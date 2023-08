NBA krepšininkų vedama Kanados rinktinė po pratęsimo palaužė ispanus

Likus kiek daugiau nei minutei iki ketvirtojo kėlinio pabaigos mačo rezultatą išlygino Shai Gilgeouso-Alexanderio dvitaškis (73:73), o per likusį laiką paskutiniajame ketvirtyje komandos keitėsi netiksliais metimais. Kanadiečiai dar turėjo progą laimėti per pagrindinį laiką, tačiau to paties S.Gilgeouso-Alexanderio metimas skriejo pro šalį ir rinktinėms teko žaisti pratęsimą.

Pratęsimo pradžioje kur kas geriau atrodė kanadiečiai, kuriuos savo tiksliais metimais į priekį vedė NBA žaidžiantys krepšininkai, kurie padėjo komandai spurtuoti 7:0 (80:73). Visgi po patirti nokdauno ispanai nepasidavė ir surengė atsakomąjį spurtą 2:7, tačiau šaltakraujiškiau mačo pabaigą sužaidę kanadiečiai ištraukė pergalę ir palaužė vieną galingiausių Europos rinktinių (85:80).

Mačo apžvalga:

Kanados rinktinėje šiame mače sunkiai stabdomas buvo S.Gilgeousas-Alexanderis, kuris pelnė 22 taškus (5/13 dvit., 2/4 trit., 6/7 baud.), sugriebė 8 atkovotus kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir užfiksavo 25 naudingumo balų pasirodymą.

Ispanijos rinktinėje rezultatyviausiai sužaidė Juancho Hernangomezas, kuris pelnė 12 (6/9 dvit., 0/3 trit.) taškų ir atkovojo 5 atšokusius kamuolius.

Jam puikiai talkino Usmanas Garuba, pridėjęs 10 (5/7 dvit.) taškų ir atkovojęs 8 kamuolius.

Kanada pasaulio čempionato grupių etape susikaus su Latvijos, Prancūzijos ir Libano rinktinėmis, o ispanai kovos prieš brazilus, Dramblio Kauko Krantą ir Iraną.

Kanada: S.Gilgeousas-Alexanderis 22, R.J. Barrettas 18, Dwightas Powellas 12, Kelly Olynykas 11, Nickeilas Alexanderis-Walkeris 6.

Ispanija: J.Hernangomezas 12, U.Garuba 10, Victoras Claveras 9, Santi Aldama ir Joelis Parra po 8.