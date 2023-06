Dėl klaidų save pliekęs M. Fosteris: „Žinojome, kad „Žalgiris“ grįš stipresnis“

Vilniaus „Rytas“ trečiąjį finalo serijos mačą pradėjo pakankamai neblogai, tačiau vėl įkrito į tokią pačią duobę trečiajame kėlinyje, į kurią buvo įkritę ir pirmajame serijos mače.

Trečiąjį mačą „Rytas“ pralaimėjo 80:95, o serijoje iki trijų pergalių sostinės klubas atsilikinėja (1:2).

„Man šis pralaimėjimas yra erzinantis, – sakė M.Fosteris. – Tai yra toks pralaimėjimas, kur tai yra daugiau mūsų pačių kaltė. Mes žinojome, ką „Žalgiris“ darys. Po rungtynių, kai žaidėme Vilniuje, žinojome, kad „Žalgiris“ grįš stipresnis. Šiame mače turėjome tokias pačias problemas, kokias turėjome pirmajame serijos mače.“

Pirmoje mačo dalyje M.Fosteris buvo įstrigęs „Žalgirio“ gynyboje.

Sostinės klubo lyderis pirmąjį metimą iš žaidimo pataikė vos 15 rungtynių minutę, o tuo metu turėjo vos 3 taškus savo sąskaitoje.

Kas įvyko pirmoje pusėje, kai įmetėte vos vieną metimą iš žaidimo?

„Manau, kad bandžiau daugiau įtraukti komandos draugus, kadangi „Žalgiris“ labiau spaudėsi po krepšiu, lyginant su pirmosiomis dvejomis rungtynėmis. Aš bandžiau atrasti komandos draugus“, – aiškino sostinės klubo vedlys.

Tiek M.Fosteris, tiek „Rytas“ šiandien klydo ypač dažnai.

M.Fosteris trečiajame serijos mače suklydo 3 kartus, o visa komanda – 15.

Visgi M.Fosteris ryžosi prisiimti atsakomybę už nekokybišką žaidimą.

„Man atrodo, kad didelė dalis klaidų – mano kaltė, – sakė M.Fosteris. – Aš pernelyg forsavau įvykius aikštelėje, atlikau blogus perdavimus. Turiu būti agresyvesnis ir geriau priimti sprendimus aikštelėje.“

Ketvirtosios serijos rungtynės vyks „Jeep“ arenoje, kur šiemet dar „Žalgiris“ nėra laimėjęs.

Ko „Rytui“ reikės, kad serija pasiektų aukščiausią kulminacijos tašką – penktąsias serijos rungtynes?

„Kietumo, gynybos ir priversti juos viską susirinkti sunkiai. Jei mes darysime tai, ką darėme antrosiose serijos rungtynėse, tada mes laimėsime“, – aiškino M.Fosteris.

Nepaisant to, kad „Rytas“ šiandien laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių puolime, M.Fosteris daugiau pozityvų šiose rungtynėse neatrado.

„Kova dėl atšokusių kamuolių – tai dalykas, apie kurį kalbame visąlaik. Galime sakyti, kad tai yra šių rungtynių pozityvas, bet kalbant bendrai – šiandienos rungtynėse buvo negatyvių dalykų nei pozityvių. Kuo daugiau negatyvių dalykų pataisysime prieš kitas rungtynes, tuo daugiau turėsime šansų laimėti kitose rungtynėse“, – dėstė gynėjas.

Trečiojo kėlinio pabaigoje, kaip ir pirmajame serijos mače Kaune, „Žalgiris“ vėl bėgo į priekį ir spurtavo.

Keli laisvi tritaškiai, greitasis puolimas lėmė, kad iš tos duobės, į kurią įkrito „Rytas“, sostinės krepšininkai nebebuvo pajėgūs išlipti.

„Manau, kad tai yra mano kaltė, – toliau save kaltino M.Fosteris. – Pradėjau trečiąjį kėlinį pakankamai prastai, atlikau kelias klaidas ir bandžiau daryti per daug. Po to jie įmetė kelis metimus ir atliko spurtą. Viskas labai panašu į pirmąsias serijos rungtynes. Mes negalėjome grįžti iš to skirtumo, kurį susikūrėme.“

Trečiosiose serijos rungtynėse „Žalgirio“ arenoje sugūžėjo dar daugiau sirgalių, kurie aktyviai palaikė Kauno komandą, o jų svarbą išskyrė ir „Ryto“ ekipos lyderis.

„Manau, kad sirgaliai lėmė skirtumą. Šiandien arenoje buvo labai gera atmosfera. Jų sirgaliai pademonstravo gerą palaikymą, tačiau viskas bus lygiai taip pat Vilniuje. Manau, kad labai svarbu apginti namų aikštelę, o penktosiose rungtynėse – pamatysime, kas įvyks“, – kalbėjo M.Fosteris.