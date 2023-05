LKL klubų balandžio mėnesio reitingas: kam sekėsi labiausiai?

„Žalgiris“

Balandį: 8–2.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 26–4, Lietuvos taurė: 4–0, Eurolyga: 19–17.

Jaudinančios „Žalgirio“ lenktynės dėl kelialapio į Eurolygos atkrintamąsias varžybas balandžio mėnesį buvo kone įdomiausias Lietuvos sporto, ne vien krepšinio, įvykis. Garsiausias Lietuvos klubas šių lenktynių finišo tiesiojoje klaidų nedarė, Eurolygos reguliarųjį sezoną pabaigė keturiomis iš eilės pergalėmis (balandį nugalėjo Tel Avivo „Makabi“ ir Miuncheno „Bayern“ komandas) ir savo sirgaliams padovanojo galimybę „Žalgirio“ arenoje pamatyti dar bent vienerias rungtynes su „Barcelona“.

Tiesa, Eurolygos ketvirtfinalio serijos pradžia teigiamų emocijų nepridėjo – Kazio Maksvyčio treniruojama komanda Barselonoje pralaimėjo abejas rungtynes.

Katalonijos sostinėje nutrūko „Žalgirio“ pergalių virtinė, skaičiuojant visus turnyrus. Nuo kovo pabaigos iki Eurolygos ketvirtfinalio serijos pradžios Kauno komanda laimėjo dešimt iš eilės rungtynių.

LKL pirmenybėse „Žalgiris“ tęsia kovo mėnesio viduryje pradėtą aštuonių pergalių virtinę. Svarbiausią pergalę „Žalgiris“ pasiekė, kai balandžio viduryje savo arenoje pirmą kartą šį sezoną nugalėjo čempiono vardą ginantį „Rytą“. Tiesa, kauniečiai pirmosios vietos reguliariajame sezone dar neužsitikrino, bet jiems trūksta labai nedaug.

„Rytas“

Balandį: 5–1.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 24–6, Lietuvos taurė: 1–3, Čempionų lyga: 8–7.

Balandžio mėnuo „Ryto“ krepšininkams buvo ramus. Daug ramesnis, negu jie norėjo. Iš Čempionų lygos iškritusi Vilniaus komanda žaidė tik Lietuvos lygoje ir įsitvirtino reguliariojo sezono lentelės antrojoje eilutėje.

Vilniečiai žvalgėsi ir į viršutinę lentelės eilutę, bet jų viltis beveik sunaikino balandžio viduryje patirtas pralaimėjimas „Žalgiriui“. Kaune kritęs „Rytas“ nutraukė kovo pirmoje pusėje prasidėjusią aštuonių pergalių virtinę, skaičiuojant visus turnyrus.

Tiesa, užimti pirmąją vietą vis dar įmanoma, tačiau reikia ne tik laimėti patiems, bet ir laukti, kad kažkur suklups pirmaujanti Kauno komanda.

Dabar svarbiausia trenerio Giedriaus Žibėno užduotis – suderinti žaidimą prieš atkrintamąsias varžybas. Pataisymų būtinai reikia, nes paaiškėjo, kad dėl peties traumos iki sezono pabaigos nežais pagrindinis vidurio puolėjas Martynas Echodas (13,5 tšk., 7,3 atk.kam., 4,7 išpr.praž,). Jį pakeitė balandžio viduryje pakviestas kolumbietis Jaime Echenique (13,7 tšk.), kuris LKL arenose jau parodė, kad apie krepšinį šį bei tą išmano.

Kelerios rungtynės be didelės turnyrinės įtampos pravers ir šiam naujokui, ir kitiems tik pavasarį į Vilnių atvykusiems žaidėjams Justinui Gorhamui (10,5 tšk., 6,5 atk.kam.) bei Kendale‘ui McCullumui (8,3 tšk., 4,3 rez.perd.). Vis dėlto vienas dalykas Vilniaus komandoje tikrai nesikeis. Jos rezultatus labiausiai lems rezultatyviausias Lietuvos lygos žaidėjas Marcusas Fosteris (16,6 tšk.).

