Gynėjas karjerą pradėjo 2005 metais, kuomet jį antrajame rate 45-uoju šaukimu jį pašaukė „Philadelphia 76ers“ ekipa. Filadelfijoje krepšininkas praleido pirmuosius septynerius karjeros metus, kur po truputį pradėjo demonstruoti savo talentą.

Krepšininko geriausias sezonas „Philadelphia 76ers“ komandoje buvo 2011–2012 metais, kur gynėjas rinko po 14,9 taško ir atlikdavo po 3,6 rezultatyvaus perdavimo. Be to, tai buvo jo paskutiniai karjeros metai Filadelfijoje.

Po to L.Williamsas persikėlė į „Atlanta Hawks“ komandą, kur ir toliau demonstravo solidžią statistiką. Atlantoje gynėjas praleido du sezonus ir jokių apdovanojimų neiškovojo.

Nors L.Williamso pirmasis etapas Atlantoje truko neilgai, dar trumpiau jo karjera truko „Toronto Raptors“ komandoje, kurioje pirmąkart iškovojo geriausiojo šeštojo NBA lygos žaidėjo apdovanojimą.

Toronte L.Williamsas rinko po 15,5 taško ir atlikdavo po 2,5 rezultatyvaus perdavimo.

Po metų Toronte gynėjas nusprendė savo karjerą tęsti „Los Angeles Lakers“ klube, kuriame jis buvo tik du sezonus, bet jo statistiai rodikliai tapo dar geresni.

Antrajame sezone legendinėje NBA komandoje L.Williamsas rinko net po 18,6 taško ir atlikdavo po 3,2 rezultatyvaus perdavimo.

Po to sekė žaidimas „Houston Rockets“, tačiau Hiustone atletas sužaidė vos 23 rungtynes.

Geriausius savo metus krepšininkas praleido vilkėdamas „Los Angeles Clippers“ marškinėlius. Atletas per laiką šioje komandoje 2017–2018 ir 2018–2019 sezonuose iškovojo geriausiojo šeštojo NBA žaidėjo apdovanojimą, o statistika jo atrodė ypač solidžiai.

Pirmajame sezone „Los Angeles Clippers“ komandoje L.Williamsas rinko net po 22,6 taško ir atlikdavo po 5,3 rezultatyvaus perdavimo. Taškų prasme – tai geriausias jo karjeros sezonas.

Antrajame „Los Angeles Clippers“ sezone L.Williamso statistika išliko panaši – 20 taškų ir 5,4 rezultatyvaus perdavimo.

Be to, šiame sezone gynėjas įmetė daugiausiai taškų per savo karjerą. L.Williamsas atseikėjo 50 taškų „Golden State Warriors“ ekipai.

Po dviejų ypač gerų sezonų gynėjo karjeros statistiniai duomenys kasmet krito žemyn, kol galiausiai atletas grįžo į „Atlanta Hawks“ klubą, kuriame sužaidė paskutinį savo karjeros sezoną.

Paskutiniais karjeros metais L.Williamsas rinko po 6,3 taško ir 1,9 rezultatyvaus perdavimo.

Nepaisant to, kad L.Williamsas niekada nebuvo lygos žvaigždė, jo įtaka lygai ir jo laisvo stiliaus žaidimas įkvėpė jaunąsias kartas.