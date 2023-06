Perspektyviausių 15-mečių krepšininkų sąraše – M. Krivo brolis, buvusių krepšininkų sūnūs ir kauniečių dominavimas

Šią vasarą šioje amžiaus grupėje Europos čempionatų, Europos žaidynių numatyta nėra. Visgi jaunieji talentai dalyvaus Jono Valančiūno prestižinėje stovykloje, kurioje Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kapitonas ir kiti treneriai galės pažvelgti iš arčiau į jaunuosius Lietuvos talentus.

Negana to, liepos pabaigoje sportuoti susirinks visa 15-mečių Lietuvos rinktinė, kuri sužais kelerias draugiškas rungtynes prieš užsienio valstybių komandas.

Žaidėjų reitingo vertinimo sistema: 1 vt. 20 taškų., 2 vt., 15 tšk., 3 vt., 12 tšk., 4 vt. 10 tšk., 5 vt. 8 tšk., 6 vt. 6 tšk., 7 vt. 4 tšk., 8 vt. 3 tšk., 9 vt. 2 tšk. ir 10 vt. – 1 tšk.

Perspektyviausių, žiūrint į ateitį, krepšininkų sąrašą sudarė treneriai, kurie yra geriausiai ir artimiausiai susipažinę su šios kartos jaunuoliais.

Iš viso sąrašuose buvo paminėta 15 žaidėjų pavardžių, o arčiausiai patekimo į dešimtuką buvo Dominykas Agajevas, Povilas Savonis ir Emonas Žilinskas.

Primename, kad apklaustieji treneriai atsižvelgė ne į dabartinę statistiką, kurią krepšininkai demonstruoja „LIDL-MKL“ čempionate, o į ateities perspektyvą žaisti ir kartu įsitvirtinti vyrų krepšinyje.

10 vieta – Ramas Burokas („Tornado KM“)

Lyginant ir žvelgiant į R.Buroką – jo žaidimas ir statistika yra pasikeitusi, jei žiūrėtume į skaičius iš praėjusių sezonų.

Jaunasis kaunietis labai anksti subrendo ir U13 bei U14 moksleivių čempionatuose žaidė centro pozicijoje, kur sau lygių praktiškai nerado ir dominavo arčiau krepšio.

Visgi šiemet R.Burokas persiorientavo į sunkiojo arba lengvojo krašto pozicijas, kur po truputį bandė rasti save.

Apklausti treneriai išskyrė, kad „Tornado KM“ treneris Aivaras Grigaliūnas atliko puikų darbą perstumdamas R.Buroką iš vidurio puolėjo pozicijos į sunkiojo arba lengvojo puolėjo pozicijas.

Šiemet R.Burokas tarp bendraamžių rinko po 17,3 taško, atkovodavo po 11,1 atšokusį kamuolį, o tritaškius mesdavo 28,6 procento tikslumu. Verta paminėti, kad puolėjas žaidė ir tarp metais vyresnių (U16) čempionate, kur taip pat turėjo solidžią statistiką – 10,5 tšk., 7,4 atk. Kam., tačiau tritaškius metė itin prastai – vos 19,7 procento.

Stipriosios kauniečio savybės yra fiziškumas, geras prasiveržimas, teisingas ir kovingas charakteris.

Treneriai pastebi, kad R.Burokas pagerino savo metimą iš tolimesnių distancijų, tačiau šią vietą vis tiek reikia tobulinti. Taip pat jaunajam krepšininkui reikia gerinti prasiveržimus į silpnąją kairę pusę ir kamuolio varymą.

Jei kauniečiui šiuos dalykus pavyks patobulinti, specialistai R.Buroką mato it solidų 3 (lengvąjį kraštą – red.) numerį.

9 vieta – Aironas Žymantas (Vlado Knašiaus krepšinio mokykla)

Airono tėtis Andrius Žymantas anksčiau žaidė Lietuvos ir Nacionalinėje krepšinio lygose, kur buvo vadinamas perimtų kamuolių karaliumi. NKL Andrius perimdavo po 2,5 kamuolio, o aukščiausioje Lietuvos krepšinio lygoje 2002–2003 metų sezone, kai žaidė Mažeikių komandoje, perimdavo po 1,5 kamuolio.

Obuolys nuo obels toli nekrenta, tačiau Andriaus Žymanto sūnus turi kitokią dovaną, kurią puikiai išnaudoja – blokuoti varžovų metimai.