„Wolves“

Balandį: 6–2.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 21–9, Lietuvos taurė: 4–4, FIBA Europos taurės atranka: 1–1, Europos šiaurės lyga: 7–4.

„Wolves“ gana patogiai įsitaisė trečiojoje LKL lentelės eilutėje. Tiesa, į nugarą alsuoja vienu tašku atsiliekantis „Lietkabelis“, bet šios komandos vietomis susikeistų nebent tuo atveju, jei per paskutiniuosius tris turus panevėžiečiai iškovotų dviem pergalėmis daugiau negu alytiškiai.

Balandis buvo ypatingai jaudinantis po 19 metų pertraukos į LKL grįžusiam ir prie „Wolves“ vairo stojusiam treneriui Kęstučiui Kemzūrai. Jam pirmieji blynai naujose pareigose neprisvilo. K.Kemzūros debiuto rungtynėse „pilkieji“ nugalėjo „CBet“, po to įveikė pagrindinį varžovą „Lietkabelį“, sutriuškino „Juventus“. Lietuvos lygoje Alytaus komanda balandį pralaimėjo tik „Žalgiriui“.

Vis dėlto K.Kemzūra jau patyrė ir vieną didelį nusivylimą – jo vadovaujamai komandai nepavyko tapti Europos šiaurės lygos čempione. „Wolves“ pusfinalyje šiaip ne taip nugalėjo Ščecino „King“ komandą, bet finale nusileido Lenkijos lygoje trečiąją vietą užimančiam Ostruvo „Stal“ klubui.

Nemalonumas Alytaus komandos tykojo ir Lietuvoje. Sunkią traumą patyrė ir ilgam iš rikiuotės iškrito amerikietis Ericas Buckneris (8,7 tšk., 5 atk.kam.). Jį pakeis kitas amerikietis Jerai Grantas. Naujokas gal ir netaps „Wolves“ lyderio Ahmado Caverio (16,5 tšk., 5,9 rez.perd., 5,3 išpr.praž.) dešiniąja ranka, bet prieš kelis sezonus „Neptūno“ aprangą vilkėjusiam J.Grantui nereikės pratintis prie Lietuvos krepšinio ypatumų.

„Neptūnas“

Balandį: 5–2.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 16–15, Lietuvos taurė: 5–3.

„Neptūno“ strategas Mindaugas Brazys paskutinį balandžio savaitgalį atsiėmė garbingiausio LKL trenerio prizą, bet pirmaisiais sezono mėnesiais jam teko išklausyti nemažai pastabų dėl prastų Klaipėdos komandos rezultatų. Dabar priekaištai jau primiršti, nes „Neptūnas“ užtikrintai aplenkė „Nevėžį“ ir „Šiaulius“, su kuriais kovojo dėl kelialapio į atkrintamąsias varžybas, ir dabar net kėsinasi į penktąją vietą.

Nuo kovo pradžios „Neptūnas“ pralaimėjo tik trims praėjusio sezono prizininkams ir neleido sau klysti žaisdamas su tiesioginiais konkurentais, o nuo balandžio vidurio laimėjo visas penkerias rungtynes ir šiuo metu tęsia vieną iš ilgiausių pergalių virtinių LKL pirmenybėse (stipriau įsibėgėjo tik „Žalgiris“).

Klaipėdos komanda iš pergalių kelio neišklydo net tuomet, kai traumą patyrė lygoje pagal atkovotus kamuolius pirmaujantis Austinas Wiley (10,9 tšk., 8,9 atk.kam.). Pagal rezultatyvius perdavimus antrąją vietą užimantis Žygimantas Janavičius (9 tšk., 6,3 rez.perd.), Deividas Gailius (13,1 tšk.), Matas Jogėla (12,4 tšk., 5,2 atk.kam.) ir kiti neleido, kad atsitiktų kas nors negero, o pastarosiomis savaitėmis prie įprastų lyderių prisidėjo sezono atradimu tapęs Oskaras Pleikys (6,7 tšk.).

