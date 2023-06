Š. Jasikevičiaus ir N. Mirotičiaus paslaugų atsisakiusi „Barcelona“ yra arti to, kad prisiviliotų K. Punterį

„Barcelona“ pinigų kapšas atsilaisvino tuomet, kai klubas išsiskyrė su Šarūnu Jasikevičiumi ir Nikola Mirotičiumi.

„Eurohoops“ žurnalistas Stavros Barbaroussis praneša, kad K.Punteris ir „Barcelona“ jau turi pasiekę susitarimą dėl dvejų metų bendradarbiavimo.

„Mundo Deportivo“ žurnalistas Jose Ignacio Huguet prideda, kad „Barcelona“ klube K.Punteris pakeistų Cory Higginsą.

Negana to, J.Ignacio Huguet prideda, kad K.Punteris buvo viliojamas Madrido „Real“ ir Atėnų „Panathinaikos“ klubų. Pastarasis klubas amerikiečiui siūlė 1,6 milijono eurų metinį atlyginimą atskaičius mokesčius.

„Barcelonos“ pasiūlymas (po mokesčių – red.) yra praktiškai panašus, ką siūlo „Panathinaikos“, praneša „Eurohoops“ žurnalistas.

Taip pat žurnalistas prideda, kad „Barcelona“ pajėgi domėtis K.Punterio paslaugomis todėl, kadangi Katalonijos klubas atsisakė bendradarbiavimo su Š.Jasikevičiumi ir N.Mirotičiumi, kurie atlaisvino papildomų pinigų, padėsiančių prisivilioti amerikietį.

K.Punteris praėjusiame Eurolygos sezone buvo tikras „Partizan“ lyderis – 16,1, taško vidurkis, 2,5 rezultatyvaus perdavimo ir 3,8 išprovokuotos pražangos per mačą.

Be to, amerikietis buvo visai šalia to, kad priklausytų 50/40/90 klubui – dvitaškius K.Punteris metė 49,1 proc. tikslumu, tritaškius – 44,3 ir baudas – 91,7 proc.