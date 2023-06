P. Motiejūnas – apie I. Tayloro ateitį Kaune, lietuvius „Žalgiryje“ ir jaunųjų talentų išvykimą į NCAA

Kauno „Žalgiris“ finalo serijoje po dramatiškos kovos 3:2 nukovė Vilniaus „Rytą“ ir galų gale po metų pertraukos pasidabino aukso medaliais bei sugrąžino čempionų taurę į Kauną.

Tiek sirgaliai, tiek P.Motiejūnas ilgą laiką neregėjo tokios serijos, kur kone iki penktųjų serijos rungtynių pabaigos nebuvo aišku, kas galop taps Lietuvos čempionais.

„Sportine prasme sezonas yra sėkmingas, o vadybine prasme, kai turėjome tiek „sold-outų“ – įspūdingas.

Aišku, kad finalą norėjome laimėti daug lengviau. Buvo daug kalbų, kad paskutinės rungtynės būtų Kaune, bet apie tai niekada negalvojome. Norisi kuo greičiau ir kuo mažesnėmis sąnaudomis iškovoti titulą.

Aš suprantu, kad žiūrovams ir pačiai lygai tai yra labai gerai, finalas yra įspūdingas, kiek daug įtampos, intrigos. Čia yra sportas. Man, kaip sporto fanui, džiaugiuosi, kad yra ta intriga.

Tokia įtampa žiūrovui yra fainai, bet man, kaip „Žalgirio“ vadovui, norėčiau, kad būtų įvykę viskas paprasčiau“, – kalbėjo „Žalgirio“ veidas P.Motiejūnas.

„Žalgirio“ komandoje šiemet didžiulis žingsnius į priekį dėjo Laurynas Birutis, tas pats Keenanas Evansas, puikiai į komandą įsiliejo ir Arnas Butkevičius.

Visgi žmogus, kurį norėjo išskirti P.Motiejūnas, buvo ne iš žaidėjų korpuso.

„Išskirčiau Kazį Maksvytį. Labiausiai džiaugiuosi už Kazį, – kalbėjo P.Motiejūnas. – Kalbant apie žaidėjus – jie visi gali žaisti geriau, kartais aš jai dar labiau tikiu nei jie patys savimi tiki. Kartu norėčiau išskirti ir visą trenerių kolektyvą, kuris kartu su Kaziu žengė didelį žingsnį į priekį.“

Visgi kur labiausiai patobulėjo pirmąkart „Betsafe-LKL“ čempionu tapęs K.Maksvytis?

„Rungtynių ir emocijų kontrolėje, – tvirtai atsakė P.Motiejūnas. – Taktika – ji yra vienokia, kitokia ir treneris turi reaguoti. Emocinis komandos valdymas yra ta vieta, kur mes neturime praktinių žinių, mes šito trenerių nemokiname. Treneriai, atėję į Eurolygą, turi patys šito mokytis. Kaip Kazys valdė komandą sezono pradžioje ir kaip pabaigoje, tas ryšys su žaidėjais... Aš tikiu, kad jis jau dabar patobulėjo, bet tikiu, jog ir ateityje dar labiau patobulės.“

Sekmadienio rytą „Žalgiris“ pratęsė kontraktą su Tomu Dimša, kuris šiemet turėjo gan svarbų vaidmenį komandoje.

T.Dimša su „Žalgiriu“ pasirašė 2+1 sutartį, pagal kurią mažiausiai dvejus metus T.Dimšą matysime vilkint „žaliai-baltus“ marškinėlius.

„Tomas turėjo labai gerą sezoną. Labai smagu, kad po ilgos pertraukos jis grįžo į „Žalgirį“. Neslėpsiu – galvojau, kad jis gali į Kauną grįžti anksčiau, bet įvyko kaip įvyko. Jis puikiai pasinaudojo šansu. Žalgirietis, savas, labai smagu už jį. Jam buvo tikrai geras sezonas – jis tikrai vertas to kontrakto“, – gyrė „Žalgirio“ gynėją P.Motiejūnas.

Isaiah Taylorui šis sezonas buvo gan sunkokas. Gynėjas sezoną pradėjo Stambulo „Anadolu Efes“ komandoje, kurioje didelės rolės neturėjo, po to savaitę pailsėjęs prisijungė prie „Žalgirio“, kur dar didesnį jo proveržį pristabdė traumos.

Visgi gynėjas nuskynė finalų MVP apdovanojimą. Gynėjas finalo serijoje prieš „Rytą“ rinko net po 17 taškų, 3,4 rezultatyvaus perdavimo ir sukaupdavo po 17,2 naudingumo balo.