„Lietkabelis“

Balandį: 5–2.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 20–10, Lietuvos taurė: 3–1, Europos taurė: 10–9.

Panevėžio komanda balandžio mėnesį svarbiausias rungtynes žaidė Europos taurės turnyre. „Lietkabelis“ turėjo stiprią viltį ilgiau pratęsti europinį sezoną, nes aštuntfinalio etape „Paris“ klubą priėmė savo arenoje, tačiau namų sienos nepadėjo. Pralaimėjimas vieno taško skirtumu lėmė, kad į ketvirtfinalį žengė ne Jamelo Morriso (15,1 tšk.) vedami panevėžiečiai, bet Paryžiaus ekipa.

Lietuvos lygoje „Lietkabelis“, balandį įveikęs abu pavojingiausius persekiotojus „Juventus“ ir „CBet“, jau užsitikrino aikštės pranašumą ketvirtfinalio serijoje. Panevėžio krepšininkai dar turi nedidelę galimybę pakilti į trečiąją vietą, bet ši galimybė labai maža, nes balandžio pradžioje „Lietkabelis“ pralaimėjo veikiausiai lemiamas rungtynes dėl trečiosios vietos „Wolves“ komandai.

Balandį įvyko permaina „Lietkabelio“ paraiškoje. Panevėžio komandoje debiutavo amerikietis Jordenas Duffy (8,2 tšk.). Vos tik treneris Nenadas Čanakas įsitikino, kad naujokas jam tinka, buvo atsisakyta lūkesčių nepateisinusio serbo Stefano Peno (3,6 tšk.), kuriam dėl legionierių limito nebeliko vietos dvyliktuke.

Ne mažiau svarbus įvykis buvo tris mėnesius dėl traumos nežaidusio kroato Željko Šakičiaus (7,6 tšk.) sugrįžimas. Jis neabejotinai bus didelė paspirtis „Lietkabelio“ lyderiams J.Morrisui (15,5 tšk.), Gediminui Orelikui (12,4 tšk., 6,3 atk.kam.) ir Kristianui Kullamäe (14 tšk.).

„Pieno Žvaigždės“

Balandį: 3–4.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 8–23, Lietuvos taurė: 1–5.

Pasvalio klubas antrą sezoną paeiliui nepateko į atkrintamąsias varžybas. Tačiau šį sezoną, skirtingai nei praėjusį, „Pieno Žvaigždės“ daug atsiliko nuo aštuntosios vietos ir netgi turėjo truputį pasijaudinti dėl to, kad nenukristų į paskutinę lentelės eilutę. Jaudulį išsklaidė balandžio viduryje pasiektos dvi iš eilės pergalės prieš „Nevėžį“ ir „Labas Gas“, o galutinai pasvaliečiai nusiramino, kai nugalėjo vienus iš pagrindinių varžovų „Gargždus“.

Ramūno Cvirkos penketui balandis apskritai buvo geriausias sezono mėnuo. Nė vieną kitą mėnesį pasvaliečiai nelaimėjo daugiau negu dvejų rungtynių.

Jau paaiškėjo, dar „Pieno Žvaigždės“ galutinėje lentelėje užims dešimtąją vietą. Taip pat aišku, kad nėra jokių priežasčių, dėl kurių Pasvalys norėtų prisiminti šį krepšinio sezoną. Jis gali būti vertingas nebent dėl to, kad būtų pasimokyta iš klaidų. „Pieno Žvaigždžių“ rezultatai buvo blogi, jos nepristatė įdomių žaidėjų, o per sezoną savo vertę pakėlė nebent Martynas Pacevičius (10,5 tšk., 6,8 atk.kam.), tačiau ir jo pavardė garsiau skambėjo pirmoje sezono pusėje.

