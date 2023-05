Kaip T. Satoransky ir „Barcelona“ ambicijos virto gedulu: „Galbūt per daug galvojome apie pergalę“

Traumų ir diskvalifikacijų išretinta Madrido „Real“ užtildė visus skeptikus ir Nemuno saloje 78:66 pranoko Šaro ir Roko Jokubaičio atstovaujamą Katalonijos klubą.

„Barcelona“ ekipa antrajame kėlinyje buvo atitrūkusi nuo varžovų, bet po pertraukos „Real“ katalonams smogė su nauja jėga – persvėrė rezultatą ir ketvirto kėlinio pabaigoje sudavė nokautui prilygusį smūgį.

„Tai buvo tiek taktinės, tiek ir psichologinės klaidos. Labai norėjome laimėti, ruošėmės šiai dvikovai, galbūt per daug galvojome apie pergalę“, – po pralaimėjimo kalbėjo „Barcelona“ gynėjas Tomašas Satoransky.

Šioje dvikovoje jis per 30 minučių įmetė 7 taškus, atkovojo net 11 kamuolių ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.

„Barcelona“ be Eurolygos finalo liko antrus metus iš eilės – Šaro kariauną pernai pusfinalyje eliminavo jau tikru prakeiksmu tapusi „Real“.

„Walteriui Tavaresui esant ant parketo bandėme praplėsti aikštę. Antroje mačo dalyje padarėme per daug klaidų, tokios komandos kaip Madrido „Real“ to nedovanoja. Kritiniu momentu jie atkovojo per daug kamuolių, nežinau, sunku...“, – pralaimėjimo priežastis vardino 31-erių čekas.

Eurolygos mažajame finale „Barcelona“ susikaus su „Monaco“ krepšininkais.

Tuo metu pergalę šventusi „Real“ finalinėje kovoje surems ietis su Madrido „Real“ klubu.

Abi dvikovos Nemuno saloje bus žaidžiamos sekmadienį.