Nepaisant gero pasirodymo sezono pabaigoje, amerikiečio likimas Kaune – neaiškus, o gal net ir miglotas.

„Duokite nusėsti emocijoms. Paskutinėse rungtynėse, ant pečių paėmęs, jis mus atvedė į pergalę. Visa finalo serija jam buvo labai gera. Jo nelemtos traumos atvykus į Kauną sumaišė žaidimo ritmą jam, o mums požiūrį į jį, bet jis yra puikus žaidėjas, gerąja prasme mus nustebino. Matome, kad kai jis yra formoje, jis gali būti rungtynių eigą keičiančiu žaidėju“, – atvirai apie I.Tayloro ateitį kalbėjo P.Motiejūnas.

Prieš kurį laiką Donatas Motiejūnas atvirai kalbėjo, kad norėtų grįžti į Kauno komandą. Negana to, puolėjas minėjo net tai, kad jis ženkliai susimažintų algą, grįždamas žaisti į „Žalgirį“.

„Sėsime su treneriais ir kalbėsime, – apie D-Mo ateitį „Žalgiryje“ kalbėjo P.Motiejūnas. – Kaip matote – mūsų priekinėje linijoje yra ilgalaikės sutartys su kitais žaidėjais. Mes nesirašome žaidėjų tam, kad reikia imti savus. Yra ilgalaikė strategija. Donatas yra puikus žalgirietis – be kalbų. Mes su juo bendravome, bendraujame ir bendrausime. Jo vardas bus aptartas, bet turi būti ir tinkamos aplinkybės, kad mes pasiimtumę tokį žaidėją.“

Kalbėdamas apie Mindaugą Kuzminską „Žalgirio“ direktorius buvo kur kas atsargesnis.

„Aš noriu mandagiai apie visus atsiliepti, apie visus kalbame, visus žaidėjus nagrinėjame. Jeigu rastume vietą, jeigu atitinka žaidėjo ir mūsų lūkesčiai į patį žaidėją, mes visąlaik esame atviri“, – dėstė P.Motiejūnas.

Po šio sezono kryptingai matome, kad jaunieji lietuviai palieka Europą ir kelia sparnus į JAV bei žais NCAA koledžų krepšinio komandose.

Visgi nepaisant to, kad talentų nutekėjimas įvyksta, P.Motiejūnas pernelyg nesibaimina, kadangi pagrindinis noras ir laikas, kada jaunimas grįžtų į „Žalgirį“, yra būtent tada, kai jie duotų naudos ir Eurolygoje.

„Dabar į NCAA yra labai daug išėjimų. Motiejus Krivas ir Paulius Murauskas išeina, dar iš mūsų komandos bus išėjimas. NCAA modelis keičiasi. Matome, kad atsiranda JAV laiptelis, kur tu gali prasimušti.

Mes visą laiką sakome, kad mums svarbiausia, jog žaidėjas ateitų į Eurolygos „Žalgirį“, o ar jis prasimuš per LKL, ar per NCAA, ar per kažkur kitur – mums visiškai nesvarbu. Matysime, kokias ten siūlo sąlygas.

Yra daug kitų jaunų žaidėjų, kuriuos stebime – tas pats Mantas Rubštavičius, Paulius Murauskas, Liutauras Lelevičius, Gytis Nemeikša.

Kelias iš NKL į „Žalgirį“ yra labai sudėtingas. Manau, kad M.Krivas yra vienas geriausių talentų, kuriuos mes turėjome per eilę metų.

Dėl G.Nemeikšos ir L.Lelevičiaus – sprendimo nėra, kur jie žais kitą sezoną, bet mums svarbiausiai yra tai, kad jie tobulėtų ir eitų į priekį“, – didelių problemų NCAA krepšinyje nematė P.Motiejūnas.

Pabaigai – prie „Žalgirio“ komandos prisijungė skautas Erikas Kirvelaitis, kuris užsiėmė žaidėjų paieškomis ir analize. Juo, kaip ir K.Maksvyčiu, P.Motiejūnas yra ypač patenkintas.

„Esu žiauriai juo patenkintas. Jis perėmė didžiulį darbo krūvį. Tai, kaip jis renka informaciją apie žaidėju... Bet kuriuo žaidėju galime domėtis. Jis yra vienas perspektyviausių skautų visoje Europoje“, – P.Motiejūnas apibūdino pirmąjį sezoną „Žalgiryje“ baigusį E.Kirvelaitį.