„Pieno Žvaigždės“ nesudomino net pasvaliečių. Pasvalio komanda buvo aiški šio sezono lankomumo autsaiderė – į jos rungtynes ateidavo vidutiniškai vos 353 žiūrovai. Šis skaičius bent pusantro karto mažesnis negu blogiausiais priešpandeminiais sezonais ir vos ne dukart mažesnis negu ne savo mieste žaidusių „Gargždų“.

„CBet“

Balandį: 2–4.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 16–14, Lietuvos taurė: 7–3, FIBA Europos taurės atranka: 0–1.

Jonavos krepšininkai balandžio mėnesį laimėjo vos dvejas rungtynes su autsaideriais „Gargždais“ ir „Labas Gas“. Visiems lentelės kaimynams ir aukštesnes vietas užimančioms komandoms Virginijaus Šeškaus auklėtiniai pralaimėjo.

Nepaisant to, „CBet“ turi gerą galimybę Lietuvos lygos reguliariajame sezone užimti penktąją vietą.

Ko gero, Jonavos komandai svarbiau yra ne konkreti vieta, o tai, kad prieš atkrintamąsias varžybas į rikiuotę grįžo visi pagrindiniai krepšininkai. Maža to, „CBet“ sustiprino iš Ukrainos grįžęs Aurimas Majauskas (5,8 tšk.), kuris tik likus kelioms savaitėms iki 30-ojo gimtadienio sulaukė galimybės debiutuoti LKL pirmenybėse.

Nors traumą gydosi Lukas Kreišmontas (2,4 tšk.), šio puolėjo vaidmuo buvo epizodinis. Tad dabar treneris V.Šeškus turi tokį ilgą atsarginių suolą, kokio savo komandose nematė daug metų.

O dėl to, kad jiems skirtas užduotis atliks Jeffas Garrettas (14,4 tšk., 7,5 atk.kam.), Glynnas Watsonas (13,2 tšk., 4,5 rez.perd.), Goranas Huskičius (12,6 tšk.) ir kiti pagrindiniai žaidėjai, treneriui smarkiai jaudintis nereikia.

„Šiauliai“

Balandį: 2–4.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 12–18, Lietuvos taurė: 3–4, Čempionų lygos atranka: 0–1, Europos šiaurės lyga: 2–4.

„Šiauliai“ yra iškart už ryškios linijos, kuri skiria pirmąjį aštuonetą ir komandas, šį pavasarį praleisiančias atkrintamąsias varžybas. Tiesa, devintąją vietą užimantys šiauliečiai dar turi galimybę peržengti šią liniją ir pasikeisti vietomis su vienu laipteliu aukščiau esančiu „Nevėžiu“. Labai gali būti, kad paskutiniojo kelialapio į atkrintamąsias varžybas likimas paaiškės paskutinėse reguliariojo sezono rungtynėse, kuriose „Šiauliai“ ir „Nevėžis“ susidurs akis į akį.

Prieš pusantro mėnesio Šiaulių sirgaliai nė neįsivaizdavo tokio siužeto posūkio, bet nuo vasario vidurio jų komanda laimėjo vos 2 iš 11 rungtynių. Šios dvi pergalės buvo pasiektos balandžio mėnesį žaidžiant su autsaiderėmis „Pieno Žvaigždėmis“ ir „Gargždais“. Tuo tarpu visas rungtynes lyderiams bei vidutiniokams „Šiauliai“ pralaimėjo.

Treneriui Antanui Sireikai pusantro mėnesio trūko susižeidusio Martyno Varno (14 tšk., 3,7 rez.perd.), tačiau jam grįžus padėtis nepagerėjo. Lietuvos lygoje pagal rezultatyvius perdavimus pirmaujančio Donato Sabeckio (9,8 tšk., 6,8 rez.perd.) ir kitų šiauliečių pastangas varžovai dažniausiai verčia niekais. Beje, rezultatyviausių LKL žaidėjų lentelėje dešimtąją vietą užimantis M.Varnas yra rezultatyviausias turnyro lietuvis.

