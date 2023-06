Liūdni skaičiai: privilioti sirgalių į moterų krepšinį nepavyksta net per žemyno pirmenybes

Sekmadienį vakare į Stožicių areną atsitiktinai užklydęs žmogus tikriausiai nebūtų patikėjęs, kad čia vyksta Europos pirmenybių finalas – svarbiausias moterų krepšinio metų renginys.

Slovėnijos sostinės Liublianos pašonėje esančioje milžiniškoje arenoje Belgijos ir Ispanijos krepšininkių dvikovą dėl aukso medalių, oficialiai duomenimis, stebėjo 1691 žiūrovas. Tribūnose saviškes triukšmingai palaikė keli šimtai belgų ir ispanų, salėje liko anksčiau dėl bronzos kovojusių Prancūzijos ir Vengrijos komandų sirgaliai, bet vietinių krepšinio mėgėjų stipriausių Europos moterų komandų rungtynės nesudomino.

Vaizdas tribūnose buvo graudus visas pusantros savaitės. Per Europos pirmenybes Liublianoje ir Tel Avive įvyko 39 rungtynės. Per jas, oficialiais duomenimis, į arenas atėjo 22112 žiūrovų. Lankomumo vidurkis buvo vos 567 žiūrovai.

Tribūnos truputį atgydavo, kai žaisdavo šeimininkės. Tačiau per visą turnyrą daugiau nei tūkstantis žiūrovų buvo vos devyneriose rungtynėse: trejose – Izraelio rinktinės, trejose – Slovėnijos rinktinės, abejose pusfinalio ir finalo. Šių pirmenybių lankomumo rekordas buvo pasiektas, kai Slovėnijos rinktinė pirmajame ture žaidė su Didžiosios Britanijos krepšininkėmis. Tąkart į Stožicių areną atėjo 2150 žiūrovų. Tačiau slovėnėms pirmąsias rungtynes pralaimėjus, vietiniai sirgaliai Europos pirmenybes vos ne iškart pamiršo.

Per grupės varžybas bilietai į Stožicių areną kainavo 15–25 eurus, per ketvirtfinalio ir pusfinalio rungtynes – 20–30 eurų, per finalo rungtynes 25–45 eurus.

Krepšininkės per Europos pirmenybes pilnų ar bent beveik pilnų tribūnų nematė nuo 2015 metų. Tuomet lemiama turnyro dalis vyko Budapešte, o šeimininkai nusprendė svarbiausias rungtynes rengti gana nedideliame Sporto ir renginių centre, kuris per sporto varžybas gali priimti iki 5,5 tūkst. žiūrovų.

Šioje arenoje finalo rungtynes tarp Serbijos ir Prancūzijos komandų stebėjo 5,2 tūkst. žiūrovų.

2017 metų Europos pirmenybių atkrintamosios varžybos vyko apie 17 tūkst. vietų turinčioje Prahos arenoje. Iš kovos dėl medalių anksti iškritus Čekijos krepšininkėms, susidomėjimas turnyrų buvo labai menkas, bet į finalo rungtynes tarp Ispanijos ir Prancūzijos rinktinių visgi atėjo 4,5 tūkst. krepšinio mėgėjų.

Istorija pasikartojo per 2019 metų Europos pirmenybes, kurias priėmė Serbija ir Latvija, o atkrintamosios varžybos vyko oficialiai 18,5 tūkst. vietų turinčioje Belgrado arenoje.

Per pirmąjį etapą namie žaidžiant Latvijos rinktinei, į 11,2 tūkst. vietų turinčią Rygos areną ateidavo apie 3 tūkst. žmonių, turnyro rekordas buvo pasiektas Belgrado arenoje per pusfinalio rungtynes, kuriose kitų šeimininkių serbių pralaimėjimą Ispanijos rinktinei stebėjo 7,2 tūkst. sirgalių. Tačiau jau per finalo rungtynes, kuriose ispanės įveikė prancūzes, žiūrovų Belgrado arenoje buvo dukart mažiau – 3,6 tūkst.

2021 metų Europos pirmenybių statistika nėra objektyvi, nes tuo metu galiojo pandeminiai ribojimai, dėl kurių arenos negalėjo priimti tiek žiūrovų, kiek jose yra vietų.

Vis dėlto užpernai susidomėjimas Valensijoje ir Strasbūre buvo gerokai didesnis negu šių metų turnyre. Praėjusių Europos pirmenybių lankomumo vidurkis buvo 1226 žiūrovai – daugiau nei dukart didesnis negu šiais metais. Užpernai lemiamas rungtynes, kuriose serbės įveikė prancūzes, Valensijos „Font de Sant Lluis“ sporto rūmuose stebėjo 2,4 tūkst. žiūrovų (arenoje yra 9 tūkst. vietų).