Apklausti treneriai pažymi, kad Aironas puikiai žino, kur atsistoti po krepšiu, labai gerai jaučia, kada reikia blokuoti varžovo metimą ir kartu labai gerai kovoja dėl atšokusių kamuolių.

Šiemet A.Žymantas „LIDL-MKL“ fiksavo 9,3 taško vidurkį, atkovodavo po 10 kamuolių, blokuodavo net 5 varžovų metimus per mačą ir sukaupdavo 19,6 naudingumo balo.

Verta paminėti ir tai, kad treneriai išskyrė, jog jaunasis krepšininkas yra žaidėjas, kasmet dedantis žingsnį į priekį.

Prie teigiamų savybių treneriai pridėjo tai, kad tai yra puolėjas, gebantis labai gerai išplėsti aikštelę (praėjusiame „LIDL-MKL“ sezone išmesdavo beveik po 5 tritaškius per rungtynes – red.).

Visgi prie tobulintinų dalykų treneriai paminėjo tai, kad A.Žymantui reikia gerinti žaidimą nugara į krepšį, pridėti atletiškumo, pagerinti metimo techniką ir būti dar agresyvesniu.

8 vieta – Gabrielius Krivas (Šiaulių KA „Saulė“)

Aukštaūgis iš Šiaulių yra Kauno „Žalgiryje“ žaidusio Motiejaus Krivo jaunesnysis brolis.

Kaip ir vyresnysis, taip ir jaunėlis brolis pasižymi įspūdingu dydžiu aikštelėje, plastišku metimu ir universalumu.

G.Krivas šiemet „LIDL-MKL“ čempionate rinko po 13 taškų, atkovodavo po 8 kamuolius, blokuodavo po vieną metimą, tritaškius mesdavo 36,7 proc. Tikslumu (per vieną mačą G.Krivas vidutiniškai išmesdavo po 4,1 tritaškio) ir sukaupdavo po 14,9 naudingumo balo.

Įdomu ir tai, kad lyginant brolį prieš brolį – vyresniojo M.Krivo statistika tokiame pačiame amžiuje buvo prastesnė. M.Krivas U15 čempionate rinkdavo po 7,7 taško ir atkovodavo po 7,7 kamuolio ir rinkdavo po 12,5 naudingumo balo.

Apklaustieji treneriai išskyrė tai, kad G.Krivas ypač gerai kovoja dėl atšokusių kamuolių, kad yra atletiškas ir išsiskiria tarp aukšaūgių geru metimu iš toli.

Visgi treneriai teigia, kad G.Krivas ne visada pasitiki savimi, o kartu norėtų matyti įvairesnį atakų užbaigimą.

Be to, treneriai pažymi, kad G.Krivas dar turėtų augti, tad galėsime matyti jaunąjį M.Krivo brolį dar labiau dominuojantį arčiau krepšio.

7 vieta – Nojus Mištautas (Kauno KM „Žalgiris“)

Pagaliau matome pirmąjį gynėją sąraše.

N.Mištautas yra vienas geriausių lygos taškų rinkėjų tarp bendraamžių.

Jaunasis Kauno komandos talentas šiemet rinko po 21,3 tašką, atkovodavo po 8,7 atšokusio kamuolio, atlikdavo po 4,7 rezultatyvaus perdavimo, išprovokuodavo net po 4,6 varžovo pražangos ir kartu rinkdavo po 23,2 naudingumo balo.

Apklausti strategai išskyrė ir visi vienodai pritarė, kad N.Mištautas turi ypač gerą prasiveržimą į dešinę, savo stipriąją ranką. Kai jis yra praleidžiamas į dešinę pusę, jį sustabdyti yra ypač sunku.

Prie pliusų treneriai taip pat išskyrė kovotojo charakterį, ypač gerą žaidimą vienas prieš vieną, gerą ir stabilų metimą.

Visgi gynėjui reikėtų tobulinti prasiveržimą į silpnąją pusę, kadangi kone visi prasiveržimai vykstą į dešinę.

Taip pat prie tobulintinų dalykų buvo paminėta gynyba, kuri esamuoju laiku neblizga.

6 vieta – Kimas Ulanovas („Tornado KM“)

Antrasis iš eilės gynėjas šiame dešimtuke.

Tie, kas sekate „LIDL-MKL“ batalijas, turbūt prisimenate praėjusių metų U14 čempionato pusfinalį, kur K.Ulanovas pataikė pergalingą metimą prieš Sostinės krepšinio mokyklos (SKM) auklėtinius.

