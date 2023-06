LKL finalų rekordai: ilgiausią čempionišką lygos seriją nutraukė „Rytas“

Kauno „Žalgiris“ ir Vilniaus „Rytas“ yra aiškūs finalų lyderiai. Kauno komanda iki šių metų žaidė 27 finalo serijose, Vilniaus ekipa – 20 finalo serijų. Į finalą taip pat buvo patekę Kauno „Atletas“ (4 kartus), Klaipėdos „Neptūnas“, Panevėžio „Lietkabelis“ (po 2 kartus) ir „Žemaitijos olimpas“ (1 kartą).

„Žalgiris“ laimėjo 22 finalo serijas (be to, vieną kartą tapo čempionu be atkrintamųjų varžybų), „Rytas“ į kauniečių viešpatavimą įsiterpė šešis kartus (2000, 2002, 2006, 2009, 2010 ir 2022 m.).

Nuo 2011 iki 2021 metų „Žalgiris“ šalies čempionu tapo vienuolika kartų iš eilės. Tai – ilgiausia auksinė virtinė, kurią pernai nutraukė „Rytas“.

Serijos

Šiais metais finale bus kovojama iki trijų pergalių. Pernai finalininkai žaidė iki keturių pergalių.

Per visą lygos istoriją iki keturių pergalių finale buvo žaidžiama 17 kartų, iki trijų pergalių šiais metais bus žaidžiama 12-ąjį kartą. Anksčiau trumpesnės serijos vyko 1994–2001, 2012, 2019 ir 2021 metais.

Rezultatu 4:0 baigėsi penkios serijos. Keturis kartus tokiu rezultatu „Žalgiris“ nugalėjo „Rytą“, vieną kartą „Rytas“ – „Žalgirį“. Rezultatu 3:0 baigėsi šešios serijos. Visus šešis kartus tokiu rezultatu laimėjo „Žalgiris“.

Ilgiausiose serijose buvo žaidžiamos septynerios rungtynės. Rezultatu 4:3 baigėsi dvi serijos, abu kartus tokiu rezultatu „Rytas“ nugalėjo „Žalgirį“ (2002 ir 2010 m.).

Kovojant iki trijų pergalių, rezultatu 3:2 baigėsi tik dvi serijos. 1996 metais „Žalgiris“ tokiu rezultatu įveikė „Atletą“, 2001 metais – „Rytą“.

Pernai „Rytas“ svarbiausioje sezono serijoje „Lietkabelį“ įveikė 4:1.

Rungtynės

Iki šio sezono LKL finaluose sužaistos 127 rungtynės.

Daugiausiai kartų į finalą patekęs „Žalgiris“ žaidė 122 rungtynes ir per jas iškovojo 86 pergales. „Rytas“ laimėjo 32 iš 92 rungtynių, „Atletas“ – 4 iš 16, „Neptūnas“ – 3 iš 11, „Lietkabelis“ – 2 iš 10, „Žemaitijos olimpas“ – 0 iš 3.

Rekordai

Per praėjusias 28 finalo serijas aštuonerios rungtynės baigėsi 25 taškų ar didesniu skirtumu. Net septynis kartus varžovus triuškino „Žalgiris“, bet finalų rekordas priklauso „Rytui“, kuris 2009 metais antrosiose finalo rungtynėse nugalėjo kauniečius 42 taškų skirtumu 100:58.

Pernai „Rytas“ dvejas finalo serijos rungtynes prieš „Lietkabelį“ laimėjo vienodu 22 taškų skirtumu.

100 ar daugiau taškų komandos pelnė septynis kartus. Keturis kartus triženklę ribą pasiekė „Žalgiris“, tris kartus – „Rytas“. Finalų rekordas priklauso Kauno komandai, kuri 2009 metais trečiosiose serijos rungtynėse įveikė Vilniaus krepšininkus 110:84.

50 ar mažiau taškų buvo pelnyta dvejose rungtynėse. 2013 metais trečiosiose rungtynėse „Žalgiris“ nugalėjo „Rytą“ 72:45, 2016 metais ketvirtosiose rungtynėse „Žalgiris“ įveikė „Neptūną“ 74:50.

Žaidėjų rezultatyvumo rekordas priklauso 2009 metais Vilniaus komandoje žaidusiam amerikiečiui Chuckui Eidsonui. Jis per ketvirtąsias finalo rungtynes, kurias „Rytas“ laimėjo 100:94, į „Žalgirio“ krepšį įmetė 34 taškus.