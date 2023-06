Buvusiam NBA krepšininkui nustatytas autizmas

T.Snellas vyko pas daktarus po to, kai pastebėjo, kad jo pusantrų metų vaikas Carteris nėjo į priekį įgūdžiuose, kurie to amžiaus vaikams yra būdingi. Po to paaiškėjo, kad T.Snello sūnus Carteris turi autizmo spektro sutrikimą.

Po to, kai išsityrė sūnus, T.Snellas jautė, kad ir jis gali turėti tokią ligą.

Krepšininkas sakė, kad jis visąlaik jautėsi kitoks nei kiti žmonės.

„Aš augau nepriklausomas nuo kitų, visąlaik buvau vienas, – pasakojo krepšininkas. – Aš negalėjau rasti asmeniško ryšio su kitais žmonėmis ir sau pasakiau „Jeigu Carteriui buvo diagnozuotas autizmo spektro sutrikimas, man atrodo, kad ir man jis bus diagnozuotas“. Tai mane įkvėpė pasitikrinti.“

Nepaisant to, kad autizmo spektro sutrikimas krepšininkui buvo nustatytas 31-erių, T.Snellas nenustebo.

„Aš nenustebau, nes visąlaik jaučiausi, kad esu kitoks, – pasakojo krepšininkas. – Man palengvėjo, nes išsiaiškinau, kodėl aš esu toks, koks aš esu. Tai padėjo suprasti, kodėl mano gyvenimas yra toks, koks jis yra. Tai tarsi buvo papildoma raiška, kai užsidedi 3D akinius kino salėje.“

T.Snellas svarstė, kad jeigu jam autizmo spektro sutrikimas būtų nustatytas tokiame amžiuje, kokio dabar yra jo sūnus, jis nėra įsitikinęs, jog jis būtų patekęs į NBA.

„Manau, kad būčiau ribotas su tokiais dalykais. Aš nemanau, kad aš būčiau buvęs NBA, jei man vaikystėje būtų nustatę autizmo spektro sutrikimą. Anksčiau žmonės būtų galvoję „Autizmas, kas tai?“. Aš galvojų, kad žmonės tiesiog būtų uždėję tam tikras ribas mano galimybėms“, – atvirai kalbėjo krepšininkas.

Per visą karjerą T.Snellas NBA sužaidė 601 rungtynes, kur rinkdavo po 6,1 taško ir atkovodavo po 2,3 atšokusio kamuolio.

Atletas yra žaidęs „Chicago Bulls“, „Milwaukee Bucks“, „Detroit Pistons“, „Atlanta Hawks“, „Portland Trailblazers“ ir „New Orlean Pelicans“ komandose.