„Panathinaikos“ ir toliau nerimsta: graikai pasiruošę išpirkti „AS Monaco“ lyderį

„Telesport“ praneša, kad graikų klubas siekia įsigyti Monako gynėją J.Loydą, kuris vis dar turi kontraktą su „AS Monaco“ klubu, tačiau Atėnų ekipa siūlo sumokėti išpirką, kurios suma siekia 500 tūkstančių eurų.

Šiemet J.Loydas Eurolygoje rinko po 12,5 taško, išprovokuodavo 3,8 pražangos, atlikdavo 2,7 rezultatyvaus perdavimo ir sukaupdavo 13,5 naudingumo balo.

Be to, be oficialiai prie „Pao“ prisijungusio M.Lessorto, Graikijos klubas oficialiai paskelbė, kad prie klubo prisijungia Luca Vilzoda, kuriam įteikta ilgalaikė sutartis ir Dimitris Moraitis.