.

„Katalonams rungtynės buvo sekinančios. Lietuviai privertė juos žaisti ties fizinių galimybių riba“, – pastebėjo kitas Katalonijos leidinys „El Periodico“.

„Antrosios serijos rungtynės buvo visai nepanašios į pirmąsias. „Žalgiris“ atsitiesė po trečiadienį patirto sunkaus smūgio ir kovojo iki pabaigos. Lietuvos komandos nereikėjo raginti, nes ji per finalo ketvertą žaistų savo arenoje, o tai labai daug reikštų visai šaliai, kurioje krepšinis yra kaip religija“, – kodėl „Žalgirio“ užsispyrimas nieko neturėtų stebinti, atskleidė Katalonijos leidinys „La Vanguardia“.

Laukdama serijos tęsinio ir Kaune vyksiančių trečiųjų rungtynių „La Vanguardia“ pažymėjo, kad kitą savaitę Barselonos komandai bus dar sunkiau.

„Kelias į Kauną eina per Kauną. Kad pabaigtų atrankos darbus, „Barça“ privalo laimėti kitą savaitę Lietuvoje ir tada gaus teisę grįžti į Baltijos šalį kitą mėnesį. Penktadienį „Žalgiris“ turėjo pasiduoti, bet jis vėl kovos, kai serija persikels į „Žalgirio“ areną. Barselonos komandai Kaune lengviau nebus“, – neabejojo „La Vanguardia“.

Per antrąsias serijos rungtynes rezultatyviausiai žaidė 26 taškus pelnęs „Barcelona“ vidurio puolėjas Janas Vesely. Nieko keisto, kad būtent jis sulaukė daugiausiai skambių atsiliepimų.

„J.Vesely įkvėpė „Barçą“ pergalei per jaudinančias rungtynes su „Žalgiriu“, – antraštėje parašė „El Periodico“.

„J.Vesely atsivežė į Barseloną patirtį ir talentą, o geriausias savo savybes parodė svarbiu metu, per rungtynes, kuriose užtikrino „Barçai“ antrąją pergalę prieš „Žalgirį“, – čeką gyrė „El Periodico“.

„Čekas sužaidė, ko gero, geriausias rungtynes nuo atvykimo į „Barcelona“ ir patvirtino, kad bus svarbi komandos dalis siekiant aukščiausio tikslo“, – pažymėjo „El Mundo Deportivo“.