Šiemet K.Ulanovas „LIDL-MKL“ čempionate rinko po 13,6 taško, atlikdavo po 6,5 rezultatyvaus perdavimo, tačiau kartu klysdavo po 3,5 karto ir atkovodavo po 4,6 atšokusio kamuolio.

Jaunasis „Tornado KM“ krepšininkas, anot trenerių, yra žmogus, žaidžiantis komandai, turintis puikius įgudžius puolime – puikiai žaidžia du prieš du, puikiai sukuria progas kitiems, turi aukštą krepšinio IQ.

Apklaustieji treneriai taip pat išskyrė kibią ir gerą 1 prieš 1 K.Ulanovo gynybą, o kartu pridėjo, kad tai yra tikras kovotojas aikštelėje.

Visgi didžiausia koją šiemet „LIDL-MKL“ K.Ulanovui kišo tolimi metimai. Nors jaunasis krepšininkas nesibodėjo jų išmesti, pataikymas iš distancijos tikrai nebuvo geras (2,2 iš 7,2 vidutiniškai per rungtynes, 30,1 proc.).

Šią silpnybę akcentavo ir apklaustieji treneriai, kurie išskyrė, kad jei K.Ulanovas ateityje nori pakilti į aukštesnį lygį, jam būtinai reikia tobulinti metimą iš toli.

5 vieta – Tauris Aliukonis („Tornado KM“)

Jau trečiasis šių metų U15 „LIDL-MKL“ čemionų komandos krepšininkas, kuris, tiesa ir bus aukščiausoje vietoje iš visų „Tornado KM“ auklėtinių.

Po dviejų iš eilės gynėjų – grįžtame prie priekinės linijos žaidėjo.

T.Aliukonis šiemet dėjo didelį kokybinį žingsnį tiek žaidimo, tiek statistikos prasme. U14 čempionate Tauris vidutiniškai aikštelėje praleisdavo po 17 minučių, o neseniai pasibaigusiame penkiolikmečių čempionate žaisdavo jau net po 27 minutes ir būdavo labai svarbus „Tornado KM“ ekipos ramstis arčiau krepšio.

Per minėtą žaidimo laiką T.Aliukonis rinko po 12,8 taško, atkovodavo po 8,1 kamuolio (4,1 puolime), blokuodavo po 1 varžovų metimą per rungtynes ir vidutiniškai sukaupdavo 18,4 naudingumo balo per mačą.

Visi apklaustieji treneriai vienareikšmiškai sutiko – T.Aliukonis yra žaidėjas, kuris per metus padarė didžiausią pažangą iš visų jo kartos krepšininkų.

Prie T.Aliukonio teigiamų savybių aikštelėje yra išskiriamas platus apgaulingų judesių arsenalas arčiau krepšio, aukštas krepšinio IQ ir gynyboje užpildomos spragos.

Taip pat kone visi apklaustieji treneriai paminėjo, kad jei T.Aliukonis dar bent 5–7 centimetrus paaugs, jis potencialiai galės būti neeilinio lygio krepšininku ateityje.

Visgi prie tobulintinų dalykų yra dalykas, su kuriuo visi apklaustieji treneriai sutiko vienbalsiai – metimo iš vidutinių distancijų ir toli gerinimas.

T.Aliukonis šiemet iš toliau nei baudos aikštelės prieigų atakavo ne itin dažnai, o tritaškių praktiškai nė neišmetė, tad jei „Tornado KM“ krepšininkas ateityje nori žengti į vyrų krepšinį, jam labai reikia gerinti metimą iš vidutinių ir tolimesnių distancijų.

4 vieta – Dovydas Jakštonis (Kauno „KM Žalgiris“)

Krepšininkas šiemet iš gimtojo Panevėžio persikėlęs tobulėti į Kauną.

Kairiarankis panevėžietis iškart pritapo naujoje komandoje ir tapo svarbiausiu žaidėju, nepaisant to, kad atvyko iš silpnesnės komandos, kurioje taip pat buvo lyderis.

Šiemet D.Jakštonis tarp bendraamžių buvo stabdomas ypač sunkiai. Puolime jis sudarė duetą su žemiau reitinge esančiu N.Mištautu, kur jie abu buvo rezultatyviausi penkiolikmečių čempionato žaidėjai.