„Nevėžis“

Balandį: 2–5.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 13–18, Lietuvos taurė: 5–3.

„Nevėžis“ kol kas yra toje vietoje, kurioje reikia būti norint pratęsti varžybas po reguliariojo sezono. Kėdainiečiai užima aštuntąją vietą ir stengiasi žūtbūt ją apginti nuo „Šiaulių“, su kuriais gegužės 8 dieną susitiks paskutiniajame reguliariojo sezono ture.

Kovojant dėl aštuntosios vietos balandžio mėnesį labai padėjo pergalės prieš Gargždų ir Utenos krepšininkus, bet treneris Gediminas Petrauskas tikriausiai ne vieną dieną graužėsi alkūnes dėl paleistos pergalės išvykoje žaidžiant su „Pieno Žvaigždėmis“.

Balandžio 22 dieną Kėdainių krepšininkai prisidėjo prie skambaus LKL rekordo. Per „Nevėžio“ ir „Juventus“ rungtynes šios dvi komandos kartu sudėjus pelnė net 277 taškus. Į rekordų knygą įrašytos abi komandos, bet po dviejų pratęsimų pergalę 143:134 iškovojęs „Nevėžis“ šioje metraščio eilutėje užsiėmė daug malonesnę vietą.

Rezultatyviai žaidžiantis „Nevėžis“ pagal pelnomus taškus lygoje yra ketvirtas. Nieko stebėtino, kad į turnyro rezultatyviausių žaidėjų dešimtuką patenka du šios komandos krepšininkai Deshawnas Freemanas (16,3 tšk., 6 atk.kam.) bei Artūras Žagaras (15,4 tšk., 4,4 rez.perd., 5,5 išpr.praž,), kuris, be to, pirmauja pagal išprovokuotas pražangas, o visai šalia dešimtuko yra ir Bradas Davisonas (13,9 tšk.) bei Timas Lambrechtas (13,1 tšk., 7,5 atk.kam.). Į šiuos vyrus Kėdainių sirgalių akys kryps ir per lemiamas reguliariojo sezono rungtynes.

„Juventus“

Balandį: 2–5.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 17–14, Lietuvos taurė: 4–5.

Jau žiemos pabaigoje išsiderinęs „Juventus“ mechanizmas pavasarį visai subyrėjo. Nuo vasario vidurio Utenos komanda laimėjo tik ketverias iš 13 rungtynių, o balandį savo sirgalius nudžiugino vos dviem pergalėmis prieš Jonavos ir Pasvalio krepšininkus.

Pastarosiomis savaitėmis Donaldo Kairio auklėtiniams antausius skėlė ne vien Lietuvos lygos favoritai, bet ir Gargždų bei Kėdainių ekipos. Keturių pralaimėjimų virtinė išbraukė Utenos komandą iš pretendentų patekti į pirmąjį ketvertą ir gauti aikštės pranašumą ketvirtfinalio serijoje.

Kovo viduryje su „Juventus“ atsisveikinus Alexui Hamiltonui, kuris išvyko į Lenkiją, kitiems krepšininkams nepavyksta žengti jo pėdomis. Nors sezono viduryje atvykę amerikiečiai Jonathanas Davisas (13,8 tšk., 4,5 rez.perd.), Brandonas Brownas (9,8 tšk.) ir Reggie Lynchas (11,8 tšk., 5,5 atk.kam., 2,3 bl.), kuris LKL pakilo į pirmąją vietą pagal blokuotus metimus, žaidžia rezultatyviai, pergalių jie neužtikrina.

„Gargždai“

Balandį: 1–6.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 6–25, Lietuvos taurė: 1–1.

Gargždų krepšininkai išsprendė pagrindinę užduotį. Jie LKL reguliariajame sezone išvengė paskutinės vietos ir užsitikrino teisę kitą sezoną toliau kovoti stipriausioje šalies pakopoje.

