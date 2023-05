G. Žiemelis stojo ginti išgėrusį vairavusį R. Kaukėną: „Aš jam siūliau vairuotoją“

„Wolves“ klubo vadovui buvo nustatytas 1,03 promilės girtumas.

Teigiama, kad jis vairavo sau priklausantį „Porsche“ automobilį ir pavojingai manevravo.

Policija pradėjo administracinę teiseną dėl transporto priemonės vairavimo esant neblaiviu. Už šį nusižengimą, kaip nurodoma Administracinių nusižengimų kodekse, gresia bauda nuo 1100 iki 1500 eurų, taip pat transporto priemonės konfiskavimas.

Apie R.Kaukėno nusižengimą pasisakė ir verslininkas bei „Wolves“ ekipos savininkas Gediminas Žiemelis.

Jis socialinėje erdvėje parašė savo poziciją dėl R.Kaukėno paslydimo, tikinęs, kad „Wolves“ prezidentas yra sąžiningas žmogus.

„Esu 23 metus versle, apkeliavau daug šalių ir mačiau dar daugiau žmonių, – rašo G.Žiemelis (tekstas netaisytas). – Ir tie, kuriuos sutikdavau, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodydavo „visai nieko“, galiausiai visvien pasimatydavo materialumas, nenuoširdumas ir žinoma, kaip gi be to – naudos siekimas.

Visada tikėjau, kad jeigu nori šiek tiek prisivilioti sėkmės – reikia daryti tai, kas nėra paaiškinama per naudingumo prizmę.

Taip ir sutikau Rimą, su kuriuo Žvėryno senutėlėje salėje 1985–1986 metais buvome porininkai pas trenerį G. Regina, Rimas šito neatsiminė... Nesvarbu.

Po 25 metų, mes vėl susitikome: Rimas, atsakingas ir keistai nesiekiantis naudos, vystantis savo labdaros fondą ir aš – siekiantis verslo aukštumų ir ieškantis, kam atiduoti duoklę, kad sektųsi. Gan mechaniškas veiksmas, bet „win win“ situacijos visada imponuoja abi puses.

2022 metais Kaukėno labdaros fondas surinko ir išdalino 2 mln eurų. Tai yra didžiausias fondas Baltijos šalyse.

Rimas iš to negauna jokios finansinės naudos, lygiai taip pat, kaip neima jokios algos. Jis lanko ligonines, vaikus, kviečia visus neabejingus prisidėti prie Fondo veiklos. Žinote, nesu matęs nieko panašaus – Jis nuoširdus. Jis tikras. Jis nevaidina.

Nekalbu apie komercinį/socialinį projektą „Wolves“, kas Jam kainuoja bemieges naktis ir didelį spaudimą už nesėkmes, spaudimą už įvairias nepagrįstas sąmokslo teorijas. Ir dėl ko jis visa tai daro? – dėl meilės krepšiniui. Dėl idėjos.

Dėl tikėjimo. Just simple as it is – tiki Jis, tuomet tiki ir daugybė šalia Jo esančių žmonių.

Beje, mes su jaunimu neatlygintinai sudėjome €4.2 M. Ir tai – ne mokesčių mokėtojų pinigai. Tai pinigai tų, kurie tiki šiuo projektu ir žmonėmis, tarp kurių, žinoma, Rimas užima vieną svarbiausių pozicijų. Vėlgi ta pati emocija, ir duoklė visuomenei, negalvojant apie naudą.

Neteiskite Rimo, aš jam siūliau vairuotoją ir Jis dėl kaštų optimizavimo jo atsisakė ir, rezultate gavosi kaip gavosi. Rimas yra DIDIS žmogus savo socialinės atsakomybės prasme.

Šiandieną populiariosios „cancel kultūros“ principas čia neturėtų veikti: Jo uždirbtų karmos taškų puodas manau yra užpildytas su kaupu. Jis ir jo veikla – labai reikalinga mums visiems.“.

Penktadienio pavakarę R. Kaukėnas socialiniuose tinkluose atsiprašė už savo elgesį ir padėkojo policijai už darbą.

„Labai apgailestauju dėl savo poelgio, – parašė R.Kaukėnas. – Suprantu, kad sukėliau pavojų kitiems, nuvyliau draugus, fondo ir klubo bendruomenes bei parodžiau netinkamą pavyzdį. Visų labai atsiprašau. Dėkoju pareigūnams už profesionalumą ir įvykdysiu paskirtas nuobaudas“.