N.Mištautas buvo antras, o D.Jakštonis – pirmas.

Panevėžietis šiemet rinko įspūdingą statistiką – 21,6 taško, 12,3 atkovoto kamuolio, 1,4 blokuoto varžovo metimo ir 26,5 naudingumo balo.

Kaip pagrindines D.Jakštonio teigimas savybes apklaustieji specialistai išskyrė D.Jakštonio prasiveržimą į stipriąją kairę pusę, kur jo praktiškai niekas negalėjo sustabdyti. Taip pat strategai išskyrė jo universalumą ir kovą dėl atšokusių kamuolių. Prie teigiamų savybių treneriai pridėjo tai, kad D.Jakštonis turi labai meistrišką floaterį (metimą aukšta trajektorija – red.) arčiau krepšio.

Įdomu ir tai, kad vienas iš apklaustųjų trenerių, žvelgdamas į D.Jakštonio perspektyvą, jam skyrė pirmąją vietą savo sąraše.

Visgi kai kurie apklaustieji treneriai paminėjo, kad D.Jakštonis daro viską gerai, bet nieko labai gerai.

Taip pat treneriai nėra įsitikinę dėl D.Jakštonio pozicijos – kaip sunkiajam kraštui jam gali pritrūkti centimetrų, o kaip lengvajam kraštui – metimo ir dar didesnio universalumo (prasiveržimo į dešinę pusę – red.).

Negana to, treneriai išskyrė tai, kad panevėžiečiui reikia gerinti metimą iš toli, kur jo pataikymas iš toli šiemet siekė vos 24,7 procento.

Vienas iš apklaustųjų trenerių paminėjo, kad D.Jakštonio atitikmuo ateityje galėtų būti Tadas Sedekerskis.

3 vieta – Gabrielius Kerys (Vilniaus KM)

Pirmasis talentas sąraše iš abiejų Vilniaus krepšinio mokyklų.

G.Kerys treniruojasi pas legendinį buvusį Vilniaus „Ryto“ krepšininką Andrių Šležą, o G.Kerio rolė VKM komandoje yra labai didelė ir svarbi.

Jaunasis Vilniaus talentas šiemet tarp bendraamžių rinko po 14,3 taško, atkovodavo po 7,9 atšokusio kamuolio atlikdavo 3,4 rezultatyvaus perdavimo, perimdavo po 2,7 kamuolio, blokuodavo po 1,2 varžovo metimo ir sukaupdavo 20,5 naudingumo balo.

Visi apklaustieji treneriai G.Kerį išskyrė kaip labai gerą atletą – šoklus, greitas, staigus ir stiprus gynėjas, o visi šie aspektai atsispindi ir gynybinėje statistikoje.

Treneriai taip pat pridėjo, kad G.Kerys yra ypač geras gynyboje, o tokiu jam padeda būti ne tik atletinės savybės, bet ir ilgos jo pozicijai rankos.

Taip pat visi strategai išskyrė teigiamą ir kovingą vilniečio charakterį. VKM atstovas visąlaik kovos, grius ir nepasiduos iki pat paskutiniųjų rungtynių minučių.

Apklaustieji treneriai pridėjo, kad puolime G.Kerys yra pavojingas atviroje aišktėje, gali gerai sužaisti 1 prieš 1.

Visgi prie tobulintinų dalykų strategai išskyrė nestabilų G.Kerio metimą, kuris šlubavo ir šiemet. Nors atviroje aikštelėje G.Kerys yra sunkiai stabdomas, bet kai prasideda pozicinis puolimas – prasideda ir G.Kerio sunkumai.

Vilnietis šiemet tritaškius metė vos 23,7 (1,0 iš 4,0 per rungtynes – red.) proc. tikslumu, kas yra labai prastas rezultatas, žinant jaunuolio poziciją.

Negana to, treneriai išskyrė, kad nors G.Kerys turi gerą ir teisingą charakterį, tačiau kartais jis perdega ir lemiamomis rungtynių akimirkomis nesužaidžia pagal savo galimybes. Visgi apklaustieji pridūrė, kad su amžiumi ši problema turėtų išsispręsti, kadangi krepšininkas bręs ne tik aikštelėje, bet ir už jos ribų.

2 vieta – Ignas Štombergas (Kauno KM „Žalgiris“)

Legendinio krepšininko Sauliaus Štombergo sūnus tarp savo bendraamžių yra įvertintas antrąja vieta.