Tiesa, balandžio mėnesį „Gargždai“ savo sirgalių pergalėmis nelepino, o ir komandos viduje ne viskas buvo gerai – dėl drausmės pažeidimo trumpam buvo nušalintas rezultatyviausias žaidėjas Isaiah Osborne‘as (15 tšk.). Gargždiečiai pralaimėjo labai svarbias rungtynes pagrindinei varžovei Prienų komandai, bet po kelių dienų nugalėjo Utenos ekipą ir vėl padidino persvarą prieš prieniškius.

Vis dėlto kovojant dėl išlikimo svarbiausia buvo tai, kad „Labas Gas“ šį mėnesį žaidė ne geriau negu „Gargždai“. Ši aplinkybė lėmė, kad LKL debiutavusi Gargždų komanda galutinėje lentelėje užims vienuoliktąją vietą.

O sezono viduryje prie „Gargždų“ vairo stojęs treneris Povilas Šakinis už įvykdytą užduotį pirmiausiai padėkos lygoje antrąją vietą pagal atkovotus kamuolius užimančiam Giedriui Staniuliui (13,3 tšk., 7,6 atk.kam.), ketvirtąją vietą pagal rezultatyvius perdavimus užimančiam Joshui Newkirkui (14,2 tšk., 5,5 rez.perd,) ir Jylanui Washingtonui (9,8 tšk.).

Galima nukelti kepurę ir prieš sirgalius. Nors komanda žaidžia ne Gargžduose, bet Palangoje, į jos rungtynes ateina vidutiniškai 680 žiūrovų. Pagal šį skaičių „Gargždai“ aplenkė Prienų ir Pasvalio komandas.

„Labas Gas“

Balandį: 1–6.

Nuo sezono pradžios. Lietuvos lyga: 4–27, Lietuvos taurė: 1–7.

„Labas Gas“ pirmieji sužinojo galutinę savo vietą LKL reguliariojo sezono lentelėje. Ir dėl to nė trupučio nesidžiaugė, nes balandžio 28 dieną prarado galimybę pakilti iš paskutinės eilutės.

Balandžio viduryje nedidelę viltį išvengti paskutinės vietos įžiebė pergalė prieš „Gargždus“, bet po to autsaideriai patyrė penkis pralaimėjimus paeiliui. Simboliška, kad Prienų klubą į kelis mėnesius kastą duobę pastūmė buvusio ilgamečio „Labas Gas“ pergalių architekto Virginijaus Šeškaus treniruojama „CBet“.

„Labas Gas“ rezultatas – dėsningas. Šios komandos sudėtis yra silpna, o sezono viduryje pakviestas treneris Marius Kiltinavičius daugiau energijos skyrė ne žaidimo korekcijoms, bet beprasmiams ir dažnai visai nepagrįstiems ginčams su teisėjais. Treneris labiausiai prisidirbo, kai po rungtynių su „Lietkabeliu“ pradėjo siautėti teisėjų rūbinėje ir už tai buvo diskvalifikuotas dvejoms rungtynėms.

M.Kiltinavičius negalėjo būti su komanda ir per rungtynes su „CBet“. Vyriausiąjį trenerį pavadavo jo padėjėjas Andrius Ulčickas.

Nors amerikietis Kyanas Andersonas (14,8 tšk.), Darius Tarvydas (13,1 tšk.), Tauras Jogėla (9,7 tšk.) ir kiti sezono viduryje pakviesti krepšininkai tapo naujaisiais „Labas Gas“ lyderiais, aukščiau bambos neiššoko.

Pagal LKL nuostatus, Prienų klubas turėtų iškristi iš Lietuvos krepšinio pirmosios pakopos. Vis dėlto galimybė likti yra. Dabar prieniškiai turės laukti, kol paaiškės, ar LKL patenkins antrosios pakopos vicečempionu tapusio Mažeikių klubo prašymą.