Azijos čempionėmis 12-ąjį kartą tapo Kinijos krepšininkės

Čempionės

Sidnėjuje vykusiose Azijos pirmenybėse Kinijos krepšininkės laimėjo visas penkerias rungtynes. Sekmadienį paskutiniame ir svarbiausiame turnyro mače kinės ilgai vijosi antrajame kėlinyje iniciatyvą perėmusią Japonijos rinktinę, bet lemiamu metu žaidė tiksliau ir pasiekė pergalę 73:71.

Per paskutines rungtynes labiausiai pasižymėjo 23 metų 205 cm ūgio vidurio puolėja Han Xu. Ji finale pelnė 26 taškus ir atkovojo 10 kamuolių. Kinijos milžinė spindėjo visą turnyrą. Ji pelnydavo vidutiniškai 22 taškus ir buvo rezultatyviausia Azijos pirmenybių žaidėja, be to, gavo ir naudingiausios krepšininkės prizą.

Rungtynėse dėl bronzos medalių Australija įveikė Naująją Zelandiją 81:59. Šeštadienį pusfinalyje Kinija nugalėjo Australiją 74:60, Japonija – Naująją Zelandiją 88:52.

Penktąją vietą užėmė Korėja, šeštąją – Filipinai, septintąją – Libanas, aštuntąją – Taivanas.

Titulai

Kinijos rinktinė žemyno čempione tapo dvyliktąjį kartą ir pagal titulų skaičių pavijo Korėją. Vis dėlto kinės į viršūnę grįžo po gana ilgos pertraukos – nuo 2013 iki 2021 metų net penkis kartus iš eilės Azijos čempionėmis tapo Japonijos krepšininkės.

Šių metų pirmenybės buvo jubiliejinės 30-osios. Aukso medalius yra laimėjusios tik trys šalys: Kinija ir Korėja – po 12 kartų, Japonija – 6 kartus.

Praėjusį dešimtmetį Tarptautinei krepšinio federacijai (FIBA) įvykdžius reformą, prie Azijos zonos buvo prijungta Okeanija. Todėl nuo 2017 metų Okeanijos komandos dalyvauja Azijos pirmenybėse.

Australijos moterų rinktinė nuo tada laimėjo medalius visuose keturiuose turnyruose (vieną sidabro ir tris bronzos), bet Azijos čempione dar netapo nė karto.

WNBA

Nors Azijos pirmenybės pirmą kartą vyko Australijoje, šios šalies krepšinio vadovams nepavyko rinktinėje suburti visų geriausių krepšininkių. Net septynios australės žaidžia gegužės pabaigoje prasidėjusiose Šiaurės Amerikos Moterų nacionalinės krepšinio asociacijos (WNBA) pirmenybėse. Jos atvykti į rinktinę atsisakė.

Šią vasarą Australijos rinktinėje žaidė tik trys krepšininkės, pernai laimėjusios pasaulio pirmenybių bronzos medalius. Tarp jų – komandos kapitonė Tess Madgen, buvusio Panevėžio „Lietkabelio“ krepšininko Beno Madgeno sesuo.

WNBA šią vasarą žais ir dvi Kinijos rinktinės lyderės Han Xu bei Li Meng, bet jos prie WNBA komandų prisidės tik po Azijos pirmenybių.

Olimpinė atranka

Keturios stipriausios Azijos komandos – Kinija, Japonija, Australija ir Naujoji Zelandija – iškovojo kelialapius į Paryžiaus olimpinių žaidynių atrankos turnyrą.

Birželio pabaigoje per Europos pirmenybes paaiškėjo, kad Senajam žemynui olimpinės atrankos turnyre atstovaus Belgija, Ispanija, Vengrija, Serbija ir Vokietija. Atrankos turnyre taip pat žais Prancūzijos krepšininkės, kurioms nereikia kovoti dėl olimpinio kelialapio.

Iš viso olimpinės atrankos turnyre varžysis 16 komandų, kurioms reikės išsidalinti dešimt kelialapių į Paryžiaus žaidynes. Dvi komandos, kurios 2024 metų vasarą žais Paryžiuje jau aiškios. Tai – šeimininkė Prancūzija ir praėjusių metų pasaulio čempionės JAV.

Olimpinėje atrankoje prie Europos, Azijos ir Okeanijos komandų prisidės keturios Amerikos ir dvi Afrikos šalių rinktinės. Abi Afrikos atstovės paaiškės per šio žemyno pirmenybes, kurios vyks liepos 28 – rugpjūčio 6 dienomis Ruandos sostinėje Kigalyje.

Amerikos komandos turės dvi galimybes patekti į olimpinės atrankos turnyrą. Du kelialapiai bus įteikti per Amerikos pirmenybes, kurios vyks liepos 1–9 dienomis Meksikos mieste Leone, kiti du kelialapiai – per vėliau vyksiantį atskirą Amerikos zonos atrankos turnyrą.