Jaunasis krepšininkas, lyginant su U14 čempionatu, ką tik pasibaigiusiame sezone statistiškai dėjo stabilius žingsnius į priekį visose statistinėse kategorijose.

Kaunietis su „Žalgirio-I“ komanda iškovojo bronzos medalius, o kartu rinko po 14 taškų, atkovodavo po 8 atšokusius kamuolius ir blokuodavo net 1,5 varžovo metimo per mačą.

Treneriai apibūdino I.Štombergą it žaidėja, kuris yra vėlyvesnio brendimo, tačiau jau dabar demonstruojantį ypač gerą žaidimą.

Prie teigiamų savybių specialistai išsiskiria I.Štombergo gera uoslę kovoje dėl atšokusių kamuolių, gerą gynybą, kurią leidžia demonstruoti jo ilgos rankos. Taip pat treneriai minėjo, kad nors I.Štombergas yra vėlyvesnės brandos, jį pastumti varžovams arčiau krepšio vis tiek yra sunku.

Apklaustieji specialistai sakė, kad norėtų I.Štombergą matyti dažniau su kamuoliu ir pridėjo tai, kad nenorėtų, jog puolėjas taptų vienpusišku penktu numeriu ir norėtų jį matyti žaidžiantį per abi priekinės linijos pozicijas.

Prie tobulintinų dalykų apklausti specialistai minėjo, kad I.Štombergui būtina gerinti metimą iš tolimesnių distancijų, žaidimą veidu į krepšį ir kartu praplėsti savo apgaulingų judesių arsenalą arčiau krepšio.

Taip pat buvo treneriai paminėjo, kad I.Štombergas turėtų būti naglesnis aikštelėje.

1 vieta – Emilis Prekevičius (Vlado Knašiaus krepšinio mokykla)

Penkiolikmečių (2008 m .gim.) kartos perspektyviausių sąraše matėme ypač daug puolėjų, kurie ateityje turėtų iššauti, tačiau sąrašą baigiame iš pajūrio kilusiu gynėju.

E.Prekevičius jau nuo mažų dienų yra taškų mašina, kurią labai sunku stabdyti. Klaipėdiškis tarp savo bendraamžių praėjusiame sezone buvo šeštas pagal rezultatyvumą, tačiau jo talentu sugebėjimais neabejoja nei vienas apklaustasis.

Jaunasis krepšininkas žemiausiai buvo reitinguotas trečioje vietoje ir surinko net du pirmos vietos balsus.

Praėjusiame U15 čempionate per abi gynėjų pozicijas galintis žaisti jaunuolis rinko po 19,1 taško, atkovodavo po 5,4 atšokusio kamuolio ir atlikdavo po 4,6 rezultatyvaus perdavimo. Tiesa, jo statistiką bado aukštas klaidų kiekis – vidutiniškai po 3,7 klaidos per rungtynes.

Absolučiai visi apklaustieji E.Prekevičių gyrė už jo ypač geras charakterio savybes. Jaunasis krepšininkas visąlaik pats save spaudžia siekti gerų rezultatų, aikštelėje rodo savo kovingumą, kuris užkrėčia kitus komandos draugus, neleidžiant jiems pasiduoti. Taip pat E.Prekevičius visąlaik pasilieka papildomam darbui po treniruočių, tad visi aukščiau išvardinti dalykai indikuoja, kad iš asmenybės ir charakterio pusės – E.Prekevičius neprapuls.

Kalbant apie krepšinio aspektus – treneriai išskyrė, kad E.Prekevičius yra ypač techniškas žaidėjas, kurio driblingas yra jau dabar labai aukštame lygmenyje, ko dažnai šiuolaikiniame krepšinyje nematome.

Taip pat strategai pridūrė, kad E.Prekevičius turi gerą metimą po driblingo, skaito gerai du prieš du situacijas ir po užtvarų gali iškart išmesti gerą metimą iš vidutinio nuotolio.

Prie tobulintinų dalykų treneriai išskiria metimo iš tritaškio gerinimą (32,5 proc. Praėjusiame sezone), bet kartu išskiriama, kad jo metimo technika yra labai gera, tad didesnių problemų gerinti metimą kilti neturėtų.

Specialistai išskiria, kad E.Prekevičiui reikia stiprinti kūną ir gerinti savo pirmąjį žingsnį, kuris nėra ypač lėtas, bet strategai norėtų jį matyti dar greitesnį.