Dėl Europoje sparčiai didėjančio moterų futbolo populiarumo visi moterų komandiniai salės žaidimai šiuo metu išgyvena sudėtingą laikotarpį. Vis dėlto rankinio ir tinklinio padėtis nėra tokia bloga, kaip krepšinio.

Lyg tyčia, praėjusių metų pabaigoje Europos moterų rankinio pirmenybių lemiamoji dalis taip pat vyko Stožicių arenoje. Nors Slovėnijos rankininkės, kaip ir krepšininkės, dėl medalių nekovojo, pusfinalio rungtynes stebėjo 3,6 tūkst. žiūrovų, finalo – 5,4 tūkst. žiūrovų. Per pirmojo grupių etapo varžybas į slovėnių rungtynes Celėje ateidavo apie 3 tūkst. sirgalių, per antrojo grupių etapo varžybas Liublianoje – 4–5 tūkst. sirgalių.

Gana gausaus palaikymo sulaukdavo ir dvi kitos grupių etapuose namie žaidusios komandos. Per Juodkalnijos rankininkių rungtynes Podgoricos „Morača“ sporto centre susirinkdavo daugiau nei 3 tūkst. žiūrovų, per Šiaurės Makedonijos rinktinės rungtynes Skopjės B.Traikovskio sporto centre – apie 2,5 tūkst. žiūrovų.

2020 metų Europos moterų rankinio pirmenybės dėl pandemijos vyko be žiūrovų. Užtat per 2018 metų pirmenybes, kurias priėmė Prancūzijos miestai Paryžius, Nantas, Nansi, Brestas ir Monbejaras, lankomumo vidurkis buvo 5063 žiūrovai – devynis kartus didesnis negu šių metų krepšinio pirmenybėse.

Nė vieneriose Prancūzijoje vykusio turnyro rungtynėse nebuvo mažiau nei pusantro tūkstančio žiūrovų, o per finalo rungtynes, kuriose prancūzės įveikė ruses, Paryžiaus „Bercy“ areną užpildė 14 tūkst. sirgalių.

Jei Europos krepšinio vadovai užmeta akį į kitus žaidimus, jie gali pavydėti ir tinklininkėms. 2021 metų Europos pirmenybių finalo rungtynes, kuriose serbės pralaimėjo italėms, Belgrado arenoje stebėjo 20,6 tūkst. žiūrovų, 2019 metų pirmenybių finalo rungtynes, kuriose turkės pralaimėjo serbėms, Ankaros arenoje – 13 tūkst. žiūrovų.

Tiesa, tinklinio varžybų rengėjams pasisekė, kad į finalą pateko šeimininkių komandos. Užpernai Belgrado arenoje per Europos moterų tinklinio pirmenybių pusfinalio rungtynes, kuriose žaidė serbės, tribūnose buvo 7,3 tūkst. sirgalių – maždaug tiek pat, kiek 2019-aisiais per krepšinio pirmenybių pusfinalio rungtynes. Tikėtina, kad Serbijos krepšininkėms patekus į finalą, serbų sirgaliai prieš ketverius metus būtų užpildę tribūnas taip pat, kaip užpernai dėl aukso kovojant Serbijos tinklininkėms.

Pagal moterų klubų turnyrų statistiką krepšinis taip pat atsilieka nuo rankinio. 2022–2023 metų sezone rankinio Čempionių lygos grupių varžybų lankomumo vidurkis buvo 2010 žiūrovų, krepšinio Eurolygos – 1477 žiūrovai. Palyginimą galima vadinti objektyvių, nes abiejuose turnyruose dalyvauja po 16 komandų, kurios pirmajame etape suskirstytos į dvi grupes ir žaidžia vienodai rungtynių.

Skirtumas grupių varžybose – gana žymus, bet ne drastiškas. Užtat finalo ketverte atsiveria praraja. Europos rankinio federacija (EHF) jau daug metų finalo ketvertą rengia Budapešte. Šiais metais finalo rungtynes Budapešto rankinio sporto rūmuose stebėjo 20 tūkst. žiūrovų. Tribūnos buvo pilnos ir per krepšinio Eurolygos finalo rungtynes, bet jos vyko vos 2,5 tūkst. vietų turinčioje Prahos „Kralovka“ arenoje.

Moterų tinklinio Čempionių lygos finalo rungtynes Turino arenoje šiais metais stebėjo 10,4 tūkst. žiūrovų. Tiesa, tinklinio klubų varžybų sistema yra visai nepanaši, o superfinalų dieną vienoje arenoje vyko ir vyrų Čempionų lygos, ir moterų Čempionių lygos finalo rungtynės.