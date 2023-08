L. Birutis – apie „prisiaugintą“ kairę ranką, bandymą prasimušti į „Žalgirį“ ir antrą sezoną Kaune

Vidurio puolėjas, į komandą po trejų metų pertraukos sugrįžęs praėjusią vasarą, savo kylančiu žaidimu praėjusiame sezone išsikovojo tvirtas minutes rotacijoje. Apie tai ir visą savo karjerą bei šią vasarą L.Birutis kalbėjosi su krepšinio komentatoriumi Ryčiu Kazlausku #ŽalgirisOnAir tinklalaidėje. Antroje tinklalaidės dalyje, skirtoje tik „Žalgiris Insider“ prenumeratoriams, žaidėjas atsakė į sirgalių klausimus.

„Man buvo 14 ar 15 metų ir buvau vienoje krepšinio stovykloje. Vienas treneris pasiūlė pabandyti mesti metimus su kaire. Mano metimas su dešine buvo kitoks. Nežinau, kodėl taip buvo pagalvota. Gal kažkaip kitaip imdavau kamuolį su kaire? Paskui man tėvai rodė video iš vaikystės, kur imdavau mažą kamuoliuką su kaire ranka, nors mokykloje rašydavau su dešine“, – istoriją, kaip pradėjo žaisti krepšinį kaire ranka, pasakojo L.Birutis.

Pirmą kartą „Žalgirio“ vyrų komandoje vidurio puolėjas atsidūrė 2018–2019 m. po sėkmingo sezono su „Šiaulių“ klubu. Žaisdamas Saulės mieste Laurynas buvo tapęs ir naudingiausiu „Betsafe-LKL“ sezono krepšininku. Tiesa, prie „Žalgirio“ L.Birutis prisijungė jau jausdamas kelio skausmus, dėl kurių ne tik negalėjo parodyti stabilaus žaidimo, bet ir užbaigti sezono.

„Tuo metu atrodė, kad galiu įsitvirtinti „Žalgiryje“, bet atsimušėme į realybę. Aišku, man labai sutrukdė niekur labai neskelbta trauma. Jau sezono pabaigoje su „Šiauliais“ žaidžiau su skaudančiu keliu. Sezono pabaigoje pasidariau operaciją, bet po to vėl prasidėjo skausmai. Po pusės metų turėjau dar vieną operaciją ir po jos nežaidžiau 10 mėnesių, – prisiminė L.Birutis. – Pilna jėga praktiškai tą sezoną ir nežaidžiau. Buvo kažkiek sunku ir psichologiškai. Tai lėmė ir žmonių kalbos, bet kartu supratau, kad nežaidžiu gerai dėl objektyvių priežasčių. Atrodė, kad norėčiau būti sveikas ir pasižiūrėti, ar tikrai netraukiu to lygio. Buvo svarbiausia išsigydyti kelio skausmus ir nuo to laiko judu į priekį.“

2020-aisiais L.Birutis pradėjo legionieriaus karjerą ir iškeliavo žaisti į Ispanijos Santjago de Kompostelos „Obradoiro“ klubą. Du sezonus ACB lygoje praleidęs aukštaūgis demonstravo solidžią statistiką ir išsikovojo vietą po saule vienoje stipriausių Europos vietinių krepšinio lygų.

„Treneris lįsdavo į detales. Viską norėdavo išsireikalauti – kiekvieną užtvaros kampą, kiekvieną nukirtimą. Darydavome tol, kol gerai padarydavome. Treniruotės trukdavo po 2–3 valandas dukart per dieną, – teigė aukštaūgis. – Apsitryniau ir pripratau prie ispaniško krepšinio po pirmo sezono. ACB lygoje yra daug aukštesnių gabaritų vidurio puolėjų. Prieš juos galėjau išnaudoti savo pranašumus. Tiesiog žaidžiau savo žaidimą, įgavau gerą pasitikėjimą. Treneris manimi pasitikėjo. Komanda vienu metu skynė pergalių serijas.“

Sugrįžęs į „Žalgirį“ viso sezono metu L.Birutis dėjo žingsnius į priekį ir išsikovojo tvirto rotacijos žaidėjo pozicijas. Laukdamas antro sezono su Kauno klubu krepšininkas džiaugėsi, kad komanda išlaikė didžiąją dalį sudėties žaidėjų iš 2022–2023 m. sezono.

„Kiekvienam smagiau žaisti ilgiau tam tikrą laiko tarpą su tais pačiais žaidėjais. Ypač aukštaūgiams. Dažniausiai pirmos savaitės ar mėnesiai būna su žaidimo ir komunikacijos trūkumais tarp gynėjų ir aukštaūgių. Būna, kad gauni per žemą perdavimą ar kažkur į kojas. Po kelių klaidų išmoksti ir atsiranda geresnis tarpusavio supratimas“, – aiškino L.Birutis.